Яннис Адетокунбо: история звезды НБА с рекордным контрактом

16 декабря известный баскетболист Яннис Адетокунбо подписал новый контракт с "Милуоки Бакс". Тяжелый форвард получит рекордную сумму 256 миллионов долларов до 2026 года. Это самый крупный контракт, заключенный в НБА.

В контракте также есть пункт досрочного расторжения в 2025 году. При этом в сезоне 2025/26 зарплата баскетболиста составит 52 миллиона долларов.

По подсчетам журналистов, Адетокунбо получает около 110 миллионов долларов чистой зарплаты. Часть денег уходит на налоги, счета-эскроу, выплаты профсоюзам и функционерам.

Сам же Яннис отреагировал на контракт с "Милуоки" в соцсетях:

"Это мой дом, это мой город. Я счастлив, что смогу быть частью "Милуоки Бакс" в течение следующих пяти лет. Давайте извлечем из этих годов пользу. Шоу продолжается, давайте сделаем это".

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. 🤎🙏🏽 pic.twitter.com/895tCBE9RK — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2020

Для достижения максимума по контракту игрок должен получать MVP, быть звездой НБА в течение 6-10 лет и попасть в сборную команды сезона. У Адетокунбо уже все это есть: он дважды становился MVP, обгоняя легенду "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, и остается в своем первом клубе в НБА уже 7 лет.

Сам же Леброн положительно отреагировал на продление контракта Янниса в "Милуоки".

Причины высокой зарплаты достаточно ясны: грек выступает на высоком уровне и является лидером команды.

Кроме того, "Милуоки" подстраивает под него команду и для успеха клубу нужно сохранить главного баскетболиста. Леброн в интервью Lakers Daily подтвердил это:

"Они старались собрать отличную команду ради Янниса".

Статистика выступлений за "Милуоки"

Адетокунбо начал выступать за "Милуоки" с 2013 года. До этого баскетболист выступал за основу "Филатлитикоса".

В 2014 году Яннис воспользовался контрактом для новичка клуба.

За 7 сезонов Адетокунбо провел 528 матчей, из них 87% в стартовой пятерке и в среднем 32,5 минуты за игру. В плей-офф грек сыграл 43 матча, совершил в среднем за игру 4,8 передачи, 23,7 очка и 11 подборов.

Средние показатели за матч Адетокунбо за 7 лет в "Милуоки":

20,1 очка;

4,3 передачи;

и 8,9 подбора.

При этом грек два раза подряд забирал MVP — в 2019 и 2020 году.

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ТОП-5 крупных контрактов баскетболистов в НБА:

Джеймс Харден ("Хьюстон Рокетс") — 228 миллионов долларов. Расселл Уэстбрук ("Вашингтон Уизардс") — 205 миллионов долларов. Стеффен Карри ("Голден Стэйт") — 201 миллион долларов. Дэмиан Лиллард ("Портленд") — 196 миллионов долларов. Джон Уолл ("Хьюстон Рокетс") — 170 миллионов долларов.

Причем все пять игроков схожи по следующему:

они пришли в клуб, как новички;

провели в командах от 7 лет;

и каждый попадал на "Матч всех звезд НБА".

Естественно все спортсмены имели высокие результаты.

Параметр Харден Уэстбрук Карри Лиллард Уолл Количество MVP 1 (2018) 1 (2017) 2 (2015, 2016) 0 0 Попадание в состав "Матча всех звезд НБА" 5 раз 9 5 5 4 Зарплата 38,2 38,51 40,23 29,8 38,2

В отличие от других баскетболистов Адетокунбо еще молодой игрок. Греку всего 26 лет, а он уже получил самое крупное предложение от клуба. За ним по возрасту может быть только 25-летний центровой "Миннесоты" Карл-Энтони Таунс, который получит 190 миллионов долларов.

У большинства спортсменов, получивших крупный контракт, соглашение истечет в 34 года, а Яннису к 2026 году исполнится только 31. Вполне вероятно, что грек побьет еще и свой рекорд по зарплате.

Пока что по зарплате греческий баскетболист не входит в тройку лучших. На сезон 2020/21 спортсмен будет получать 27,5 миллиона долларов. Однако в "Баксе" Адетокунбо занимает второе место по зарплате после Криса Миддлтона (33,1 миллиона долларов).

Несмотря на сверхдорогой контракт команда Адетокумбы все равно остается в аутсайдерах. Во втором раунде плей-офф прошлого сезона "Майами" разделал "Бакс" (4:1). Яннис не мог успешно пройти сквозь ветеранов "Майями" и осинового игрока Бэма Адебайо. Вместе они отработали так хорошо, что грек не сумел набрать и 20 очков.

В предсезонном матче против "Далласа" "Бакс" уступил со счетом 112:128 и даже 24 набранных очка и 14 подборов Адетокумбы не спасли команду. Лидером встречи стал перспективный баскетболист Лука Дончич, записавший 27 очков.