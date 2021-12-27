Приговор "писающему мальчику" спровоцировал дискуссию

Мосгорсуд приговорил москвича, который помочился на стенд с фотографией ветерана ВОВ, к четырём годам лишения свободы.

Преступление и наказание

19-летний москвич Матвей Юферов "отличился" 25 ноября 2021 года. На Аллее славы ветеранов в Измайлове студент "осквернил стенд, посвящённый ветерану Великой Отечественной войны гвардии лейтенанту Анатолию Фролову". Потерпевшим по делу проходил сын покойного ветерана 69-летний Сергей Фролов.

В некоторых массмедиа сообщалось, что Юферов был нетрезв, когда совершил свой хулиганский поступок, что никак не оправдывает совершённых им действий. Показания на своего друга, как сообщили некоторые СМИ, дал Григорий Вдовец, который и запечатлел на фото "писающего мальчика" во время процесса.

Дело о реабилитации нацизма по части 4 статьи 354.1 УК РФ ("Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием сети "Интернет") в отношении Матвея Юферова было заведено после поста в Instagram.

Студента лишили права размещать какие-либо материалы в интернете сроком на 5 лет. Прокурор просил 5 лет колонии, но студент схлопотал 4, при этом признал вину и заявил о своём раскаянии, подчеркнув, что не разделяет нацистских убеждений.

Оскорбительная гигиена

В Советской армии, в которой идеология нередко подменяла реальную боеготовность некоторых частей, в принципе не существовало туалетной бумаги. Собственно, этот продукт личной гигиены был в жутком дефиците по всей стране. Кто-то из советских граждан и вовсе не представлял, что это такое.

Единственным способом достойно завершить физиологический процесс было воспользоваться газеткой. А где её взять доблестному воину Советской армии? Разумеется, в Ленинской комнате в подшивках газет "Правда", "Красная звезда" или дивизионной многотиражки. А там же, как сейчас говорят, иллюстрированные духовные скрепы:

ордена с государственными символами, которыми награждены издания;

портреты советских военачальников и героев ВОВ;

членов Политбюро ЦК КПСС;

вождя мирового пролетариата Владимира Ульянова-Ленина.

Все отлично знали, каким образом военнослужащие решали боевую задачу в туалете типа "сортир", но даже тоталитарный режим не воспринимал действия бойцов и командиров как оскорбление коммунистических святынь.

Как мне рассказывал мой товарищ, который служил в учебке пограничных войск КГБ СССР в Калининградской области, их подразделение размещалось в бывших казармах вермахта. Зимой предписывалось постоянно и тщательно очищать от снега плац.

Система отопления была так спроектирована, что на плацу образовывались проталины в форме нацистской свастики. С задачей бойцы справлялись, но в самый неподходящий момент от стены оторвался плакат с бравым советским пограничником.

Оказалось, что под нашим бойцом располагался немецкий солдат примерно в той же героической позе, но с надписью "На Москву!". Случился конфуз перед большим начальством, но при этом никого не обвинили в реабилитации нацизма или в каких-либо подобных грехах.

Опасный тренд

Приговор Юферову вызвал дискуссию о пропорциональности наказания содеянному. Продолжился и обмен мнениями в социальных сетях о закреплённой связи хулиганских действий с реабилитацией нацизма.

Случись автомобильная авария, когда кто-то въедет в какой-либо стенд, его тоже можно будет отправить "чалиться" на зону по тому же обвинению, если кто-то сольёт фото или видеоматериалы в соцсети?

Какая-нибудь бабуля, жена ветерана, вдруг в сердцах назовёт мужа, к примеру, "старым дураком", а кто-то заснимет действия женщины на видео и разместит в интернете. Так её тоже в клифт лагерный и на лесосеку за реабилитацию нацизма?

Подобная связь вызывает, по меньшей мере, удивление. К чему это приведёт впоследствии, покажет время, но можно предположить, что чьи-то "светлые" головы могут избрать эстетику "писающего мальчика" как форму общественного протеста.

Люди говорят, в том числе и в социальных сетях, что хулиганство и вандализм, безусловно, должны быть наказуемы. В то же время, 4 года зоны граждане называют в самых щадящих формулировках непропорциональными содеянному. Комментарии же некоторых отечественных юристов процитировать без риска попасть под каток статей "за оскорбление" и вовсе не представляется возможным.

Истории с реакцией властей на фотографии на фоне учреждений религиозного культа и исторических объектов уже вызвали волну возмущения. Дальнейшая же раскрутка репрессивного маховика только усугубит не самое лестное отношение молодого поколения россиян к нынешним порядкам в стране и, как следствие, со временем может отразиться на будущем русской государственности.

Тема духовных скреп, которая усердно пестуется на самом "верху", возможно, и представляется её демиургами как правильная и дальновидная, способная добиться общественного согласия. Правда, как показывает жизнь, в отечественных традициях любая чрезмерно пропагандируемая идеология приводит к обратным результатам.

Лайфхак императора

Памятник Александру III

Ситуация с Матвеем Юферовым напомнила историю, произошедшую с императором Александром III, которую пересказывают в различных интерпретациях. В одном из кабаков мужик по пьяни или из откровенно хулиганских побуждений плюнул на портрет самодержца.

Решения суда по делам об оскорблении августейшей персоны в обязательном порядке докладывались государю. Хулигана, плюнувшего в самые что ни на есть духовные скрепы, приговорили к шести месяцам тюрьмы.

Император, ознакомившись с приговором, рассмеялся, распорядился убрать свои портреты из питейных заведений и приказал отпустить "осквернителя", передав тому мужику:

— Скажите ему, что я тоже на него плевал!

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