Гипнокоуч Сарапина: "Чем выше социальный статус женщины, тем меньше шансов на замужество"

Существуют два вида женского одиночества: серьезных длительных отношений не было никогда либо разведенная женщина остается после замужества с ребенком. О том, откуда берутся несчастные истории любви и как избавиться от негативного сценария судьбы, зажив полноценной жизнью, расскажет читателям Pravda.Ru гипнокоуч и специалист по психопрограммированию Анастасия Сарапина.

Стереотипы и долг перед государством

Первый случай обусловлен историческими и стереотипными факторами, такими как недостаток мужчин в послевоенное время или навязанная социумом обязанность построения карьеры в ущерб созданию семейных отношений. И если долг перед страной управлял умами старшего поколения, когда женщины были призваны государством поднимать страну с колен, то карьерная программа характерна для современных женщин, чье женское предназначение может реализоваться только после того, как выполнены социальные нормы финансовой обеспеченности и профессиональных достижений. Такой подход с карьерным долгом активно поддерживается СМИ, обществом и отражается даже в спросе на вечные программы достижения успеха.

Карьерная программа для современной женщины предполагает рождение детей только после получения образования, выхода на работу и становления в качестве специалиста. Само собой вопрос поиска мужчины откладывается автоматически. Все ресурсы уходят на профессиональный плацдарм. Представьте, что к 30 годам такая победительница всех конкурсов и карьерных лестниц и пролетов озирается в поисках достойного партнера, что же она видит?

Вокруг нее нет столько образованных, обеспеченных, целеустремленных мужчин, сколько требуется на всех, поэтому часто приходится либо выбирать из того, что есть, либо оставаться одной в ожидании счастливого случая. Чаще всего мужчина с более низким социальным статусом и уровнем образования ей просто не подходит, и умные образованные целеустремленные дамы остаются в одиночестве. Таков бич современности.

Вырастить своего принца

Чем выше социальный статус женщины, тем меньше ее шансы на обретение статуса замужней дамы. И если мадам соглашается на неравные отношения, где ее супруг откровенно не дотягивает до ее уровня, то ей приходится отдавать привычные в социуме бразды правления и инициативу своему партнеру. Если такой вариант устраивает женщину, то счастье не за горами, и гармония в отношениях вполне возможна. Тем более такая женщина всегда сможет дотянуть своего супруга до нужного статуса, поддерживая его начинания и мягко и терпеливо подталкивая его к нужным свершениям. При обоюдном стремлении усилия двоих вполне могут вылиться в то, что мужчина перерастет свою вдохновительницу и сможет стать ей достойной опорой и поддержкой. Ведь если он увидит, что его усилия кому-то нужны, то такого мужчину, покоряющего высоты, не остановить.

Одиночество в наследство

До Второй мировой войны доля женщин с высшим образованием не превышала 15%, сейчас эта цифра выше показателей мужчин. Русская культура была ориентирована на статус мужчины как кормильца и главы семьи, но в послевоенное время именно женщина взяла на себя главную роль в деле обеспечения. Из поколения в поколение

сильная бабушка,

затем мать,

а потом и их дети в отношениях с мужчинами действуют по той же программе.

Как это часто бывает в психологии, условия и необходимость ушли, а привычка сформировалась. В результате у нескольких поколений людей просто нет другой модели взаимоотношений с противоположным полом и ролью в семейных делах. Сформировалось также убеждение, что роль мужчин в семье ограничивается только заработком, но оно и понятно.

В советские времена было принято и получку отдавать своей жене, и роль кормильца в семье была уничтожена и принижена. Добавим сюда феминизацию всех воспитывающих профессий в детских садах, школах и университетах - и получим ожидаемый результат. Представим, как одинокая мать воспитывает дочку. Очевидно, ее картина мира транслируется детям, где роль бросившего ее мужчины принижается, как в общем и весь мужской род. Горечь и обида переносится на всех мужчин, плавно превращая неопытное сознание подрастающего ребенка в готовый сценарий несчастной любви. Раз за разом такая готовая ко всем несчастьям жизни невеста натыкается на

неудачников,

манипуляторов,

абъюзеров,

морально незрелых личностей

и получает подтверждение своему мировоззрению, переданному ей по наследству от матери.

Самопрограммирование на успех или вечное нытье

Очевидно, детская, да и вообще человеческая психика - дело исключительно тонкое и деликатное. Казалось бы, незначительные слова или фразы, а может, даже взгляд, брошенный с укором, могут заронить в душе формирующейся личности особые черты характера или взгляды на жизнь. Корить себя или своих родителей за это не стоит, в большинстве случаев любой из них дает ровно то, что у него есть. Если не брать во внимание особо крайние случаи жесткого поведения родителей с психическими проблемами, то дело не в недолюбленности как таковой, а в том, что ваши родители по-другому не умели или не знали как надо, они сами результат чьих-то воззрений и норм воспитания, тут хоть обижайся, хоть нет.

Другое дело, что каждому человеку, помимо родительских установок, даются еще и свои мозги, и воля, повзрослев, мы вполне можем заняться саморазвитием и образованием, меняя деструктивные установки на позитивные и полезные, анализируя себя и свои мысли, а также делая реальные шаги к изменениям. Получив в наследство не очень здоровые зубы, вы не проклинаете своих предков, вместо этого вы идете к стоматологу и учитесь ухаживать за собой. Также вы можете записаться к психологу, пройти программу коррекции личностных установок, почитать литературу, а самостоятельно еще и сформировать портрет нужного вам партнера, прописать его положительные и негативные черты характера (мы же о реальном принце говорим) в ожидании чуда.

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