Александр Энберт: "Я вообще не понимаю, как у МОК смогла появится такая идея"

Александр Энберт: российское фигурное катание — лучшее в мире

9:49 Your browser does not support the audio element. Спорт Фигурное катание

Серебряный призёр Олимпиады в Корее Александр Энберт сейчас вместе с двукратной серебряной медалисткой Игр и двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой "готовят нечто особенное" к фестивалю "Влюбленные в фигурное катание" в Москве.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Он пройдёт в столице 14 февраля, в День Святого Валентина.

Корреспондент Pravda. Ru пообщался со знаменитым фигуристом и узнал о его планах.

— Саша, ты родился в Ленинграде. Почему парень с хорошими данными ушел ни в хоккей, ни в футбол, а именно в фигурное катание?

— Во-первых в фигурное катание уходят рано, как и в хоккей, поэтому рассуждать у кого какие данные, сложно. В детстве я играл в футбол на площадке, мне нравилось, но не могу сказать, что хотелось этим заниматься профессионально. А когда вышел на лёд, мне очень понравилось кататься, и почему-то больше всего из всех видов спорта пришлось по душе именно фигурное катание. Мне было интересно повторять шаги, какие-то упражнения именно из этого вида спорта.

— Ты в своей карьере не по своей воле сменил много партнёрш по танцу. Такая ротация вредна в вашем виде спорта?

— В фигурном катании, особенно в спортивных парах, всё-таки довольно часто происходит смена партнеров, поскольку накладываются различные нюансы. Например, нужно исполнять прыжковые элементы, выбросы, поддержки, подкрутки, кататься вместе в паре, и здесь, конечно, когда в 14 лет ты встаешь с партнёршей, которой еще 12-13, неизвестно, насколько ты вырастешь, насколько она вырастет, кто в итоге научиться делать тройные, а кто — нет, очень много вопросов, то есть кто-то вырастает, кто-то нет, по элементам так же кто-то быстрее изучает, кто-то медленнее, в соответствии с твоими умениями происходит и ротация партнеров. Такая ротация ни плюс, и ни минус, а скорее, необходимость, редко бывает, что партнер просто не понравился, или не сошлись характерами.

— Какие ощущения были в момент, когда ты стал призёром Олимпийских игр — 2018 года?

Это одни из самых ярких эмоций в жизни. Я даже думаю, что просто выступление на Олимпийских играх уже вызывали яркие, вдохновляющие эмоции, а конечно, когда еще и получается выиграть медаль, это вообще неописуемые эмоции. Это то, к чему ты шел много лет, мечтал об этом — ощущение сбывшейся мечты. Я думаю, что читатели у которых сбывалась какая-то заветная мечта, о которой они мечтали с 6-ти лет — представляют какие эмоции ты испытываешь. Поэтому в момент выступления, когда ты встаёшь на пьедестал, получаешь медаль — ты испытываешь исключительно радость. Единственное, наверное позже приходит опустошение, поскольку теперь нужно загадывать новую мечту, и стремиться уже к ней.

- Ходили слухи, что команда Германии хотела заполучить фигуристов-россиян с немецкими корнями. Даже цифра в полмиллиона евро называлась. Это правда или очередной фейк?

- Мне кажется ответ уже скрыт в самом вопросе — это слухи. Я слухи не собираю, не комментирую, и ничего об этом не знаю. А по поводу цифр, я ни разу не встречал, чтобы покупали фигуристов единоразовыми платежами, или какими-то похожими цифрами. Бывает, что спортсмены меняют сборную по причине того, что они, допустим, не могут отобраться и пройти дальше Чемпионата России в составе сборной России, либо в нынешней ситуации, какие-то спортсмены меняют спортивное гражданство. А так чтобы заключали прям трансферный контракт, я не встречал.

- Как спортсмен скажи, что же такое фигурное катание?

- Фигурное катание — это прекрасный вид спорта. Это, наверное, самое интересное объединение спорта и искусства. Это деятельность, которая позволяет отодвигать границы человеческих возможностей. Мы это видим по тому, как фигурное катание постоянно усложняется. Это спорт в полном смысле этого слова, и, конечно, это искусство, включающее в себя интересные программы, позволяющее развивать интересные идеи, а так же это выражение человека через движение, выражение его творческого потенциала через танец, так что это уникальное объединение, ведь здесь ты можешь найти для себя всё: все жанры и эмоции. Ты можешь найти драму, комедию, спорт и преодоление себя, и одиночное, командное, синхронное и парное катание и танцы на льду, где легче подобрать какие-то образы, и выразить эмоции, это и ледовые шоу, которые уже больше похожи на спектакли на льду. Фигурное катание — это вид спорта, который объединил в себе безграничные возможности.

- Великий Бернард Шоу сказал: "Танец — это вертикальное выражение горизонтального желания". А что такое танец на коньках?

