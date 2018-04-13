Топ-5 самых мистических баров

Баров в Москве, конечно, не счесть. Хороших баров уже чуть меньше, а те, которые готовы похвастаться необычной концепцией, вообще можно пересчитать. Так что запрос на бары-"аттракционы", которые посетить стоит хотя бы, чтобы удивиться, всегда есть.

Сегодня, в пятницу 13-е, я предлагаю вам обзор мест, где немножко страшно. А когда человеку страшно, он что делает? Правильно, пьет больше. В общем, следуйте за мной и приготовьтесь окунуться в красивую такую, качественную мистику. И первое заведение, в которое мы отправимся, находится под землей, а чтобы попасть в него, надо позвонить в домофон…

Suzuran

Был когда-то такой аниме-мультфильм про развязных учеников, которых изо всех учебных заведений выгнали и сослали в школу под названием "Сузуран". И все в этом мультике было такое мрачное, такое немного готичное и загробное… Вот именно этим аниме и вдохновились создатели.

Хоть бар и находится недалеко от Чистых прудов, найти его будет нелегко. Нужно свернуть с Покровки, пройтись по переулку и во дворах обнаружить ту самую заветную дверь. Потом нажимаешь на кнопку домофона и после сигнала спускаешься вниз по лестнице. А там тебя ожидает мрачный подвал с черепами, залитым воском пианино, цепями и прочими жизнерадостными атрибутами.

Все это выглядит, кстати, достаточно стильно, а главное — тут разливают отличные коктейли. Шеф-бармен Леша Комаров известен тем, что придумал несколько напитков с названиями семи смертных грехов. Вот, например, когда заказываешь "greed" (жадность) за 499 рублей, тебе обязательно принесут рубль сдачи. А когда девушка утверждает, что у нее никогда не было спонтанных романтических историй на одну ночь, Леша смешивает ей "slut story" (история развратницы) и говорит: "Сейчас будет!"

Еще тут танцуют. Были даже такие вечера, когда мрачный пианист сидел за пианино и с чувством играл прямо под техно…

MitzvaBar

Вместе с масонами когда-нибудь пили? Если нет, есть уникальная возможность выпить у них в гостях. Когда-то в подвале на Пятницкой улице находился самый настоящий молельный дом. Ну а нынче это еврейский бар без вывески.

Жутковато становится уже после того, как ты открываешь дверь, потому что лестницу, ведущую в заведение, буквально опутывают корни деревьев. Чувствуешь себя Алисой, которая летит в нору кролика… Дальше больше: торжественные люстры в паутине, на стене нарисован огромный масонский глаз, сосуды и кубки под коктейли абсолютно непохожи на привычные нам бокалы, некоторые напитки вообще отдадут в специальном коробке с авторскими росписями художника.

В дизайне есть и мозаика и монументальная живопись, но главное — что бы тут не использовалось, выглядит все достаточно мрачно и торжественно. Если масоны и существуют, они выпивают именно тут.

При том, что Mitzva Bar — место с явным еврейским привкусом, в меню не только национальные блюда, а коктейли лишь из чувства юмора могут назвать в честь соблазнительницы Софьи или царя Соломона. Работа за стойкой на высоте, сюда часто привозят знаменитых барменов из других стран. Таким образом, отличные коктейли и несколько тягучая атмосфера — это главные достоинства бара, название которого часто специально переворачивают, чтобы вышло Bar Mitzva (бармицва).

"Кот Шредингера"

В столице существует множество аутентичных подвалов и помещений, везде что-нибудь да случалось. Но этот бар базируется не в квартире писателя, не в молельном доме и не на территории сбора сектантов — он расположен в бомбоубежище. Самом настоящем.

И более того, тут все переделали под лабораторию сумасшедшего профессора. Легенда такая: жил и работал в неком подвале чокнутый физик, еще он любил выпить и по растерянности наливал алкоголь во все, что попадется под руку. Поэтому мы видим внутри бара настоящую приборную панель вместо барной стойки. Коктейль тебе могут налить в пакет с мармеладной рыбкой, клетку из-под канарейки или даже лампочку.

