Как быстро вычислить фейк

В условиях информационной войны непросто разобраться в потоке сведений, которые льются на нас из социальных сетей и мессенджеров. К сожалению, не у всех есть время и возможность проверять информацию по официальным источникам. Но у недостоверных сведений — так называемых фейков — есть определённые признаки, по которым их можно достаточно легко вычислить.

Информация задевает эмоционально

Авторы обращаются к читателям или зрителям на повышенных тонах, допустим, демонстрируют ненависть к определённым лицам или группам, призывают не остаться равнодушными к изложенному, выходить на митинги, подписывать петиции, требовать чьей-то отставки, и т. д., и т. п.

Особенно скептично стоит относиться к подобной информации, если она сопровождается видео или фото. Всё это легко смонтировать. А в видео можно просто наложить на картинку другой текст. Неискушённый зритель ничего не заметит. Правда, такие кадры часто выглядят засвеченными или имеют другие дефекты. Это всё следы монтажа.

Порой фразы просто вырывают из общего контекста и строят на них целую пропагандистскую бомбу.

Излагаются сведения из сомнительного источника

Скажем, приводятся скандальные факты со ссылкой на каких-то знакомых или людей, которые никому не известны. Либо вообще не приводится источник.

Как пример — перечисляется имущество некоего высокопоставленного лица: сколько у него особняков и сколько денег на счетах. Ну кто покажет вам точные цифры? И как вы сможете это проверить?

Бывает, приводятся какие-то порочащие сведения якобы из биографии субъекта. Расчёт идёт на то, что проверить это вы тоже не сможете. Вся информация может оказаться сплошной липой.

Информация слишком подробная

Допустим, подробно рассматриваются не только действия, но и замыслы лиц, о которых говорится в тексте или ролике, опять же без ссылок на какие-либо официальные источники.

Никому не дано залезть в чужую голову. И если какой-нибудь политик никогда не выступал с официальными заявлениями на ту или иную тему, то как автор послания может знать, какие у него были цели и планы? Цель есть у самого автора — внушить вам определённые мысли и идеи.

Автор даёт свою субъективную интерпретацию

Приводится фото- или видеоматериал, отрывки из речей и текстов — и всё это сопровождается "анализом" автора, который толкует материал в удобном для себя ключе — чаще всего с негативным эмоциональным окрасом:

"Посмотрите, о чём он говорит!", "Это ложь! Всё было совсем иначе!", "Как можно выражаться с подобным цинизмом!" и проч.

Только бизнес, и ничего больше!

Не забудьте, что за фейком может стоять банальная жажда наживы. У блогеров, которые создают и размещают такого рода контент, одна цель — так называемый "хайп", который позволяет привлекать большое количество подписчиков, а значит, и зарабатывать деньги. Правдивость же содержания их может просто не волновать.

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