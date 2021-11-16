В Италии фанаты "Игры в кальмара" устроили игру-симуляцию

Одетые в красное охранники и только один победитель — итальянские поклонники нашумевшего корейского сериала Netflix "Игра в кальмара" умирают, к счастью, понарошку. Около 50 любителей острых ощущений собрались в ангаре под Миланом, чтобы воссоздать мир южнокорейского телесериала.

Сюжет сериала прост — маргиналы вынуждены участвовать в традиционных детских играх на выживание, а "VIP-персоны" с садистскими наклонностями наблюдают за их сражением. Единственный возможный победитель зарабатывает целое состояние, а все остальные погибают мучительной смертью.

Как играют "в кальмара" итальянцы

Холодной дождливой ноябрьской ночью на севере Италии охранник в маске в красном комбинезоне кричит толпе фанатов: "Становитесь в очередь!".

Человек в маске, который руководит игрой, стреляет в воздух, и наступает тишина.

"Вы здесь, чтобы удовлетворить VIP-персон, эта игра была организована для них", — заявляет он, указывая на двух людей в масках, сидящих в углу.

Первая игра — "Красный свет, зеленый свет". В сериале участники должны подкрасться к кукле-роботу, когда она повернута спиной. Однако если кукла увидит какое-то движение, то она будет стрелять на поражение. В этой симуляции вместо пуль — дробь из пластика, охранники говорят, что они стремятся никому не причинить вреда. Участники носят маски для защиты лица, а также футболки с идентификационным номером.

Но многие быстро проникаются духом игры.

"Здесь я могу выиграть 38 миллионов долларов?" — пришел в восторг 42-летний врач Стефано, имея в виду денежный приз, который предлагается победителю в южнокорейском сериале.

Лаура Татоло, 27-летняя официантка, которая пришла с другом, сказала в интервью AFP: "Сериал очаровал меня, и я искала игру с подобной атмосферой!"

Адреналин и не только

"Игра в кальмара" режиссера Хван Дон Хёка на данный момент самый популярный сериал Netflix. Он погрузил в свой мрачный кошмар, по меньшей мере, 111 миллионов зрителей.

По всему миру уже активно продаются кружки и футболки с героями сериала, но самое главное — поклонники с удовольствием устраивают подобные игры-симуляции.

"Это мероприятие было запланировано на Хэллоуин, однако игра прошла на ура, поэтому было решено продолжить", — пояснила Анна Ковалова из Enigma Room, миланской компании, которая организовывала развлечения.

При этом не обошлось и без хейтеров. "Мы получали электронные письма от возмущенных родителей", — рассказала Анна, хотя дети младше 16 лет не допускаются на игру.

В игре всего шесть испытаний — включая перетягивание каната, которое в сериале сопряжено с риском падения с высокого моста. Игра длится два часа.

В Милане в финал игры вышел кандидат номер 15 Федерико Алеманни.

"Мы нашли здесь атмосферу, получили порцию адреналина", — рассказал победитель.

Приз, правда, не 38 миллионов долларов (45,6 миллиарда вон), которые предлагаются в сериале. Победитель всего лишь получает бесплатный билет для участия в другой игре. Но тут явно главное не победа, а участие.

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