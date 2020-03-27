Коронавирус не заставит Реджепа Эрдогана вывести войска из Сирии, его заставят это сделать курды при умелой помощи России, считает доктор военных наук, обозреватель "Военно-промышленного курьера" Константин Сивков.
Эрдоган хочет аннексировать Идлиб, так как в ином случае рухнет его идея о воссоздании Османской империи, сказал в прямом эфире программы "Точка зрения" Константин Сивков.
Но сейчас условий для этого нет, потому что Эрдоган:
Турция, таким образом, оказалась в изоляции и перед фактом изгнания из Идлиба, что для Эрдогана неприемлемо, согласилась на отход к шоссе М4 — ближе к своим границам, сделал вывод Константин Сивков.
Комментируя недавние военные столкновения в Идлибе, Константин Сивков отметил, что турки не могут использовать авиацию в Сирии, согласно договоренностям, иначе их самолеты будут сбиты. Поэтому они использовали дроны.
"Успех турецких дронов в Идлибе преувеличен. Линия фронта там была 120 км, а успех был только в районе города Саракиб, где линия фронта составляет 2 км, и то этот успех был двухдневным", — отметил военный эксперт.
По его словам, сирийцами были уничтожены 12 беспилотников из 15, "и больше их турки не использовали". У них больший успех имела дальнобойная артиллерия и танки, ударами которых были уничтожены:
Тем не менее, победы над Асадом Эрдогану не удалось достичь, сирийская армия показала свою боеспособность.
Нынешняя активность Анкары по вводу новых военных конвоев связана с тем, что Турция не может отказаться от неосманских амбиций. Поэтому "мы должны быть готовы к возобновлению военных действий", отметил Константин Сивков.
Оперативная емкость Идлибской зоны, пояснил он — небольшая, около 30 тысяч человек. Чтобы остановить следующее наступление Турции, Россия задействует "курдский элемент", продолжил он.
"Курды контролируют треть территории и неплохо оснащены американским оружием, у них есть Рабочая партия Курдистана (РПК), она признана террористической только в Турции. Если Турция решится на полномасштабную войну с Сирией, то РПК будет признана Россией демократической оппозицией Эрдогану и получит помощь, в том числе военную. И, объединившись, курды устроят в Турции гражданскую войну", — сказал Константин Сивков.
"Если Турция решится на войну с курдами, поддержанными Россией и Ираном, вооруженными современным оружием, то она исчезнет как государство, а Эрдоган, как политик", — добавил он.
Прямое столкновение России с Турцией эксперт считает маловероятным. Россия в этом случае будет "оказывать давление" ВВС из Крыма. С учетом арсенала базы в Хмеймиме, у Турции будут тяжелые потери в авиации, что будет означать для нее поражение в войне.
"Мы попутчики, мы временные союзники в Сирии, а в отношении Крыма — мы противники", — отметил Константин Сивков.
"Мы помогаем Эрдогану, не потому что мы его слишком любим, а потому что ему на смену, если что, придут радикальные националисты, которые будут работать на Вашингтон, и России станет гораздо тяжелее действовать на Ближнем Востоке", — резюмировал военный эксперт.
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