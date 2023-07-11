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Джалиль Вахитов

Прованс: лавандовые поля, Ван Гог, Сезанн и великолепная кухня

2:42
Туризм

Прованс — удивительное место за чертой Парижа, о котором сложено множество красивых легенд. Ежегодно Прованс встречает тысячи туристов со всех уголков мира. Гости приезжают во Францию, чтобы насладиться атмосферой романтики и утончённой кухней. Местные гиды утверждают, что все гости Прованса просто обязаны сделать следующие вещи:

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Посетить город Арль: очарование жизни и творчества Ван Гога

Посетить город Арль — это обязательное приключение для всех любителей искусства и истории. Этот городок славится тем, что именно здесь лечился и творил известный эксцентричный художник Голландии Ван Гог. Архитекторы и ландшафтные дизайнеры полностью воссоздали одну из картин гения, которую он написал незадолго до своего помешательства. По количеству сделанных туристами фотографий в прованской местности именно Арль занимает первое место.

Полюбоваться природой

Пейзажи Прованса — настоящая находка для художников и любителей уединения и созерцания. Бескрайние поля завораживают, высокие лиственные деревья создают уютные сени, а в болотистых местах как дома чувствуют себя прекрасные птицы — розовые фламинго.

Убедиться, что лаванды много не бывает

 

Прованс славится своими лавандовыми полями, которые не раз показывали в кино и с которых рисовали картины многие художники. Такое поле — не просто большая клумба, это — бескрайний ковер ярко-фиолетового цвета, который, сливаясь с линией восхода солнца, создает неописуемый сказочный вид. Самое яркое впечатление можно получить, путешествуя мимо полей лаванды в аббатстве Сенанк.

Попробовать рыбный суп Буйабес

В Марселе вы сможете даже самостоятельно выловить рыбу для своей порции знаменитого супа. Такая услуга предоставляется практически в каждом кафе и местном ресторане. Помимо рыбалки, можно насладиться прогулкой на пароме, осматривая местные красоты и достопримечательности.

Стать гостем страны Сезанна

 

Это место по праву занесено в список самых прекрасных мест на планете. Здесь черпали вдохновение знаменитые художники и писатели, наслаждаясь местными пейзажами. 

Прованс — это рай для всех, кто стремится погрузиться в атмосферу умиротворенности и вдохновения. Здесь каждый найдёт что-то особенное, что подарит незабываемые воспоминания. Попробуйте жизнь в прованском стиле, окунитесь в этот мир красоты, искусства и гастрономических наслаждений.

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Прованс и Альпы - Путешествие по Франции, по Стопам Сезанна
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы туризм европа франция путешествия
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