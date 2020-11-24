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Автор Антон Куликов

Дело Юрия Дмитриева: за что ему могут прибавить срок

Общество

В Петрозаводске суд повторно рассмотрит дело главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева. Его подозревают в изготовлении детской порнографии и хранении оружия. И Дмитриеву грозит еще десять лет заключения, если его признают виновным.

Дело Юрия Дмитриева: за что ему могут прибавить срок

Дело Юрия Дмитриева

Впервые Дмитриев был задержан в декабре 2016 года. По данным следствия, он неоднократно в период с 2012 года по 2015 год фотографировал обнажённой свою малолетнюю приёмную дочь "в целях изготовления порнографических материалов". Девочке на момент ареста Дмитриева было 11 лет.

Сам Юрий Дмитриев и его защита утверждали, что девочка была больна и вел "дневник здоровья". Заметим, что фотографирование обнажённого ребенка — это довольно-таки необычный способ следить за состоянием его здоровья…

Тем не менее, в апреле 2018 года Дмитриев был оправдан по обвинению в изготовлении детской порнографии. Его приговорили к 2,5 годам ограничения свободы по обвинению в незаконном хранении оружия.

Однако прокуратура Петрозаводска обжаловала оправдательный приговор. И в июне того же года Верховный суд Карелии его отменил. Вскоре Дмитриев вновь был задержан. А Следственный комитет России возбудил уголовное дело по обвинению Юрия Дмитриева в насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении лица, не достигшего 14 лет.

В июле этого года Дмитриев был признан виновным и приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Но его оправдали по статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия. С учетом времени, проведенного в СИЗО, Дмитриев должен был выйти на свободу в ноябре.

Но 29 сентября Верховный суд Карелии увеличил срок с 3,5 до 13 лет колонии. Были отменены и направлены на новое рассмотрение в суд Петрозаводска оправдательные приговоры по делам об изготовлении порнографии и незаконном хранении оружия.

На прошлой неделе уполномоченный по правам ребенка Карелии Геннадий Сараев предположил, что пересмотр дела по может быть связан не только с фотографиями обнаженной девочки, но и другими материалами, которые нашли на компьютере Дмитриева — а именно, порнографическими фильмами и мультфильмами.

"Насколько мне известно из тех данных, которые я получаю от разных источников, именно наличие в компьютере Дмитриева <…> порнографических фильмов, то есть порнофильмов и порномультфильмов, которые, по показаниям свидетелей, он активно просматривал <…> Именно это стало основанием для суда возврата рассмотрения дела об изготовлении порнографических снимков с участием несовершеннолетней обратно в городской суд", — заявил Сараев.

Кампания по защите Дмитриева

Юрия Дмитриева часто называют историком, однако профильного образования у него нет. Он учился в Ленинградском медицинском училище, но не закончил его.

В конце 1980-х годов стал членом организации "Народный фронт Карелии". Но наиболее известен Дмитриев своей работой в урочище Сандармох, где в 1930-х годах были расстреляны несколько тысяч человек.

С момента первого задержания Дмитриева была развернута кампания в его поддержку. За его освобождение высказывались в "Мемориале", ряд российских деятелей культуры.

"Арест главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева — это месть российских властей за раскрытие исполнителей репрессий в 1930-х годах", — а это из обращения украинских чиновников, депутатов, правозащитников, историков и общественных деятелей в декабре 2016 года.

Дело представляется так, будто российские власти якобы мстят Дмитриеву за его работы по увековечиванию памяти расстрелянных в Сандармохе. При этом в 2019 году вышла его вторая книга "Место памяти Сандармох".

Представлять дело так, будто главу карельского "Мемориала" преследуют за разоблачение сталинских репрессий — это явное искажение происходящего. Есть материалы уголовного дела, с которыми абсолютное большинство защитников Дмитриева знакомы (в лучшем случае) из материалов прессы. Но суд решения выносит не на основании статей в газетах и петиций.

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Куратор: Наталия Красовская
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