Яннис Адетокунбо: история звезды НБА с рекордным контрактом

16 декабря известный баскетболист Яннис Адетокунбо подписал новый контракт с "Милуоки Бакс". Тяжелый форвард получит рекордную сумму 256 миллионов долларов до 2026 года. Это самый крупный контракт, заключенный в НБА.

В контракте также есть пункт досрочного расторжения в 2025 году. При этом в сезоне 2025/26 зарплата баскетболиста составит 52 миллиона долларов.

По подсчетам журналистов, Адетокунбо получает около 110 миллионов долларов чистой зарплаты. Часть денег уходит на налоги, счета-эскроу, выплаты профсоюзам и функционерам.

Сам же Яннис отреагировал на контракт с "Милуоки" в соцсетях:

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. 🤎🙏🏽 pic.twitter.com/895tCBE9RK