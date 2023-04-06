Большинство рекомендаций по физической активности содержат одни и те же советы: кардиотренировки приблизительно три-пять раз в неделю и силовые тренировки примерно два раза в неделю. Узнайте, сколько физической активности вам необходимо для поддержания здоровья.
Многие люди, ищущие советов по упражнениям, хотят получить конкретику. Они хотят знать, какие упражнения делать, как долго, на какой интенсивности работать, как выполнять упражнения и как они изменят их тело. Хотя многие эксперты расскажут вам, что у них есть ответ, на самом деле нет единого графика или режима, который подойдет именно вам.
Так как же выяснить, сколько упражнений вам нужно? Одно из мест, где можно начать, — это ваши цели. Эти рекомендации могут помочь вам достичь трех наиболее распространенных целей:
Примеры тренировок и графики помогут сделать занятия физической активностью регулярной привычкой.
Рекомендации по физической активности, опубликованные министерством здравоохранения и социальных услуг США, рекомендуют регулярные занятия физической активностью для поддержания здоровья:
Следующие примеры тренировок показывают, как выполнить физические требования для общего здоровья.
Эта программа тренировок для новичков — отличный выбор, если вы еще не готовы к полным 5 дням кардиотренировок.
Эта программа тренировок включает больше упражнений и большую интенсивность.
Хотя нет официальных рекомендаций для контроля веса, Американский колледж спортивной медицины (ACSM) предлагает выполнение умеренно интенсивных тренировок в течение 150-250 минут в неделю (20-35 минут ежедневно), чтобы сжечь от 1200 до 2000 калорий в неделю. Эти цифры могут варьироваться в зависимости от возраста, пола, веса и уровня физической подготовленности каждого человека.
Чтобы представить, как это выглядит на практике, в этом примере расписано, сколько калорий может сжечь человек весом 150 фунтов за одну неделю.
Эта программа тренировок включает разнообразные кардиоупражнения, выполненные в умеренном темпе, а также силовые упражнения и йогу для создания полной и сбалансированной программы.
Общее время: 245 минут.
Приблизительное количество сожженных калорий: 1236.
Для поддержания текущего веса требуется определенное количество физических упражнений. Если ваша цель — похудение, то вам нужно увеличить количество тренировок.
ACSM рекомендует умеренные тренировки длительностью от 200 до 300 минут в неделю для похудения.
Однако стоит помнить, что более интенсивные тренировки приведут к большей потере веса. Чтобы увидеть это на практике, в приведенном ниже образце показано, как человек с весом 68 кг может вместить 300 минут упражнений в неделю.
Время: 315 минут.
Ожидаемое количество сожженных калорий: 2112.
Независимо от ваших целей количество упражнений, которое вам необходимо для поддержания здоровья и физической формы, может показаться пугающим, особенно если вы совсем новичок в этом деле. Но любое количество упражнений лучше, чем совсем не делать ничего.
Танк уничтожил практически всё вооружение и личный состав противника.