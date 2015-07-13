14 июля: День взятия Бастилии, Хрустальные ночи могут повториться и вся правда о McDonald's

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14 июля

День взятия Бастилии

Фото: Pravda.Ru День в истории 14 июля

Православный календарь

День памяти святых чудотворцев бессребренников Космы и Дамиана, в Риме погибших в 284 году. Косма и Дамиан — родные братья, врачи по профессии. Обладали даром исцеления больных, чудотворцы. За бескорыстное лечение их назвали "безвозмездными врачами" — бессребрениками. Они открыто проповедовали веру в Христа.

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Святые Косма и Дамиан — врачи-бессребреники

Народная традиция

Кузьма и Демьян. Косма и Доминеан. Летние Кузьминки.

"Кузьма и Демьян пришли — на покос пошли". Летние Кузьминки — женский, бабий, девичий праздник. Бабьи посиделки, ходят в гости. Собираются вскладчину, обязательно с растительной пищей, с пивом, с песнями. "Мешай дело с бездельем, проводи время с весельем".

"Кто рано встает, тому Бог подает". "Где работно, там и густо, а в ленивом дому пусто". "Без труда и отдых не сладок". "Жить в соседях, быть в беседах".

Сенокос. Сбор малины. Съем первых овощей. Прополка. Позднее зацветание зверобоя. Варка варенья из крыжовника.

Именинники: Демьян, Кузьма, Никон, Никодим, Петр и Тихон.

События

Символом свободы для французского народа стал день падения Бастилии — 14 июля 1789 года.

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14 июля 1921 года активисты рабочего движения Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти на основе сфабрикованного обвинения признаны виновными в убийстве фабричного кассира и его охранника. Спустя шесть лет их казнят, несмотря на протесты международной общественности.

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14 июля 1927 года в Вене прошла многотысячная демонстрация трудящихся, протестовавших против оправдательного приговора, вынесенного судом фашистам, убивших несколько человек во время рабочей демонстрации в провинции. Демонстрация превратилась в открытое столкновение ее участников с полицией, которая открыла по ним огонь. В ответ рабочие стали штурмовать полицейские участки и сожгли здание министерства юстиции. В уличных боях были убиты более ста человек и около полутора тысяч получили ранения.

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14 июля 1933 года нацисты запретили деятельность всех политических партий, кроме собственной.

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14 июля 1964 года Адриано Челентано женился на актрисе Клаудии Мори. Сегодня у них две дочери — Розалинда и Розита.

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14 июля 1966 года состоялась свадьба Брижит Бардо и Гюнтера Сакса.

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14 июля 1978 года диссидент Анатолий Щаранский был приговорен к 13 годам исправительных работ за шпионаж и антисоветскую агитацию. Пару лет назад министр труда Израиля Натан Щаранский приезжал с визитом в Москву.

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14 июля 2008 года в Буэнос-Айресе и Нью-Йорке прошла премьера фильма Кристофера Нолана "Темный рыцарь" с Кристианом Бэйлом, Хитом Леджером, Майклом Кейном и Гэри Олдменом в главных ролях. Интернет-пользователи поставили его на самое высокое место среди всех картин XXI века.

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Дни рождения

14 июля 1602 года родился Джулио Мазарини, кардинал, первый министр Франции, преемник Ришелье.

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14 июля 1889 года родился Анте Павелич, глава усташей — хорватских фашистов.

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14 июля 1918 года родился Ингмар Бергман, шведский кинорежиссер("Седьмая печать", "Земляничная поляна", "Источник", "Молчание", "Осенняя соната", "Фанни и Александр"). Если верить словарю "Кино", трижды удостаивался "Оскара". Не верьте! Там и Марк ДОНСКОЙ "оскаровский" лауреат. Бергмана выдвигали шесть раз, но ни разу награда не была ему присвоена. Только в 1971 году ему был вручен киноакадемиками приз имени Ирвинга Тальберга за совокупность творческих достижений.

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14 июля 1960 года родилась Полина Дашкова (Татьяна Поляченко), автор детективов.

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Скорбные даты

14 июля 1887 года умер Альфред Крупп, сын Фридриха, "пушечный король".

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14 июля 1998 года скончался Ричард Макдональд, калифорнийский ресторатор. Вместе с братом Морисом организовал в Сан-Бернардино ресторан быстрого обслуживания посетителей, которым предлагались гамбургеры, картофель фри и напитки. Их идею в 1954 году подхватил Рэй КРОК, который организовал во всем мире сеть ресторанов McDonald's, выплачивая братьям полпроцента доходов за использование их имени в названии.

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