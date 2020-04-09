Сколько из-за коронавируса потеряли Месси, Роналду, Овечкин и другие звёзды?

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 — огромные потери для мирового спорта. В не меньшей степени пострадали звезды спорта. Кто и сколько потерял денег из-за коронавируса — разбираемся в материале.

Футбол

Обладатель шести "Золотых мячей" (4 из них — подряд — с 2009 по 2012), серебряный призер чемпионата мира 2014, Олимпийский чемпион в Пекине-2008 и капитан "Барселоны" Лионель Месси потеряет 4,2 миллиона евро.

Зарплата аргентинца составляет 6 миллионов евро в месяц. С учетом принятых мер клуба сократить зарплаты на 70%, новый оклад футболиста составит 1,8 миллиона евро, сообщает издание Total Sportek.

Как сообщает издание AS, 35-португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду получает зарплату в размере 31 миллиона евро в год. Из-за коронавируса португалец потеряет 3,8 миллиона евро. Соответственно, зарплата Роналду составит 27,2 миллиона евро.

Бразильский нападающий из "ПСЖ" Неймар потеряет 0,9 миллионо евро. До снижения зарплат футболист получал 3,1 миллиона евро в месяц, а сейчас — 2,2 миллиона евро.

Испанский голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа получит 0,8 миллионов евро в месяц вместо 1,8.

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский получит 1,3 миллиона евро в месяц вместо привычных 1,7.

Из известных игроков снижение коснулось:

Артуана Гризманна и Луиса Суареса ("Барселона") — 0,9 миллионов евро в месяц вместо 2,9;

Эдена Азара и Гарета Бейла ("Реал Мадрид") — 2,5 миллиона евро в месяц;

Килиана Мбаппе ("ПСЖ") — 1,3 миллионов евро в месяц, вместо 1,9.

Формула-1

Шестикратный чемпион "Ф-1" и британский автогонщик Льюис Хэмилтон, выступающий за "Мерседес", зарабатывает 45 миллионов евро в год.

Два гонщика из "Феррари" Шарль Леклер и Себастьян Феттель ведут переговоры с руководством. Зарплата Феттеля составляет 33 миллиона евро в год, Леклер зарабатывает 9,01 миллионов евро в год.

"Макларен" сократил зарплаты двум гонщикам: Карлосу Сайнс-младшему и Ландо Норрису. Размеры новых зарплат не оговаривались.

Баскетбол

Издание Yahoo Sports сообщило, что известный баскетболист из "Оклахома-Сити" Крис Пол потеряет 9,4 миллиона долларов, если до конца сезона не возобновится Национальная баскетбольная ассоциация (НБА). Зарплата разыгрывающего защитника составляет 38,5 миллиона долларов в год. С учетом снижения Пол получит 28,7 миллионов долларов.

Как сообщает Sports. ru, НБА планирует сократить зарплаты баскетболистов на 50%. Профсоюз баскетболистов назвал другие условия — снижение зарплаты на 25%. Две стороны пока что не достигли согласия.

Хоккей

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рискует потерять до 75% заработной платы в сезоне 2019/2020. Спортивное издание "Спорт-Экспресс" провело расчеты. Текущая зарплата россиянина — 10 миллионов долларов (около 9,2 миллиона евро).

С учетом отмены сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин получит всего 2,5 миллиона долларов (около 2,31 миллиона евро).

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) ситуация обстоит сложнее. Хоккейный клуб "Адмирал" объявил о снятии участия в чемпионате КХЛ из-за приостановки финансирования Приморского края. "Адмирал" вернется на соревнования в сезоне 2020/2021. Вслед за "Адмиралом" лишиться финансирования могут и другие клубы.

Регби

Отдельного внимания стоит ситуация с американской регбийной федерацией. Спортивная организация объявила о банкротстве из-за пандемии и ожидает реорганизации в Международной федерации регби.

Таким образом, все регбисты, выступающие за профессиональные клубы, лишатся зарплаты. Игроки сборных после реорганизации смогут продолжить выступать после окончания пандемии.