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Автор Анна Стрельцова

Полный гид по основным видам силы Часть 2

Спорт

Если рассматривать силу с позиции физиологии, то она является возможностью запускать в работу моторные единицы мышцы и находящиеся рядом с ними мышечные волокна для увеличения силы, чтобы точно достичь желаемого результата. Продолжаем изучать основные виды силы.

Полный гид по основным видам силы. Часть 1

Взрывная сила

При развитии данного вида силы сократительные мышечные структуры начинают повышать производительность благодаря быстрому переходу от состояния мышцы, когда она расслаблена, до состояния, приводящего к полному сокращению ткани по всей траектории движения, выполнения определенного упражнения. К примерам активации взрывной силы можно отнести тяжелую атлетику и толкание различных тяжестей, используют данный вид силы и легкоатлеты, старающиеся как можно дальше отправиться ядро. К плюсам взрывной силы относят увеличение скорости реакции, позволяющей быстро вовлечь в работу моторные единицы мышц, увеличение общей скорости реакции, повышение уровня координации, запуск в работу мышечных волок второго типа. Чтобы дать хорошее развитие для взрывной силы, нужно выполнять многосуставные упражнения, включающие работу со свободными весами.

Абсолютная сила

Данный вид сил так же называются максимальным. Под ним подразумевают умение мышечных групп привлекать в работу определенные мышечные единицы. Это делается ради оказания сильного сопротивления быстро возникающему внешнему напряжению. Когда спортсмен выполняет тренировки, направленные на улучшение показателей с помощью абсолютной силы, он может достичь наиболее высокого уровня связи между нейронами и мышцами. Последняя позволяет следить за координацией внутри мышц, регулировать межмышечную координацию, направленную на слаженную работу всей мышечной ткани и комплекса отдельных мышц. К примерам можно отнести тренировки пауэрлифтеров.

Развитие максимального вида силы позволит человеку полностью использовать возможности активации мышц второго типа. У спортсменов начинает подниматься уровень гормонов, направленных на увеличение наращивания объемов мышечной ткани, не забывают упрочняться даже кости. Автоматически развивается функциональность, которую можно использовать в разных видах и занятиях физической активностью. Основой данных тренировок будут являться базовые упражнения, выполняемые со свободными весами.

Относительная сила

Под относительной силой понимают величину, приходящуюся на один килограмм веса спортсмена. При повышении нейромышечной связи и абсолютной силы,  сохранении привычной массы тела относительная сила человека постепенно начинает расти. Два спортсмена, имеющих одинаковый вес , выполняют становую тягу. Первый берет вес в двести двадцать килограмм, второй ставит цифру выше - двести тридцать пять. Второй атлет производит в разы больше силы на килограмм собственного веса. Относительная сила будет расти в зависимости от многих показателей, но рабочие веса часто бывают решающим звеном.

При развитии относительного вида силы у спортсмена гораздо лучше становится координация, позволяющая отслеживать состояние мышечной ткани. Начинает повышаться нейромышечная связь, быстро растет возможность повышения эффективности использования полученной силы в различных видах физической активности . Для хорошей тренировки на развитие относительной силы можно использовать любой из описанных ранее силовых стилей. Прогресс будет виден, когда рабочие веса станут увеличиваться, а вес останется прежним.

Продолжение следует...

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