Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Татьяна Питерякова

Флорентийский кальчо и страйкбол: спорт, заряжающий адреналином

Спорт

Порой человеку не хватает ярких впечатлений и нормального отдыха. Бар становится привычным делом, но и после него остается чувство усталости. А все из-за того, что не удалось "выпустить пар". Для этого необязательно прыгать с парашютом — можно просто сыграть в военно-прикладную игру под названием страйкбол или повеселиться в процессе флорентийского кальчо.

О страйкболе

Страйкбол — игра, в которой участники разделяются на команды. Каждому выдается пневматическое оружие, которое не может смертельно навредить человеку. Обычно применяются винтовки, автоматы, пистолеты, пулеметы и гранаты.

Правдоподобное оружие позволяет ощутить реальность на поле боя. Игра специфична, поэтому во время нее нужно соблюдать правила безопасности — в этом случае травмироваться невозможно. Однако не исключены легкие ссадины и синяки.

Все применяемое оружие легальное. Экипировка оформлена в стиле милитари, со специальными защитными очками. Снимать их в процессе игры нельзя, дабы не испортить зрение.

Правила игры

Страйкбол проходит на открытой местности, удаленной от города. Как только игроки берут в руки оружие, начинается игра. Далее все проходит по следующему сценарию.

Одна команда охраняет крепость, другая же должна ее захватить. Одна игровая сессия может проходить разное время, от 15 минут до нескольких суток.

Флорентийский кальчо

Эта экстремальная версия футбола появилась 450 лет назад. Во флорентийском кальчо сочетаются также регби и борьба. Игра проходит на песчаном поле. Одежда участников не изменяет своим начальным тенденциям — это по-прежнему голый торс и штаны.

Команда состоит из 27 человек. Нападающих больше — 15 человек. Они разделяются по 5 человек и становятся по разные стороны — правую, левую и центральную. Другие 5 игроков — полузащитники, имеющие четырех помощников. Оставшиеся 3 участника являются защитниками.

Во время игры нужно забить противнику как можно больше голов, причем любым способом. Если команда забьет гол, она ликует, поет и несет свои знамена, а во главе колонны вышагивает игрок, забивший гол. Участники, пропустившие гол, идут понуро, с опущенными знаменами.

В игре есть простые и высшие судьи. Когда первые ошибаются, вторые вмешиваются в процесс. Сейчас на поле присутствуют медики, оказывающие помощь прямо на площадке — во время этого игра продолжается.

Для получения адреналина мужчинам необязательно посещать ближайший паб или все время сидеть в захватывающей компьютерной игре. Флорентийский кальчо и страйкбол — это и полезно. И интересно.

Темы футбол
@media (max-width: 428px) { #lenta { height: 1024px; max-height: 275vw; } }
Актуальная аналитика
Новости спорта
Флорентийский кальчо и страйкбол: спорт, заряжающий адреналином
Власть
Дмитрий Фетисов: в пробирке губернатора не вырастить
Силовые структуры
Последнее сражение Наполеона
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Мать биатлониста Устюгова опровергла информацию о дисквалификации сына
В Китае назвали предполагаемый источник коронавируса
С банковской карты актрисы Зои Бербер похитили все деньги
Роспотребнадзор: в России нет больных коронавирусом
Лукашенко рассказал, что Россия намекала ему на присоединение
Биатлониста Устюгова лишили золота Олимпиады в Сочи из-за допинга
Мексика не будет закупать военные вертолеты в России
Депутат Госдумы предложил организовать для россиян курсы личной гигиены
Телефон взорвался в руках волгоградского школьника
Мужчину, бросившего детей в Шереметьево, будут судить по трем статьям
Последние материалы
Мать биатлониста Устюгова опровергла информацию о дисквалификации сына
В Китае назвали предполагаемый источник коронавируса
С банковской карты актрисы Зои Бербер похитили все деньги
Роспотребнадзор: в России нет больных коронавирусом
Лукашенко рассказал, что Россия намекала ему на присоединение
Флорентийский кальчо и страйкбол: спорт, заряжающий адреналином
Биатлониста Устюгова лишили золота Олимпиады в Сочи из-за допинга
Мексика не будет закупать военные вертолеты в России
Депутат Госдумы предложил организовать для россиян курсы личной гигиены
Телефон взорвался в руках волгоградского школьника
Популярное
Мир. Новости мира
Блумберг: "Ругать РФ за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?"

Кандидат в президенты США от демократов Майкл Блумберг предпочитает избегать тем, касающихся внешней политики.

Блумберг: "Ругать РФ за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?"
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
Биатлон
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
Шоу-бизнес
Дочь Волочковой снова появилась на публике с мачехой
Шоу-бизнес
Петросян выплатил Степаненко миллиард рублей
Соломон Соловьев Водолеи, творящие чудеса - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Скандал с камчатской телеведущей: смех сквозь льготы Василий Амирджанов Любовь Степушова Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому Любовь Степушова
Комментарии
"Нам не нужна ни бедная, ни богатая Россия"
Биатлониста Устюгова лишили золота Олимпиады в Сочи из-за допинга
Блумберг: "Ругать РФ за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?"
Римляне не сдаются. Битва при Пидне
В Иране считают, что страна находится на грани войны с США
"Нам не нужна ни бедная, ни богатая Россия"
Депутат Госдумы предложил организовать для россиян курсы личной гигиены
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
В Иране считают, что страна находится на грани войны с США
Зеленский обратился к представителям США за военной помощью
"Новая" Конституция запретит отдавать Курилы и Крым
Поздравления блокадников обернулись травлей
Bloomberg: "Ругать РФ за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?"
Идея о создании антироссийского "фермерского пояса" получила развитие
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Память Лужкова в Москве увековечат
Награды вручены медикам Архангельской области по решению Путина
Новый состав Совета по противодействию коррупции утвержден
Отставка правительства: пыль ушла, пылесос остался
Россияне прислали более 500 предложений по поправкам в Конституцию
Михаил Мишустин - преемник или звено, передатчик или строитель
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