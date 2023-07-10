Величественный Волгоград: пронзительная память о Сталинградской битве

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Если вы приезжаете в Волгоград на один день — останетесь в нём на неделю. Город поражает своей чистотой и ухоженностью, тротуары выложены красивой плиткой. Героический Сталинград, переломивший ход войны, никогда не забывает о ней и не даёт забыть другим: памятники на Мамаевом кургане создают особую атмосферу.

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Площадь Павших борцов

Площадь Павших борцов, на которой расположен "нулевой километр" — место, где в 1943 году закончилась Сталинградская битва, — является центром Волгограда. Здесь возвышается стела и горит Вечный огонь. Этот памятник воздвигнут не только в честь погибших в Сталинграде, но и героических защитников Красного Царицына. Волгоград с гордостью хранит память о всех своих героях.

Очарование Аллеи героев и Центральной набережной

Цветущая Аллея героев ведет к Центральной набережной, популярному месту прогулок волгоградцев. Широкие и чистые аллеи, множество аттракционов — всё это делает эту набережную прекрасным местом для отдыха и развлечений. Отсюда открывается великолепный вид на Волгу. Можно покататься на "речных трамвайчиках".

Остров Крит

Каждый отдыхающий мечтает съездить на остров Крит. И вы не ошибётесь, когда услышите, что в Волгограде есть свой собственный остров с таким названием. Он расположен на правом берегу великой реки. Песчаные пляжи и прозрачная проточная вода привлекают волгоградцев и гостей города отдохнуть на берегу.

Мамаев Курган

О достопримечательностях Волгограда можно говорить бесконечно, но невозможно пройти мимо общероссийской святыни — Мамаева Кургана. Чтобы достичь вершины 102-метровой высоты, нужно подняться по двумстам ступенькам. Количество ступеней символизирует дни и ночи, проведённые в Сталинградской битве. Путь будет нелёгким, но это — дань погибшим героям. А наверху вас ждёт скульптурный ансамбль, создающий неповторимую атмосферу.

Руины стен, "Море слёз", Пантеон Славы, "Скорбящая мать"… Каждая из скульптур этого ансамбля передает трагизм тех дней. На самой вершине высотой 102 метра расположен главный монумент — "Родина-мать зовет". Это — изображение русской женщины с мечом в одной руке, простирающей вторую руку на восток, призывая русских солдат добить фашистских захватчиков. Здесь вы сможете почувствовать всю трагедию, боль и стойкость людей, которые защищали свой город. Высота скульптуры вместе с мечом составляет 85 метров, и её можно увидеть из любой части Волгограда.

Каждому стоит посетить эту святую землю и узнать историю нашей страны. Волгоград оставит у вас незабываемые впечатления. Планируйте свое путешествие в Волгоград уже сегодня, чтобы увидеть всё своими глазами!

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