Метеоролог: погода на этой неделе сложная для автомобилистов

На этой неделе в разных регионах России, в том числе в Центральном, синоптики прогнозируют ледяной дождь. Что это за погодное явление, и чем оно опасно, а также о неблагоприятной погоде до конца недели рассказал Pravda.Ru заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.

— Дмитрий Борисович, как образуется ледяной дождь?

— Термин "ледяной дождь" стали активно использовать зимой 2010-2011 годов журналисты. А метеорологи говорят о гололёде — это слой плотного льда на горизонтальных или наклонных поверхностях, который получается при выпадении переохлаждённых осадков. Если в атмосфере температура растёт с высотой (температурная инверсия), и в более высоких слоях атмосферы находятся жидкие капли, то, падая, они пролетают через холодные слои воздуха. И у если у земли температура отрицательная, то жидкие осадки замерзают, и получается ледяная корка. Наиболее часто это случается при температуре от 0 до -3 градусов.

— Какую опасность гололёд представляет для города, для людей?

— Меняется сцепление с тротуарами, дорогами. Водителям необходимо поддерживать увеличенную дистанцию между машинами, избегать резких движений на поворотах. Если гололёд сильный, то намерзания могут нарушать устойчивость разных конструкций, деревьев. Возможно падение ледяных корок:

с рекламных щитов,

деревьев,

домов.

На электросети гололёд влияет очень серьёзно. Сильный гололёд имеет диаметр не меньше 2 см. Если мы говорим о сильном сложном отложении — мокром замерзающем снеге, то здесь диаметр не менее 3,5 см. Но вообще изморозь, отложения на проводах бывают в диаметре и 5 см, и 10 см. Это огромная тяжесть, и на линии электропередач она создает огромную нагрузку. В некоторых случаях используют плавки, то есть нагрев проводов, чтобы растопить отложения.

Возможны обрывы линий электросвязи при сильных гололёдных отложениях.

— Какая погода нас ожидает на этой неделе, помимо гололёда?

— В Москве и Московской области неделя существенно теплее климатической нормы. В среду будет -1, +1. В пятницу, субботу и воскресенье днём около 0. В среду местами умеренные осадки, снег, мокрый снег, дождь. Помимо гололёда, будет гололедица: выпавшие днём жидкие осадки ночью замерзнут, и будет скользко. Погода не совсем комфортная для пешеходов и сложная для автомобилистов.