Насколько безопасен теннис во время беременности?

Звезда тенниса Серена Уильямс намекнула, что она может быть беременной, но безопасно ли ей продолжать заниматься теннисом, пока она ожидает ребенка?

Эксперты говорят, что в целом игра в теннис безопасна для беременных женщин, по крайней мере, на ранних сроках беременности, хотя на поздних сроках она может быть рискованной.

Теннис все еще является хорошим спортом для женщины, которая беременна, потому что теннис - это умеренная нагрузка сердечно-сосудистую систему. Однако беременные женщины должны играть на том уровне, к которому они привыкли. Это означает, что, поскольку Уильямс вынуждена играть на высоком уровне, она может продолжать играть на этом уровне на ранних сроках беременности. Но для обычной женщины было бы нецелесообразно играть так долго или интенсивно, как Уильямс. По словам гинекологов, беременные женщины должны поговорить со своим врачом, прежде чем начинать какие-либо упражнения во время беременности.

В целом, если женщина здорова и не подвержена высокому риску некоторых осложнений во время беременности, она может безопасно выполнять большинство видов физических упражнений. Фактически, регулярные физические упражнения во время беременности имеют ряд преимуществ для здоровья, включая

уменьшение болей в спине,

снижение риска гестационного диабета,

укрепление сердца и кровеносных сосудов,

и поддержание здорового веса во время беременности.

Однако беременным женщинам, как правило, рекомендуется избегать занятий спортом, из-за которых они подвергаются повышенному риску падений, включая

катание на горных лыжах,

водные лыжи,

серфинг,

езда на велосипеде по бездорожью,

гимнастику

и катание на лошадях.

Женщинам также рекомендуется избегать занятий спортом, которые могут подвергнуть их риску попадания в живот, таких как

хоккей,

бокс,

футбол

и баскетбол.

Врачи говорят, что не считают теннис видом спорта, которого следует избегать на ранних сроках беременности, поскольку существует очень небольшой риск воздействия на организм. Однако на поздних сроках женщина испытывает изменения в своем теле, которые могут сделать игру в теннис более трудной и рискованной, и поэтому она не рекомендуется.

Например, беременные женщины испытывают смещение центра тяжести по мере того, как их живот увеличивается, что повышает вероятность потери равновесия или падения. Кроме того, гормональные изменения во время беременности приводят к тому, что суставы становятся более расслабленными, что увеличивает риск получения травм, особенно если женщина делает внезапные, быстрые движения. Беременные женщины должны также прислушиваться к своему телу во время тренировок - если они чувствуют головокружение, усталость или одышку, они должны прекратить упражнения и отдохнуть.

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