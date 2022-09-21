Опрос: 23% россиян признались, что полные люди вызывают у них неприязнь

23% граждан России признались, что полные или страдающие ожирением люди вызывают у них негативные эмоции, в том числе неприязнь и отвращение. При этом 82% из них негативно относятся только к незнакомым или малознакомым людям с лишним весом, для оставшихся 18% степень знакомства и родства не имеет значения. Между тем 57% россиян относятся к полным людям нейтрально, а 20% — с симпатией либо сочувствием. Такие результаты были получены в ходе онлайн-опроса аналитического центра Университета "Синергия" среди пяти тысяч жителей всех округов страны.

Опрос показал, как россияне относятся к людям с лишним весом

Тех респондентов, у которых полнота вызывает негативные эмоции, раздражает:

неопрятность некоторых тучных людей (так ответили 34% опрошенных),

склонность к обильному потоотделению (28%),

манера выбирать одежду не по размеру (21%).

17% ощущают дискомфорт при взаимодействии с полными людьми в общественных местах, прежде всего в транспорте и общепите.

У 27% всех участников исследования лишний вес ассоциируется с неправильным образом жизни, у 20% — с невоздержанностью в еде, у 18% — с ленью, у 14% — с глупостью, у 9% — с безволием. Реже всего полнота вызывает у граждан ассоциации с

болезнью (4%),

наследственностью (3%),

плохой окружающей средой (2%).

Ещё 3% предложили свои варианты ответа, среди которых были такие, как стресс, несбалансированное питание и сидячая работа.

92% россиян сказали, что они не критикуют людей с лишним весом, 8% опрошенных позволяют себе это делать. 79% участников опроса не отпускают шутки в адрес полных людей, тогда как 21% замечал за собой такое поведение. 65% граждан страны воздерживаются от непрошенных советов тем, кто, по их мнению, страдает лишним весом. 35% иногда выступают в роли таких советчиков.

Судя по опросу, 28% россиянок не готовы строить близкие отношения с полными мужчинами. Для 62% женщин этот аспект не имеет принципиального значения, а 10% участниц исследования были бы рады встречаться или выйти замуж за мужчину в теле. Среди представителей сильного пола оказалось меньше тех, кто терпимо относится к полноте. 34% мужчин не готовы заводить отношения с полными девушками, а 6%, наоборот, предпочитают женщин в теле. По словам 60% участников опроса, вес потенциальной партнёрши не имеет для них особого значения.

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