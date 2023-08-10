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Антон Куликов

Шли-шли и дошли: Conflict Intelligence Team стала нежелательной в России

2:44
Общество

Список организаций, нежелательных на территории нашей страны, пополнился ещё одной — Conflict Intelligence Team (CIT), сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Шли-шли и дошли: Conflict Intelligence Team стала нежелательной в России
Фото: Pixabay. com

"Электронную платформу, которая первоначально называлась War in Ukraine, создал скрывающийся за границей от уголовного преследования гражданин России Руслан Карпук* совместно с участниками запрещенной экстремистской организации "ФБК", являющимися резидентами иностранных государств и также проживающими за рубежом", — отметили в надзорном ведомстве.

CIT позиционирует себя как организацию, которая специализируется на OSINT-расследованиях (то есть по данным из открытых источников). Она была создана в 2014 году Карпуком (себя он предпочитает называть Русланом Левиевым).

В Генпрокуратуре считают, что основной целью псевдожурналистов из Conflict Intelligence Team является сбор и публикация информации о российских Вооруженных силах, в том числе персональных данных военнослужащих, которая в дальнейшем для дискредитации.

Сам Карпук-Левиев не скрывал, что создавая CIT, он вдохновлялся идеями британца Эллиота Хиггинса, создателя одиозного проекта Bellingcat**. Он не скрывал Карпук и того, что вдохновляли его не только идеи, у него давние контакты с Хиггинсом и Ариком Толером, ещё одного руководителя Bellingcat.

Но сотрудничает CIT не только с британскими "расследователями", связь которых со спецслужбами Соединённого королевства является секретом Полишинеля. Карпук сообщал и о том, что сотрудничает с украинской прокуратурой. А учитывая то, что сооснователь этого "замечательного" проекта — некий Кирилл Михайлов — ещё с 2014 года проживает в Киеве, вполне вероятно их сотрудничество с СБУ и ГУР.

Ещё до открытия своего проекта Руслан Карпук активно сотрудничал со структурами Алексея Навального***, помогая в "расследованиях" и техническом обеспечении их деятельности.

Стоит добавить, что против Левиева-Карпука возбуждены два уголовных дела за распространение заведомо ложной информации. Надо ли говорить, что из России он сбежал ещё в начале 2022 года.

Так что нет ничего удивительного в том, что Conflict Intelligence Team признана нежелательной организацией. Это закономерный результат деятельности CIT.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов

** Нежелательная организация на территории России

*** Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы великобритания
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