8 апреля: День военкоматов, День цыган и манифест о Крыме

6:09 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Апрель

8 апреля

День сотрудников военных комиссариатов

Международный день цыган

Читайте также: ЕС подарит Украине всех цыган

Православный календарь

Собор Архангела Гавриила. Архангел Гавриил почитается за то, что он 7 апреля сообщил Деве Марии "благую весть". Собор отмечают два раза — еще 26 июля.

Читайте также: Покровители дипломатов: Блаженны миротворцы…

День памяти преподобного Василия Нового. Преподобный Василий за преданность учению Христа был подвергнут жестоким истязаниям. Скончался в возрасте 110 лет.

Народная традиция

День Гавриила. Гавриил. Гаврила. Василий.

"На день Архангела Гавриила выверни оглобли из саней". "Василий — выверни оглобли, закинь на поветь, выскочи из куста". "Пряжа после Васильева дня не идет впрок".

Все, что ни родится на день Гавриила — уродливо и не споро.

Средний срок сокодвижения у березы. Развертывает почки душистый тополь. Раннее цветение красной вербы. Возобновление вегетации озимых. Посев семян помидоров, кабачков, тыквы, фасоли, дыни, арбуза. Закладка картофеля для прорастания.

Кусты крыжовника и черной смородины обливают кипятком от вредителей и от мучнистой росы. Если снег сошел, подкармливают азотом нарциссы, тюльпаны, снимают укрытия с лилий и пионов.

Какова погода 8 апреля, такова она будет и 8 октября, и наоборот.

Именинники: Алла, Анна, Анимаиса, Василий, Гаафа, Гаврила и Лариса.

События

8 апреля 1158 года внук Владимира Мономаха и сын Юрия Долгорукого великий князь Владимиро-Суздальский Андрей Боголюбский заложил в своей столице — Владимире — кафедральный Успенский собор. Возводили храм "из всех земель мастеры", в том числе присланные императором Священной Римской империи Фридрихом Первым Барбароссой.

Читайте также: Главная русская икона-победительница

8 апреля 1632 года граф Ретц, архиепископ Парижский, продал за 66 тысяч ливров Людовику XIII Версальский замок.

Читайте также: Версаль — вселенная Короля-Солнце

8 апреля 1722 года по указу Петра I в Петербурге начали проводить систематические инструментальные наблюдения за погодой.

Читайте также: Три века российской метеорологии

8 апреля 1783 года был издан Манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России, подготовленный Потемкиным, который получил титул светлейшего князя Таврического.

Читайте также: Потемкин присоединил Крым шутя

8 апреля 1872 года в Петербурге, на Невском проспекте, в магазине Черкесова началась продажа первого тома "Капитала" Карла Маркса в русском переводе Лопатина и Даниельсона.

Читайте также: Коммунизм умер. Да здравствует коммунизм!

8 апреля 1942 года к знаменитой прорицательнице Ванге приезжал болгарский царь Борис III. Провидица сообщила ему, что несмотря на достигнутые им успехи, он должен быть готов скоро "вместиться в ореховую скорлупу" (лечь в гроб), и даже назвала дату: 28 августа. Спустя полтора года, 28 августа 1943, Борис скончался.

Читайте также:

Мистики: Ванга и ее хождение по мукам

Баба Ванга: высоты духа и горы отчаяния

Мистификации прошлого столетия: правда и вымысел о феноменах

Дни рождения

По легенде, именно 8 апреля 563 года до н. э. родился Сиддхартха Гаутама, индийский принц, после перевоплощения получивший имя Будда (Просветленный) и ставший основателем новой мировой религии.

Читайте также: Основатели религий в реальной жизни: Будда

8 апреля 1336 года родился Тимур, Тамерлан, великий среднеазиатский завоеватель, стиравший с лица земли города и складывавший из отрубленных голов "башни".

Читайте также:

Мельница мифов: проклятия Тамерлана нет

"Дневной дозор" и проклятие Тимура Тамерлана

8 апреля 1764 года родился Николай Резанов, дипломат и торговец, один из учредителей Российско-Американской компании, инициатор первой русской кругосветной экспедиции. История его американских походов и любви к дочери губернатора Калифорнии стала широко известна общественности благодаря знаменитому спектаклю "Юнона" и "Авось".

Читайте также:

История великой любви. Еще раз о памятнике Николаю Резанову

Крест командора

Крест командора (окончание)

8 апреля 1892 года родилась Мэри Пикфорд (Глэдис Мэри Смит), знаменитая американская киноактриса.

Читайте также: Маруся Пикфорд — малышка на миллион

8 апреля 1941 года родилась Вивьен Вествуд, английский модельер, введшая элементы панк-культуры в высокую моду.

Читайте также: Великолепная Вивьен, или Бабушка панка

Скорбные даты

8 апреля 1973 года скончался Пабло Пикассо, знаменитый французский художник. По рождению — испанец.

Читайте также: Необузданного Пикассо изменила жена

8 апреля 2008 года ушла из жизни Надежда Румянцева, киноактриса, народная артистка России. Она сыграла героинь фильмов "Неподдающиеся", "Девчата", "Королева бензоколонки"), ее голосом говорят персонажи телесериалов "Рабыня Изаура" и "Твин Пикс", а также Мартышка — подруга Удава, Попугая и Слоненка.

Читайте также: Надежда Румянцева: Переехала за город, побывав под дулом пистолета

8 апреля 2013 года умер Вадим Березовский, офицер-подводник, командир первого в СССР ракетного подводного крейсера стратегического назначения "К-137" ("Ленинец") проекта 667А, Герой Советского Союза.

Читайте также: Легендарный командир атомной подлодки "К-137"

8 апреля 2013 года скончалась Маргарет Хилда Тэтчер, премьер-министр Великобритании с 1979-го по 1990 год.

Читайте также: Была ли леди Тэтчер злой ведьмой с Запада?