- Я думаю, что здесь сложно разделять танец по категориям, вне зависимости от того, где он: на коньках, пуантах, босиком, на песке или под дождем.

Танец — это инструмент выражения своих мыслей, творчества, идей, музыки через движение. Лёд просто добавляет динамику танцу, потому, что спортсмены выглядят намного энергичнее и активнее, чем танцоры на сцене. Но это кому, что нравится. Так что я бы не сказал, что танец на льду чем-то сильно отличается от обычного танца, в любом случае — это самовыражение.

- Почему вы с Алесей (жена Александра — прим. ред.) решили расписаться в Петербурге, а свадьбу играли в Москве?

- Питер был для нас важным городом, мы там познакомились и начали встречаться, а так же прожили много лет. Мы оба любим Петербург, и это прекрасный город, чтобы расписаться, и ЗАГС находится на улице, где я жил с родителями, я с 6 лет ходил мимо него на тренировку, и мне было приятно расписаться там, это было символично и эмоционально, ну и Алесе тоже было приятно, к тому же она тоже любит Петербург. В Москве праздновали, потому, что все друзья уже переехали сюда, плюс у нас была шикарная площадка с видом на Кремль, и этот город тоже важен для нас, он позволил мне тренироваться, соревноваться и достигать высот. Это два очень важных для нас города. Поэтому мы решили разделить значимое для нас событие с двумя любимыми городами.

- Сегодня есть спортсмены, которые меняют гражданство и уходят в другие сборные. Биатлонисты, боксеры, гребцы мне уже рассказали о таких. Как обстоят дела с этим в нашей "фигурке"?

- Сколько существует спорт, столько спортсмены и меняют спортивное гражданство, кто-то ищет более комфортные места для тренировок, кто-то ищет более лёгкий способ отобраться на международные турниры. Любой спортсмен имеет право сменить спортивное гражданство, это выбор каждого спортсмена, каждый из них строит свою карьеру так, как он хочет, в соответствии с правилами данного вида спорта. В фигурном катании такое тоже происходит, происходило раньше, и я уверен, что будет происходить, так же в сборную России приходят из других стран, чтобы выступать за самую сильную сборную в мире, футболисты так же многие получили российское гражданство, чтобы играть в нашей лиге. Мне кажется это естественный процесс, который происходит, это всегда происходило, просто сейчас на это больше внимания обращают.

- А как тебе предложение МОК — "выступи против СВО и тогда милости просим на Игры в Париж"?

- Я против того, чтобы спорт связывали с политикой. Я за то, что спорт должен быть вне политики, и я вообще не понимаю, как у МОК смогла появится такая идея.

- А вообще какие проблемы у российского фигурного катания сегодня?

- Здесь опять же за все российское фигурное катание я не скажу, я всё-таки не спортивный функционер, и не так близко знаком с проблемами фигурного катания. Я могу только сказать, как бывший спортсмен, нынешний зритель и болельщик. Фигурное катание чувствует себя прекрасно, очень много интересных спортсменов, и не смотря на отстранение нашей Федерации, спортсмены не теряют мотивацию, продолжают выступать, ставить классные программы и этапы Гран-при по фигурному катанию по прежнему прекрасны и лучшие. Единственная проблема — это отстранение наших спортсменов.

- Какое хобби у спортсмена Энберта?

- Создание видеоконтента для различных социальных сетей. В разных форматах горизонтальных, вертикальных, сейчас выходят мои влоги. Так же планирую создавать и запускать свои спортивные шоу, мне всё это очень нравится, надеюсь однажды это перерастет из хобби в один из моих видов деятельности.

- "Она поддержка в моих всех начинаниях" — говорили вы о жене Алесе когда-то. Сегодня страсть между вами не остыла?

- Нет, ни в коем случае, мы по-прежнему поддержка друг друга во всех начинаниях. И Леся прекрасно разбирается в фигурном катании, а я неплохо разбираюсь во влогах. Так что мы друг друга поддерживаем, Лесенька мне помогает во всём, поддерживает, и все решения я принимаю, обсуждая с ней, мне очень важно ее мнение, так что мы по-прежнему идем плечом к плечу, поддерживая друг друга и приумножая креатив.

ДОСЬЕ:

Александр Энберт — российский фигурист, выступавший в парном катании.

Заслуженный мастер спорта России. Серебряный призёр Олимпийских игр в Корее в командных соревнованиях, бронзовый призёр Чемпионата мира 2019 года, бронзовый призёр Командного чемпионата мира 2019 года, бронзовый призёр Чемпионата Европы 2018 года, трёхкратный призёр российского чемпионата в паре с Натальей Забияко, серебряный призёр зимней Универсиады 2009 года с Ксенией Озеровой.

Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I ст.

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