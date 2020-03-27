Константин Сивков рассказал, как Эрдоган уйдет из Сирии

Коронавирус не заставит Реджепа Эрдогана вывести войска из Сирии, его заставят это сделать курды при умелой помощи России, считает доктор военных наук, обозреватель "Военно-промышленного курьера" Константин Сивков.

Для аннексии Идлиба Турцией нет условий

Эрдоган хочет аннексировать Идлиб, так как в ином случае рухнет его идея о воссоздании Османской империи, сказал в прямом эфире программы "Точка зрения" Константин Сивков.

Но сейчас условий для этого нет, потому что Эрдоган:

проиграл битву за трассу М5 и согласился на условия Путина на встрече в Москве 5 марта, а именно, что террористы будут зачищены в Идлибе, а умеренная оппозиция включена в политическую жизнь страны не хочет воевать с Россией не имеет поддержки НАТО и США, которые не оказали военной помощи и не собирались ее оказывать.

Турция, таким образом, оказалась в изоляции и перед фактом изгнания из Идлиба, что для Эрдогана неприемлемо, согласилась на отход к шоссе М4 — ближе к своим границам, сделал вывод Константин Сивков.

Успех турецких дронов в Идлибе преувеличен

Комментируя недавние военные столкновения в Идлибе, Константин Сивков отметил, что турки не могут использовать авиацию в Сирии, согласно договоренностям, иначе их самолеты будут сбиты. Поэтому они использовали дроны.

"Успех турецких дронов в Идлибе преувеличен. Линия фронта там была 120 км, а успех был только в районе города Саракиб, где линия фронта составляет 2 км, и то этот успех был двухдневным", — отметил военный эксперт.

По его словам, сирийцами были уничтожены 12 беспилотников из 15, "и больше их турки не использовали". У них больший успех имела дальнобойная артиллерия и танки, ударами которых были уничтожены:

23 сирийских танка

и установка ПВО "Панцирь С1".

Тем не менее, победы над Асадом Эрдогану не удалось достичь, сирийская армия показала свою боеспособность.

Эрдоган не успокоится

Нынешняя активность Анкары по вводу новых военных конвоев связана с тем, что Турция не может отказаться от неосманских амбиций. Поэтому "мы должны быть готовы к возобновлению военных действий", отметил Константин Сивков.

Оперативная емкость Идлибской зоны, пояснил он — небольшая, около 30 тысяч человек. Чтобы остановить следующее наступление Турции, Россия задействует "курдский элемент", продолжил он.

"Курды контролируют треть территории и неплохо оснащены американским оружием, у них есть Рабочая партия Курдистана (РПК), она признана террористической только в Турции. Если Турция решится на полномасштабную войну с Сирией, то РПК будет признана Россией демократической оппозицией Эрдогану и получит помощь, в том числе военную. И, объединившись, курды устроят в Турции гражданскую войну", — сказал Константин Сивков.

"Если Турция решится на войну с курдами, поддержанными Россией и Ираном, вооруженными современным оружием, то она исчезнет как государство, а Эрдоган, как политик", — добавил он.

ВВС России в Крыму смертельны для Турции

Прямое столкновение России с Турцией эксперт считает маловероятным. Россия в этом случае будет "оказывать давление" ВВС из Крыма. С учетом арсенала базы в Хмеймиме, у Турции будут тяжелые потери в авиации, что будет означать для нее поражение в войне.

"Мы попутчики, мы временные союзники в Сирии, а в отношении Крыма — мы противники", — отметил Константин Сивков.

"Мы помогаем Эрдогану, не потому что мы его слишком любим, а потому что ему на смену, если что, придут радикальные националисты, которые будут работать на Вашингтон, и России станет гораздо тяжелее действовать на Ближнем Востоке", — резюмировал военный эксперт.

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