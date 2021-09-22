Пять хитростей, чтобы гостеприимство не обернулось стихийным бедствием

Приём гостей порой превращается для нас в настоящее стихийное бедствие. Необходимо провести уборку квартиры, как минимум целый день простоять у плиты, а потом ещё привести себя в порядок перед застольем… Как свести затраты времени, сил и энергии на подготовку к минимуму? Возможно, вам помогут несколько простых уловок.

Частичная уборка

Некоторые накануне визита гостей стараются буквально "вылизать" квартиру, включая окна, двери, мебель и потолки. А ведь впереди ещё готовка и "чистка перышек"… Как тут быть?

Уберите только ту территорию, на которой будут находиться гости. Если у вас небольшая квартирка, то считайте, что вам повезло. Если же площадь достаточно велика, возможно, вам стоит ограничиться только той комнатой, где будет происходить застолье, а также местами общего пользования, куда гости наверняка станут заглядывать — прихожей, кухней, ванной и туалетом. А вот в вашу спальню можно просто закрыть дверь — гостям там делать нечего.

Конечно, это не прокатит, если гости приехали не на один день, или если среди них есть любопытная Марья Петровна, которая непременно захочет сунуть повсюду свой нос… Но в большинстве случаев уловка работает.

Кстати, если говорить о качестве уборки, то убирать следует прежде всего то, что бросается в глаза. Вещи, которые вам некуда девать, можно просто накрыть красивым пледом или покрывалом, пыльный угол чем-нибудь отгородить… Хорошие гости не станут шнырять по углам в поисках грязи и беспорядка. А если таковые найдутся, то вам стоит подумать о том, чтобы вычеркнуть их из числа своих знакомых.

Покупные блюда

Без серьёзной готовки нельзя было обойтись в советские времена, когда почти все продукты были дефицитом. Сейчас этого не наблюдается. В отделах кулинарии присутствует широкий ассортимент салатов и других традиционных для праздничного стола блюд, таких, как холодец, жареные окорочка, шашлык… Или можно заказать всё, что хотите, в кафе. Да, это обойдется несколько дороже, чем готовить кушанья собственными руками, но зато вы не превратитесь в выжатый лимон.

Если вы мечтаете удивить гостей какими-то фирменными блюдами, которые лучше всего вам удаются, то приготовьте их сами, а остальное купите или закажите. Это поможет отделаться "малой кровью". Правда, есть один нюанс: лучше всего брать еду к столу в "проверенных" местах, да и блюда должны быть проверенными. Иначе вы рискуете накормить гостей чем-нибудь невкусным, несвежим или даже опасным для здоровья.

"Экономичный" имидж

Разумеется, если вам предстоит большой приём, например, празднование юбилея, если ожидается много гостей, то без причёски, макияжа и выходного платья не обойтись. Но если к вам просто должны заглянуть на огонёк давние друзья, то к чему распускать перед ними перья?

Наденьте приличную, но удобную повседневную одежду, которая не будет вас стеснять. Макияж вообще не обязателен, разве что в компании есть мужчины… Да и то, если приём происходит в мини-формате, то можно даже не класть тон и пудру, не красить брови и ресницы, достаточно положить на губы лёгкую помаду, а на веки — тени. Волосы достаточно чисто вымыть и высушить под феном, поход в парикмахерскую — это для "парадных" приемов. То же и с маникюром-педикюром.

Делегирование "полномочий"

Частенько можно наблюдать такую картину: гости сидят за столом и мило болтают между собой, тогда как запыхавшаяся хозяйка бегает туда-сюда, их обслуживая…

Не берите всё на себя! Можно распределить обязанности по обслуживанию гостей между другими членами семьи, если они не являются маленькими детьми, стариками или инвалидами. Если по каким-то причинам вы принимаете гостей в одиночку, не стесняйтесь обращаться к ним за помощью — пусть отрабатывают застолье! Особенно если среди гостей находятся ваши друзья и хорошие знакомые. Женщин можно попросить что-то нарезать, принести тарелки, последить за готовящимся блюдом, вымыть посуду… Мужчин — приготовить шашлык, принести тяжёлое блюдо, расставить столы и стулья — словом, о любой услуге, требующей приложения физических сил… Понятно, что наливать спиртное — это тоже обязанность представителей сильного пола.

Развлеки себя сам!

Многие хозяева считают своим долгом постоянно развлекать гостей. А это порой очень утомительно. Поэтому предоставьте им возможность самим найти себе занятие.

Включённый телевизор — конечно, не очень хорошая идея. Потом все будут говорить, что в гостях было так скучно, что, кроме просмотра телевизора, заняться было нечем…

Лучше всего пригласить кого-то, кто очень общителен и всегда рассказывает интересные истории. Все будут слушать только его и забудут о вас.

Если такого человека среди ваших знакомых нет, можно подкинуть для затравки тему разговора, которая точно взволнует всех. Гости так увлекутся активным обсуждением, что вы сможете надолго замолчать…

Если никакие общие темы для разговоров вам в голову не приходят, то можно использовать "домашние заготовки". Предложите гостям посмотреть художественные альбомы или фотографии из вашего последнего отпуска. Ещё отличный вариант — предложить попеть или потанцевать… Вы сами можете в этом даже не участвовать.

С детьми в наше время вообще просто. Посадили их за планшет или компьютер — и порядок. Вообще-то это неправильный метод воспитания, но ведь речь-то идёт не о ваших собственных детях, а о чужих, которые пришли в гости! Если у вас есть свои дети, то пусть они и развлекают несовершеннолетних гостей. Если за столом собрались разновозрастные компании, то оптимальный вариант — разделиться на группы соответственно возрасту и общим интересам. Вам же меньше мороки!

Помните: вы не обязаны контролировать всё и вся. Главное — следить, чтобы никто не заскучал, давая гостям возможность развлекать себя самим.

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