Флорентийский кальчо и страйкбол: спорт, заряжающий адреналином

Порой человеку не хватает ярких впечатлений и нормального отдыха. Бар становится привычным делом, но и после него остается чувство усталости. А все из-за того, что не удалось "выпустить пар". Для этого необязательно прыгать с парашютом — можно просто сыграть в военно-прикладную игру под названием страйкбол или повеселиться в процессе флорентийского кальчо.

О страйкболе

Страйкбол — игра, в которой участники разделяются на команды. Каждому выдается пневматическое оружие, которое не может смертельно навредить человеку. Обычно применяются винтовки, автоматы, пистолеты, пулеметы и гранаты.

Правдоподобное оружие позволяет ощутить реальность на поле боя. Игра специфична, поэтому во время нее нужно соблюдать правила безопасности — в этом случае травмироваться невозможно. Однако не исключены легкие ссадины и синяки.

Все применяемое оружие легальное. Экипировка оформлена в стиле милитари, со специальными защитными очками. Снимать их в процессе игры нельзя, дабы не испортить зрение.

Правила игры

Страйкбол проходит на открытой местности, удаленной от города. Как только игроки берут в руки оружие, начинается игра. Далее все проходит по следующему сценарию.

Одна команда охраняет крепость, другая же должна ее захватить. Одна игровая сессия может проходить разное время, от 15 минут до нескольких суток.

Флорентийский кальчо

Эта экстремальная версия футбола появилась 450 лет назад. Во флорентийском кальчо сочетаются также регби и борьба. Игра проходит на песчаном поле. Одежда участников не изменяет своим начальным тенденциям — это по-прежнему голый торс и штаны.

Команда состоит из 27 человек. Нападающих больше — 15 человек. Они разделяются по 5 человек и становятся по разные стороны — правую, левую и центральную. Другие 5 игроков — полузащитники, имеющие четырех помощников. Оставшиеся 3 участника являются защитниками.

Во время игры нужно забить противнику как можно больше голов, причем любым способом. Если команда забьет гол, она ликует, поет и несет свои знамена, а во главе колонны вышагивает игрок, забивший гол. Участники, пропустившие гол, идут понуро, с опущенными знаменами.

В игре есть простые и высшие судьи. Когда первые ошибаются, вторые вмешиваются в процесс. Сейчас на поле присутствуют медики, оказывающие помощь прямо на площадке — во время этого игра продолжается.

Для получения адреналина мужчинам необязательно посещать ближайший паб или все время сидеть в захватывающей компьютерной игре. Флорентийский кальчо и страйкбол — это и полезно. И интересно.