В конце концов, есть фирменные стаканы с тем самым котиком Шредингера, который, как известно: то ли жив после эксперимента, то ли мертв. Именно поэтому половина кота представляет собой кошачий череп, а половина — милую пушистую мордочку. Что касается коктейлей, поскольку бар секретный, их рецептуру держат в тайне.

А еще попасть внутрь бомбоубежища не так уж просто: нужно зайти в переулок Большой Дмитровки, найти там фотоателье и, убедившись, что никакого фотоателье тут нет, нажать на кнопку за картиной. Тогда в стене откроется потайная дверь. Хотя, если честно, в баре обычно так много людей и так шумно, что никаких проблем в обнаружении той самой двери нет.

Кот Шредингера пользуется такой популярностью, что владельцам пришлось переоборудовать подсобку в еще один зал, там вместо барной стойки вообще соорудили летающую тарелку…

"Коробок"

Почти все слышали про ресторан White Rabbit и о том, что это очень дорогой, красивый ресторан. Все так и есть, но речь не о нем, а о баре, который не так давно открыли владельцы "Кролика". Он тоже секретный (я лично стояла перед дверью коробка минут пять, пока не сообразила, что нахожусь непосредственно на пороге заведения).

Как так вышло? Просто, чтобы найти "Коробок", нужно для начала найти кафе "Техникум", а потом спуститься вниз, где есть две двери: в туалет и в подсобные помещения. На второй двери написано "Только для персонала". Вот это, как ни странно, и есть нужная нам дверь. Открываем, и смело шагаем внутрь. И все, мы внутри маленького подвального помещения, без окон и дверей.

Теперь давайте разберемся, что же такого мистического есть в "Коробке". Во-первых, при входе нас встречает стул из фильмов ужасов. Возможно, его выкупили у столетнего стоматолога, а может, у маньяка парикмахера — в любом случае выглядит жутковато.

Над баром висят деревянные застаренные ловушки для крабов, на стене красуется постер с Николаем II, играет очень сложная тягучая музыка. Внутри достаточно быстро создается сложное ощущение ограниченного замкнутого пространства.

Конечно же, напитки разливают в баре не менее концептуальные, чем дизайн заведения. Шеф-бармен буквально помешан на запахах. Так что к сложным коктейлям, которые смешивают с использованием ротерного испарителя, предложат использовать запах цитруса или лаванды, например. То есть буквально дадут тебе на выбор три антикварных пузырька, чтобы надушить свой напиток.

Учитывая специфику заведения, тут строго настрого запрещена еда. Приходят именно выпить, а чтобы закусить, придется подняться наверх, в кафе.

VNVNC — "Виновница"

Чтобы оказаться в следующем мистическом баре, придется доехать до Северной столицы. Но это того стоит, ведь заведение, расположившееся на Конюшенной площади Санкт-Петербурга, представляет собой лютеранскую церковь. Концептуальный (и, кстати, очень танцевальный) бар получил название VNVNC. Этот с виду труднопроизносимый набор согласных, подразумевает слово "Виновница". Собственно, так и называют бар "прихожане".

На самом деле это, конечно, не настоящая церковь, а лишь стилизованный под нее интерьер. Тут есть арочные своды, всюду элементы готического витража, огромный терновый венец над головой, свечи. Для прочей атмосферы имеется ковер на полу и пианино. Но главное и самое смелое — это, пожалуй, барная стойка в форме алтаря. За ней даже есть самые настоящие витражи, прямо как на мессе в рождественских фильмах.

В заведении часто играют талантливые DJ-сеты, а местная барная карта перекликается с названием: помимо вина для виновниц (например, недурной австралийский шираз), здесь предлагают семь авторских коктейлей (тоже по числу смертных грехов, разумеется). Управляющий заведения, говорят, любит молча стоять в углу с мрачным видом, воротник его рубашки поднят, черные круги под глазами в комплекте…