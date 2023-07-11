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Джалиль Вахитов

Удивительные и загадочные дворцы Крыма, которые обязан увидеть каждый. Медведь-гора

2:30
Туризм

Крым — это место, где можно не только насладиться отдыхом на пляже, но и погрузиться в богатую культуру и историю полуострова.

Удивительные и загадочные дворцы Крыма, которые обязан увидеть каждый. Медведь-гора
Фото: pixabay. com

Дворцы Крыма

Так, известным на весь в Крым местом является Ласточкино гнездо. Этот архитектурный памятник имел множество владельцев и неоднократно перестраивался. Неизменной остаётся невероятная атмосферность этого места.

В поселке Ливадия расположен Ливадийский дворец, который является историческим комплексом с красивым парком. До революции 1917 года это была императорская резиденция, после во дворце располагались органы местного управления, оздоровительные учреждения, а во время Великой Отечественной проходила знаменитая Ялтинская конференция.

 

Воронцовский дворец

Музей-заповедник Воронцовский дворец находится в поселке Алупка. Этот дворец был построен для графа Михаила Воронцова и является ярким примером завораживающей архитектуры. Особенно привлекателен южный фасад здания.

 

Массандровский дворец

Недалеко от города Ялта располагается Массандровский дворец. Ранее он принадлежал семье Воронцовых и затем был приобретен императором. Замок построен в французском стиле и сейчас является музеем, открытым для всех посетителей.

 

Ханский дворец

Ханский дворец в Бахчисарае ранее был резиденцией крымских ханов. Главная цель архитектуры Ханского дворца — передать историю крымских татар через построенный дворец. В 20-м веке был восстановлен оригинальный интерьер, утраченный после пожара, произошедшего в 19-м веке.

Медведь-гора: археологический памятник и природный уголок

 

Медведь-гора — это археологический памятник с останками укреплённого городища. Вокруг этой горы ходит множество легенд. Некоторые утверждают, что она представляет собой окаменелого огромного медведя. Однако точной информации о происхождении горы до сих пор нет. Здешняя территория служит убежищем для нескольких видов редких животных, занесенных в Красную книгу.

В Крыму есть все условия для того, чтобы ваш отдых был незабываемым и интересным. Путешествие по полуострову подарит новые впечатления, обогатит новыми знаниями и, безусловно, укрепит здоровье.

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Что посмотреть в Крыму? / Крым на машине за один день
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы крым туризм россия бахчисарай путешествия
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