В соцсетях граждан убеждают в честности голосования

Реклама поправок в Конституцию России в социальных сетях сменила свой тренд и переключилась на убеждение граждан в честном голосовании.

Нынешний размах рекламной кампании по поддержке идеологемы о прозрачности и легитимности процесса волеизъявления граждан более щадящий. Он несколько отличается по интенсивности фронтального маркетингового замеса с продвижением поправок. Агрессивная реклама продолжается, и об этом говорят граждане.

Реклама легитимности

За бортом внимания рекламной кампании до голосования была оставлена поправка об обнулении президентских сроков действующего главы государства. Выступая в эфире федерального телеканала 3 июля 2020 года, председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал в перечне первоочередных законопроектов темы федеральных территорий и Государственного совета.

Эти две поправки также были выведены из феерии "горячего одобрения" гражданами в рекламных роликах с лейблом Центральной избирательной комиссии. Только накануне основного дня голосования председатель ЦИК Элла Памфилова однозначно высказалась о незаконности подобной агитации. Агитация "против" и вовсе была обнулена. Тем не менее массмедиа сумели обеспечить грандиозное информационное покрытие для рекламы поправок.

Казалось бы, власти уже объявили об "оглушительном успехе", и в этом контексте вроде бы и не надо уже уговаривать граждан, что все законно. Поправки вступили в силу 4 июля 2020 года. Тем не менее навязчивые рекламные посты в соцсетях всячески подчеркивают легитимность осуществленной процедуры, ее прозрачность и честность.

Оглушение успехом

Реклама "оглушительного успеха" прокатывается баннерами в Instagram, в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook. Основные лозунги уговаривают граждан, что:

"Голосование было честным и прозрачным"

"Голосование в Москве легитимно"

"Все слухи о нарушениях сразу проверялись"

"Россиянам понравилось онлайн-голосование"

"Рекордная явка — признак принятия"

Последний тезис про явку, которая отчего-то является признаком принятия, трогает своей простотой и прямолинейностью. Но тут и возразить нечего. ЦИК, который установил новые правила волеизъявления граждан, руководствовался законом о поправках в Конституцию России от 14.03.2020 N 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

Публикации в социальных сетях размещаются на тех же площадках, которые ранее продвигали тему голосования, в том числе и дистанционного. Наиболее активные сетевые сообщества — "За Конституцию" и "Голосование для всех". Как удалось выяснить журналистам одного из изданий, администратором сообщества "Голосование для всех" является некто Степан Иванов. Его личная страница ничтожна по содержанию:

ни записей;

ни фотографий;

ни личных данных;

ни указания локации.

Обком звонит в колокол

Если все так честно, легитимно, успешно и радостно, то для чего же тогда предпринимаются такие маркетинговые усилия, чтобы в этом требовалось кого-то убеждать? Выходит, что "оглушительный успех" нуждается в агитационной поддержке, чтобы закрепить в сознании граждан единство "партии и народа". Видимо, именно поэтому собирательный "обком" и зазвонил в рекламный колокол.

И действительно, не только же президенту, некоторым депутатам Госдумы, председателю ЦИК и трубадурам на федеральном телевидении множить вибрации свершившегося блага. Вот и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поделилась своими выводами:

"Я исхожу из тех обращений, которые ко мне поступают: людям понравилось длинное голосование, им понравилась возможность использования электронных средств связи при голосовании".

По мнению Татьяны Москальковой, граждане "очень активно себя ведут в отношении своего выбора, интереса к будущему страны":

"Мы провели совещание с нашими уполномоченными из всех федеральных округов, и они свидетельствуют, что сегодня существенно изменилась к лучшему, более прозрачной стала система голосования. Общественные наблюдатели ведут себя очень активно, нет антагонизма с комиссией… Позиция наблюдателей изменилась, они активно вооружены своими знаниями и отслеживают, чтобы не было вбросов, чтобы не было нарушений".

Верно говорит Татьяна Москалькова. Наблюдатели и выездные бригады УИК — ключевое в этом процессе. Тем более, что и сами правила на этом голосовании были особенными. Потому и назвали этот процесс голосованием, а не референдумом.

Звонкое эхо друг друга

Главный редактор радио "Эхо Москвы" и по совместительству заместитель руководителя столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов обнаружил странности в процессе голосования по поправкам к Конституции на предприятиях:

"Законно ли это? Да — законно. Новое положение ЦИК дало возможность не выявлять причины выездного голосования. Честно это? Нет. Это — нечестно. Мы не ожидали этого в штабе и не обсуждали до того, как возникли эти точки на предприятиях, когда урны на выезд пошли не на дом, а на предприятия… Я буду настаивать на том, чтобы вернуться к нормальному надомному голосованию".

Выходит, что голосование прошло законно, но не честно и было ненормальным. Алексей Венедиктов не кривит душой, когда говорит о законности. Каким закон сочинили, так его и исполнили. ЦИК было предоставлено полное формальное право сочинить все правила голосования. Правда, некоторые граждане и представители массмедиа утверждают, что эти правила еще и менялись на ходу, но это все утонуло в оглушающих аплодисментах успеха.

Тревоги Москальковой

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова беспокоится, что озвученные итоги голосования по поправкам могут спровоцировать акции протеста. Если все было настолько прозрачно и честно, то и беспокоиться нет никакого резона.

Разве что Татьяна Москалькова осведомлена несколько больше, нежели телевизионные ретрансляторы "оглушительного успеха". Правда, начавшаяся рекламная кампания по поддержке легитимности голосования все же предательски наводит на размышления. Тем не менее Татьяна Москалькова предостерегает, что права "деструктивных сил" могут быть под угрозой:

"Мы должны быть готовы к тому, что деструктивные силы могут выступать с провокацией, конструктивные силы могут выступать с общественной позицией. Мы должны быть готовы к тому, что могут быть подобные акции".

Вероятно, "деструктивные силы" — это те граждане, которые считают голосование нелегитимным, как и поправку об обнулении президентских сроков действующего главы государства.

По мнению уполномоченного по правам человека в России, в любой ситуации важно оставаться в рамках закона. Как в хорошей рекламе дорогого шампуня или сермяжной агитации за поправки Татьяна Москалькова настаивает:

"Нужно, чтобы людям дали возможность высказаться, но закон для всех одинаков".

Нужно, конечно, дать возможность высказаться, тем более что пока это право все еще закреплено в Конституции России. Правда, "одинаково", как говорит Татьяна Москалькова, агитировать "против" так и не получилось.

Выходившие на одиночные пикеты именно против так называемого обнуления на своей шкуре ощутили соблюдение своих прав. Правда, надо признать, что полиция всех одиночных пикетчиков "одинаково" пеленала, обеспечивая транспарентность и "оглушительный успех" историческому голосованию.