Что ждет россиян на пенсии? О тонкостях пенсионной политики

Как достойно накопить себе на старость? Тонкости пенсионной политики поясняет "Правде.Ру" первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

— Каких нововведений в области пенсионной политики следует ждать в ближайшее время?

— Всем начинающим трудовой путь я могу сказать, что у них есть будущее — они могут стать пенсионерами! Это не такая сложная задача, не стоит постоянно думать: "Что же я буду делать на пенсии?" — надо продолжать работать и честно выполнять свое дело. И желательно получать зарплату "в белую", чтобы работодатель, отчисляя за вас средства в пенсионную систему, постепенно накапливал некий потенциал ответственности государства.

Тем, кто только-только начинает трудовой путь, немножко проще и легче. Пенсионная система после непростого перехода от советской к современной, стала достаточно простой. Количество откладываемых взносов достаточно прозрачно прописано в каждой пенсионной истории. Через актуализированную базу данных несложно ее посчитать.

Сейчас, конечно, сложно иметь пенсионную историю, начатую еще в советское время. После перехода 90-х, всех перемен в пенсионном фонде — все это отразилось на самочувствии наших пенсионеров. Система имеет много звеньев, постоянно пересчитывается и сложно воспринимается в итоговых цифрах. Потому люди часто недовольны не тем сколько платят, а тем, как выяснить за что платится и почему именно так.

Но государство здесь является поручителем, так что перспективы пенсионной системы понятны: это, прежде всего, гарантированная страховая пенсия, образуемая за счет взносов работодателей за нас, и вторая часть — накопительная компонента, которая найдет себе место уже в будущем законодательстве. Третья часть — ей может быть добровольное пенсионное страхование, которое дает человеку в ходе трудовой жизни что-то откладывать себе на старость.

Для выполнения всех этих прекрасных планов, конечно, нужна достаточно высокая зарплата. Если ваша зарплата, условно говоря, 100 тысяч рублей, ваш работодатель отчисляет за вас 22%. Работая условное количество лет и отчисляя 22%, можно теоретически рассчитывать, что ваша пенсия будет не меньше такой суммы.

— Скажите, а как быть с самозанятыми? Им не выплачиваются отпускные и пенсионные отчисления тоже не делаются…

— Самозанятых сейчас не один десяток миллион человек. Им предоставлено право заработать свою пенсию самим в виде добровольного налога на медицинское и социальное страхование. Также они имеют право добровольно отчислять в пенсионную систему средства, работая сами на себя и этот минимум станет для них ориентиром в получении минимальной страховой пенсии. Это немного, потому что все ориентируются на минимальный взнос с минимальной зарплаты. Ну, и значит, будет небольшая пенсия.

Дела советские

— А как быть, если с советского времени происходило, и до этого выплачивали работодатели? Это будет плюсоваться?

— Я могу в качестве примера привести свою биографию. Она как раз начата в советское время. Вся "советская" часть просчитана, проиндексирована и, главное, в начале 2000-х провалоризована. Эти годы добавляют к стажевым показателям и к пенсионному капиталу. Смысл валоризации — учесть время работы в советский период аналогично тем параметрам, которые на сегодняшний день уже приняты, в общем, это осовременивание.

Все, кто имел большой трудовой стаж в советское время — им пенсии существенно добавили. Некоторые пенсионеры имели небольшую заработную плату, но большой советский стаж и, конечно, получили к пенсии существенную добавку.

— Я работаю тоже с советского времени, с 1979 года. Это тоже будет добавляться?

— Да, конечно. Ваш период работы в советское время — все взносы в вашем пенсионном деле — будут обязательно просчитаны и осовременены с точки зрения законодательства. Обязательно за каждый "советский" год будут добавляться коэффициенты.

— Вы сказали, что лучше продолжать работать, получая пенсию, если есть такая возможность…

— Да. Причин несколько. У нас примерно 9,5 млн пенсионеров работают. Конечно, кто-то работает, потому что пенсии не большие. Но есть существенная группа тех кто трудится, потому что это уже стиль жизни. Я имею в виду работников здравоохранения, культуры, ученых и даже государственных служащих. Для них это образ жизни и резко поменять его им трудно. Я и себя отношу к тем, которые не представляют себе жизнь на пенсии.

Так что они продолжают служить интересам страны. А те, кто работает, так как пенсия невысока — это зачастую, категория людей, без которых многие отрасли экономики еще бы и не справились. Это и рабочие во многих отраслях оборонки. Сборщики, механики высокой квалификации — те, кто может сложнейшие механизмы доводить до пускового режима. Так что работать надо, на мой взгляд, продолжать, пока силенки есть.

Армия и люди со стажем

— Валерий Владимирович, как Вы могли бы охарактеризовать ситуацию с военными пенсионерами?

— Военная пенсия все-таки выше гражданской, к тому же военные пенсионеры могут заработать вторую пенсию "на гражданке". Некоторые из них уходят на пенсию даже меньше, чем в 50 лет. К той части пенсии, которая им выплачивается, можно предъявить претензии по недостаточности роста индексации. И все же уровень пенсии выше.

Среди уходящих "на гражданку" много хороших юристов, специалистов в области логистики, решения проблем систем безопасности, много толковых инженеров… Мы знаем о проблеме полномасштабно заработать себе страховую пенсию — мы ломаем голову над тем, как разрешить эту проблему и дать возможность зарабатывать, если не весь стаж, который нужен для назначения страховой пенсии, то, хотя бы, пропорционально тому отработанному времени.

— На днях проскочила информация, что женщинам возраст выхода на пенсию с 63-х до 60-ти сократили. Соответствует ли это действительности?

— Это соответствует действительности, но только для категории женщин и, в том числе, и для мужчин, которые имеют большой трудовой стаж. Для мужчин, если я не ошибаюсь, это 43 года, для женщин это 37 лет.

Если предпенсионер не может найти себе работу, и это подтверждено документально, он может обратиться в пенсионный фонд, и тот может назначить досрочную пенсию до наступления пенсионного возраста. Также есть общее право на выход досрочно на пенсию за два года, если позволяет стаж.

На сегодняшний день поколение, к которому мы с Вами относимся, может претендовать на такие высокие стажевые показатели, а значит, на эту льготу. К сожалению, нынешнее поколение, которое через 5-6 лет будет выходить на пенсию, как правило, имеет меньшие стажевые показатели в силу разных причин. Наверное, сказываются больше 90-е годы, либо возможность работать самим на себя без оформления своих трудовых отношений, но, тем не менее, людей с большим трудовым стажем, в общем-то, не так много становится.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Михаил Закурдаев