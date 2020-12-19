Яннис Адетокунбо: история звезды НБА с рекордным контрактом

16 декабря известный баскетболист Яннис Адетокунбо подписал новый контракт с "Милуоки Бакс". Тяжелый форвард получит рекордную сумму 256 миллионов долларов до 2026 года. Это самый крупный контракт, заключенный в НБА.
В контракте также есть пункт досрочного расторжения в 2025 году. При этом в сезоне 2025/26 зарплата баскетболиста составит 52 миллиона долларов.
По подсчетам журналистов, Адетокунбо получает около 110 миллионов долларов чистой зарплаты. Часть денег уходит на налоги, счета-эскроу, выплаты профсоюзам и функционерам.
Сам же Яннис отреагировал на контракт с "Милуоки" в соцсетях:
"Это мой дом, это мой город. Я счастлив, что смогу быть частью "Милуоки Бакс" в течение следующих пяти лет. Давайте извлечем из этих годов пользу. Шоу продолжается, давайте сделаем это".
This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. 🤎🙏🏽 pic.twitter.com/895tCBE9RK— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2020
Для достижения максимума по контракту игрок должен получать MVP, быть звездой НБА в течение 6-10 лет и попасть в сборную команды сезона. У Адетокунбо уже все это есть: он дважды становился MVP, обгоняя легенду "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, и остается в своем первом клубе в НБА уже 7 лет.
Сам же Леброн положительно отреагировал на продление контракта Янниса в "Милуоки".
Причины высокой зарплаты достаточно ясны: грек выступает на высоком уровне и является лидером команды.
Кроме того, "Милуоки" подстраивает под него команду и для успеха клубу нужно сохранить главного баскетболиста. Леброн в интервью Lakers Daily подтвердил это:
"Они старались собрать отличную команду ради Янниса".
Адетокунбо начал выступать за "Милуоки" с 2013 года. До этого баскетболист выступал за основу "Филатлитикоса".
В 2014 году Яннис воспользовался контрактом для новичка клуба.
За 7 сезонов Адетокунбо провел 528 матчей, из них 87% в стартовой пятерке и в среднем 32,5 минуты за игру. В плей-офф грек сыграл 43 матча, совершил в среднем за игру 4,8 передачи, 23,7 очка и 11 подборов.
Средние показатели за матч Адетокунбо за 7 лет в "Милуоки":
При этом грек два раза подряд забирал MVP — в 2019 и 2020 году.
ТОП-5 крупных контрактов баскетболистов в НБА:
Причем все пять игроков схожи по следующему:
Естественно все спортсмены имели высокие результаты.
|
Параметр
|
Харден
|
Уэстбрук
|
Карри
|
Лиллард
|
Уолл
|
Количество MVP
|
1 (2018)
|
1 (2017)
|
2 (2015, 2016)
|
0
|
0
|
Попадание в состав "Матча всех звезд НБА"
|
5 раз
|
9
|
5
|
5
|
4
|
Зарплата
|
38,2
|
38,51
|
40,23
|
29,8
|
38,2
В отличие от других баскетболистов Адетокунбо еще молодой игрок. Греку всего 26 лет, а он уже получил самое крупное предложение от клуба. За ним по возрасту может быть только 25-летний центровой "Миннесоты" Карл-Энтони Таунс, который получит 190 миллионов долларов.
У большинства спортсменов, получивших крупный контракт, соглашение истечет в 34 года, а Яннису к 2026 году исполнится только 31. Вполне вероятно, что грек побьет еще и свой рекорд по зарплате.
Пока что по зарплате греческий баскетболист не входит в тройку лучших. На сезон 2020/21 спортсмен будет получать 27,5 миллиона долларов. Однако в "Баксе" Адетокунбо занимает второе место по зарплате после Криса Миддлтона (33,1 миллиона долларов).
Несмотря на сверхдорогой контракт команда Адетокумбы все равно остается в аутсайдерах. Во втором раунде плей-офф прошлого сезона "Майами" разделал "Бакс" (4:1). Яннис не мог успешно пройти сквозь ветеранов "Майями" и осинового игрока Бэма Адебайо. Вместе они отработали так хорошо, что грек не сумел набрать и 20 очков.
В предсезонном матче против "Далласа" "Бакс" уступил со счетом 112:128 и даже 24 набранных очка и 14 подборов Адетокумбы не спасли команду. Лидером встречи стал перспективный баскетболист Лука Дончич, записавший 27 очков.
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