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Олег Володин
"Мы предали страну, дай медальку хоть одну!": все требования МОК к олимпийцам РФ

В требованиях МОК существуют косвенный запрет на поддержку СВО

4:46
Спорт

Спортсмены из России и Белоруссии, которые примут участие в Олимпиаде, "предадут страну и лишены гордости" — такая позиция относительно решений и требований МОК популярна в российских соцсетях.

В требованиях МОК существуют косвенный запрет на поддержку СВО
Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ей противостоят те, кто считает, что спортсмены вложили всех себя, росли и жили в жесточайшем режиме подготовки к "главному событию жизни" и мечтами о "великой олимпийской награде".

По их мнению, из-за таких лишений нельзя упрекать спортсменов в согласии с политизированными требованиями МОК, а также согласием с нейтральным флагом, "гимном из мема "Directed by Robert Weide", запретами и разрешением "прочувствовать открытие Олимпиады со стороны".

На данный момент требования таковы:

  • Никаких групповых (командных) соревнований, чтобы никто не мог по факту сказать "российская команда"
  • МОК утвердил "нейтральный" флаг AIN ("индивидуальные нейтральные атлеты").
  • Награждать их будут под "нейтральной" музыкой без слов.
  • Медали таких россиян и белорусов не будут учитываться в общей таблице
  • Спортсмены должны соблюдать хартию, установки и "миротворческую миссию олимпийского движения".

"Мы тут предали страну, дай медальку хоть одну" — такой комментарий в Telegram собрал уже десятки тысяч лайков.

"Участвовать, чтобы повесить себе дома на стенку медаль, дубликат которой просто перевыпустят для спортсмена другой страны", — пишут в соцмедиа.

"Спортсмены не предали страну. Они с раннего детства шли к цели, усердно тренировались, находились в жестком режиме, жили не так, как их сверстники. Представьте себе, что вы с детства усердно шли к цели, а потом всё рухнуло", — возражает медиаменеджер Дмитрий Свиридов в своём Telegram-канале.

Также некоторые медиа подчеркивают, что в МОК милостиво "не требуют от россиян осудить проведение СВО" для участия в Олимпиаде-2024, однако, по известной поговорке, "дьявол кроется в деталях".

Что же, давайте извлечем его, изучив правоустанавливающие документы МОК для Олимпиады в Париже-2024.

  1. Базовый документ - "строгие условия допуска для отдельных нейтральных спортсменов"
  2. Расширенный документ - "обязательные (к исполнению) рекомендации … по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом".

Итак, в условиях допуска и рекомендациях мы сразу же видим, что организаторы "глубоко сочувствуют украинскому народу и украинскому олимпийскому сообществу, боль и страдания которых невообразимы".

Также вводится запрет на поддержку армии России и СВО в целом — "спортсмены и персонал, которые активно поддерживают (СВО), не будут иметь права участвовать в соревнованиях".

То есть спортсмен (прошедший на основании этих требований квалификацию) ни до, ни в будущем не может помогать армии, поддерживать её заявлениями, донатами на фронт и т. д.

Дальше.

"Флаг, гимн, цвета или какие-либо другие опознавательные знаки России или Беларуси не могут демонстрироваться на Олимпийских играх в Париже 2024 года на всей территории их проведения".

Мы правильно понимаем, что это означает запрет даже на рюкзак или сумку с формой и патчем-флагом России, которую спортсмен несёт по территории Олимпиады в личных целях?

К слову, МОК открыто предупреждает, что "на протяжении всего применения вышеупомянутых исключений МОК будет внимательно следить за полным выполнением этих рекомендаций".

То есть, если "нейтральный спортсмен" победит и получит желанную медаль, но для равновесия выступит в поддержку СВО — у него останется лишь "безродный" кусочек металла, а победу даже в таком статусе — отберут.

Собственно, даже звучавший при награждении "нейтралов" в Токио известнейший Первый фортепианный концерт Петра Чайковского отобрали. Как заявил директор по связям с НОК Джеймс Маклеод — он "многих отталкивал" и вызывал возмущение у украинцев, прибалтов, поляков и т. д.

Поэтому российским спортсменам не оставили ничего. И позвали участвовать — на вышеописанных условиях, "с уважением к уровню спортивной подготовки".

Правда, из-за командности видов спорта проявить "спортивную подготовку" на Олимпиаде-2024 нельзя будет в следующих видах:

  • баскетбол;
  • баскетбол 3 на 3;
  • водное поло;
  • волейбол;
  • пляжный волейбол;
  • синхронное плавание;
  • регби;
  • хоккей на траве.
  • гандбол;
  • футбол;
  • художественная и спортивная гимнастика в командных дисциплинах.

"Мы устанавливаем правила. Они не изменятся. Тем, кто готов их соблюдать, рады в Париже", — нагло заявлял президент МОК Томас Бах.

Нужно ли таким правилам следовать — оставим вопрос на усмотрение самих олимпийцев, их тренеров и властей.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы томас бах
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