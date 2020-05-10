Четверикова: "цифра" добьет образование наших детей"

Директор Центра геополитики ИФПИ Московского гуманитарного университета Ольга Четверикова и главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова обсуждают, чем может обернуться невинный переход на дистанционное обучение. Почему мы оказались без школ классического типа?

Ученый об опасности дистанционного обучения и QR-кодов

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Это страшное словосочетание "цифровое обучение"

— Цифровое обучение — это целостный процесс, который предполагает не только цифровые методы обучения, но совершенно другое содержание. Электронные учебники предполагают другую систему обучения, другую систему оценки. Они предполагают ликвидацию экзаменов, ликвидацию дипломов и перевод все в цифровой профиль обучающегося.

То же самое делается у нас в институтах. Переход к цифровому профилю обучающегося, электронные дипломы, электронные трудовые книжки, в которые все что угодно вписать, изменить, и ты это не проконтролируешь, потому что это делает машина.

Одно дело, у тебя есть бумажный документ, который ты всегда подтвердишь. Другое дело, некая электронная программа, которая может сломаться, исчезнуть.

С нормальным образованием можно распрощаться

Они хотят засандалить всех наших детей в этот цифрой профиль, единый цифровой идентификатор, который будет отмечать каждый шаг ребенка, и ничего изменить уже будет невозможно. Если ребенок плохо ответил, на следующем занятии он может хорошо ответить и исправить эту оценку, а теперь каждый шаг фиксируется, и ты уже ничего не изменяешь. Они скрывают, что это цельный проект, а не просто дистанционное образование.

Совершенно незаконным образом они заставляют всех родителей регистрироваться на цифровых платформах, а если родители регистрируются на цифровых платформах, то они дают свое согласие на дистанционное обучение.

Что пишет в своем блоге Матвиенко? Она пишет, что дистанционное образование себя хорошо показало и нужно придать ему соответствующий правовой статус. Тут ее поддержал министр просвещения Кравцов и заявил, что надо создать группу экспертов, юристов, которые законодательно все это оформят. Через некоторое время выступает министр высшего образования и науки Фальков, который заявляет, что до сентября, скорее всего, все вузы перейдут на дистанционное образование.

Я абсолютно уверена, что законопроект о дистанционном образовании, в случае, если они его примут, будет не просто обучение в чрезвычайных условиях, а это будет нормой. Вместо того, чтобы решать ключевые экономические и социальные проблемы, когда идет обнищание населения, эти ребята пользуются ситуацией для того, чтобы провести свои сумасшедшие планы по введению дистанционки.

Мы еще не знаем, сколько у нас будет исков от родителей, потому что поликлиники не работают. Большинство родителей жалуются на физическое, психическое состояние своих детей. Хоть кто-нибудь провел этот анализ? Кто будет нести за все это ответственность, что дети теряют свое здоровье? Никто.

Прекрасно понимая, что за это нужно будет ответить, они торопятся это узаконить, потому что, если это будет закон, то уже никто не предъявит никакого счета, потому что получается, те, кто выступает против дистанционки, выступает против закона.

— Это больная тема с ЕГЭ.

— Нас не будут слушать, если родители, если общественность не будет сама делать так, чтобы ее услышали. И не случайно говорят, что это уже не самоизоляция, а разобщение людей. Тот, кто хочет частную школу, традиционную школу, пожалуйста, она есть, только платите деньги. Не случайно, еще раз хочу подчеркнуть, традиционные классические школы остались для богатых людей, людей обеспеченных. Где обучает своих детей элита? За рубежом, где множество классических школ и гимназий. Там это все осталось. У нас вы не найдете ни одной классической гимназии.

— Будем надеяться, что родители вас услышат.

— Уже создана общественная комиссия народного контроля, куда вошла большая группа ученых, медиков, педагогов, преподавателей, учителей, юристов, которые сегодня готовят заявление по поводу дистанционного образования. Думаю, очень скоро оно будет готово, и мы сможем сделать его открытым для широких слоев населения.

— Очень хочется надеяться, что это как-то изменит ситуацию и повлияет в лучшую сторону.

— Конечно, сейчас все будет зависеть от нас.

Если мы все молча проглотим, тогда получим узаконенную дистанционку. Если мы заставим услышать наше мнение, тогда ситуация изменится.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер