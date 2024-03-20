"Мы предали страну, дай медальку хоть одну!": все требования МОК к олимпийцам РФ

В требованиях МОК существуют косвенный запрет на поддержку СВО

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Спортсмены из России и Белоруссии, которые примут участие в Олимпиаде, "предадут страну и лишены гордости" — такая позиция относительно решений и требований МОК популярна в российских соцсетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ей противостоят те, кто считает, что спортсмены вложили всех себя, росли и жили в жесточайшем режиме подготовки к "главному событию жизни" и мечтами о "великой олимпийской награде".

По их мнению, из-за таких лишений нельзя упрекать спортсменов в согласии с политизированными требованиями МОК, а также согласием с нейтральным флагом, "гимном из мема "Directed by Robert Weide", запретами и разрешением "прочувствовать открытие Олимпиады со стороны".

На данный момент требования таковы:

Никаких групповых (командных) соревнований, чтобы никто не мог по факту сказать "российская команда"

МОК утвердил "нейтральный" флаг AIN ("индивидуальные нейтральные атлеты").

Награждать их будут под "нейтральной" музыкой без слов.

Медали таких россиян и белорусов не будут учитываться в общей таблице

Спортсмены должны соблюдать хартию, установки и "миротворческую миссию олимпийского движения".

"Мы тут предали страну, дай медальку хоть одну" — такой комментарий в Telegram собрал уже десятки тысяч лайков.

"Участвовать, чтобы повесить себе дома на стенку медаль, дубликат которой просто перевыпустят для спортсмена другой страны", — пишут в соцмедиа.

"Спортсмены не предали страну. Они с раннего детства шли к цели, усердно тренировались, находились в жестком режиме, жили не так, как их сверстники. Представьте себе, что вы с детства усердно шли к цели, а потом всё рухнуло", — возражает медиаменеджер Дмитрий Свиридов в своём Telegram-канале.

Также некоторые медиа подчеркивают, что в МОК милостиво "не требуют от россиян осудить проведение СВО" для участия в Олимпиаде-2024, однако, по известной поговорке, "дьявол кроется в деталях".

Что же, давайте извлечем его, изучив правоустанавливающие документы МОК для Олимпиады в Париже-2024.

Итак, в условиях допуска и рекомендациях мы сразу же видим, что организаторы "глубоко сочувствуют украинскому народу и украинскому олимпийскому сообществу, боль и страдания которых невообразимы".

Также вводится запрет на поддержку армии России и СВО в целом — "спортсмены и персонал, которые активно поддерживают (СВО), не будут иметь права участвовать в соревнованиях".

То есть спортсмен (прошедший на основании этих требований квалификацию) ни до, ни в будущем не может помогать армии, поддерживать её заявлениями, донатами на фронт и т. д.

Дальше.

"Флаг, гимн, цвета или какие-либо другие опознавательные знаки России или Беларуси не могут демонстрироваться на Олимпийских играх в Париже 2024 года на всей территории их проведения".

Мы правильно понимаем, что это означает запрет даже на рюкзак или сумку с формой и патчем-флагом России, которую спортсмен несёт по территории Олимпиады в личных целях?

К слову, МОК открыто предупреждает, что "на протяжении всего применения вышеупомянутых исключений МОК будет внимательно следить за полным выполнением этих рекомендаций".

То есть, если "нейтральный спортсмен" победит и получит желанную медаль, но для равновесия выступит в поддержку СВО — у него останется лишь "безродный" кусочек металла, а победу даже в таком статусе — отберут.

Собственно, даже звучавший при награждении "нейтралов" в Токио известнейший Первый фортепианный концерт Петра Чайковского отобрали. Как заявил директор по связям с НОК Джеймс Маклеод — он "многих отталкивал" и вызывал возмущение у украинцев, прибалтов, поляков и т. д.

Поэтому российским спортсменам не оставили ничего. И позвали участвовать — на вышеописанных условиях, "с уважением к уровню спортивной подготовки".

Правда, из-за командности видов спорта проявить "спортивную подготовку" на Олимпиаде-2024 нельзя будет в следующих видах:

баскетбол;

баскетбол 3 на 3;

водное поло;

волейбол;

пляжный волейбол;

синхронное плавание;

регби;

хоккей на траве.

гандбол;

футбол;

художественная и спортивная гимнастика в командных дисциплинах.

"Мы устанавливаем правила. Они не изменятся. Тем, кто готов их соблюдать, рады в Париже", — нагло заявлял президент МОК Томас Бах.

Нужно ли таким правилам следовать — оставим вопрос на усмотрение самих олимпийцев, их тренеров и властей.