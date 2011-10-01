Истории любви: принц Чарльз и принцесса Диана. Часть третья

Почему принц Чарльз выбрал в жены принцессу Диану

6:22 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

Этот вопрос задавали все, включая саму Диану и ее мать. Когда в одной телевизионной передаче, посвященной браку принца Уэльского, соседку Дианы по квартире, на глазах которой и развивался этот роман, спросили — что же между ними общего, она открыла рот и… так и застыла на несколько секунд, не найдя подходящего ответа. Потом этот эпизод из передачи вырезали.

Фото: flickr.com by Джон Макинтайр, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Принцесса Диана открывает Paisley Centre и посещает Accord Hospice

Читайте предыдущие части:

Истории любви: принц Чарльз и принцесса Диана. Часть первая

Истории любви: принц Чарльз и принцесса Диана. Часть вторая

То, что выбирал именно принц Чарльз, ни у кого сомнений не вызывало. На тот момент он был женихом номер один в мире и от девушек из высшего общества, желающих стать принцессой Уэльской, отбоя не было. Правда, принц не спешил жениться. Может быть, он чувствовал, что, в отличие от любовных отношений, в семейных все пойдет не так гладко.

А может, и, скорее всего, так и было, ему просто нравилось жить в свое удовольствие. Он занимался тем, чем хотел — охотой, рыбалкой, живописью, садом. А его многочисленным подругам всегда приходилось подстраиваться под его вкусы и зачастую довольствоваться ролью зрительниц. "Обаятельный эгоист", — сказала о нем одна из них.

Принц, конечно, понимал, что брак наложит ограничения на его вольный образ жизни. "Вступить в брак — дело куда более серьезное, чем просто влюбиться, — рассуждал он, — и голос сердца ни в коем случае не должен заглушать голос рассудка". На самом деле в тот момент голос сердца Чарльза уже сделал свой выбор, но умом он понимал, что на этой женщине ему никогда не разрешат жениться.

В первый раз Диану представила принцу ее сестра Сара, у которой в тот момент был роман с Чарльзом. Вряд ли тогда принц запомнил застенчивую и неловкую девочку-подростка. А главная их встреча состоялась два года спустя. У принца тогда был нелегкий период: незадолго до этого от рук ирландского террориста погиб его близкий родственник и наставник — граф Маунтбеттен. Диана тоже была на похоронах и захотела выразить свое сочувствие.

"У вас был такой печальный вид, — сказала она Чарльзу, — мое сердце разрывалось от боли за вас. Он так одинок, подумала я. Это несправедливо. Кто-то должен быть рядом с ним в эту минуту". Один из английских биографов, описывая принца, употребил слово "sad" — печальный, серьезный. Такой вид часто придает человеку его неаспектированное Солнце. Но в тот момент Чарльз действительно был sad, и Диана очень точно это почувствовала.

Если и существовал ключик от сердца принца, в тот момент он оказался в руках у Дианы. Интуитивно, благодаря своему сильному Нептуну и своей чувствительности, она подобрала самые правильные, самые нужные слова, которые, безусловно, произвели впечатление на тоже тонко чувствующего Чарльза.

Для принца с его Нептуном на Венере такая чувствительность у женщины — большой плюс. К тому же это соединение в гороскопе Чарльза точно попадало на особую точку в гороскопе Дианы — начало 10-го дома, отвечающего за карьеру и социальную реализацию. А у женщин замужество часто и трактуется как смена карьеры. Можно сказать, что они сошлись на своих Нептунах — на своей мечте о романтической возвышенной любви.

Увы, но никаких других хороших аспектов между их личными планетами не было. А значит, не было и того, что говорило бы о любви или хотя бы о сильной привязанности. Когда принц делал предложение, Диана в ответ сказала: "Я очень люблю вас" (вплоть до официальной помолвки она говорила ему "вы" и "сэр"). "Кто знает, что такое любовь?" — заметил в ответ на это пылкое признание Чарльз.

Несколько лет спустя Диана подслушает его телефонный разговор с Камиллой."Чтобы не случилось, я всегда буду любить тебя", — скажет он в трубку. Видимо, тогда он уже знал ответ на вопрос, "что такое любовь".

Могли бы они продержаться и сохранить свой брак, если бы продолжали строить отношения по Нептуну? Первое время Чарльз действительно был для Дианы иконой — человеком, на которого она смотрела снизу вверх и каждое слово которого считала истиной в последней инстанции. Друзья Дианы говорили, что принц оказывал на нее прямо-таки магнетическое влияние, чего никому другому раньше не удавалось.

Она вообще была очень свободолюбивой натурой (Луна в Водолее) и в 16 лет потребовала от родителей предоставить ей полную свободу и независимость — недаром же устроилась на несколько работ сразу. А сильный Нептун делал ее идеалисткой. А уж как не поверить в романтическую любовь, когда тебе делает предложение сам принц?

Если бы он оставался таким же нежным и внимательным, как в дни ухаживания и свиданий…. Но долго ли можно продержаться на романтической иллюзии? К тому же у Чарльза, как мы помним, в браке включались совсем другие аспекты.

Кроме того в их совместном гороскопе обнаружились и другие напряженные моменты. Марс Чарльза попадал точно на асцендент Дианы (точка в гороскопе, отвечающая за внешнее самовыражение человека). Это значит, что он считал, что должен ей руководить — такой суровый "профессор Хиггинс", воспитывающий свою "прекрасную леди". И не просто руководить, а жестко "строить".

Попросту говоря, Марс мужчины на асценденте женщины — это логика кулака под нос. Такой контрастный душ после романтических страстей. Чарльз не хотел и не собирался лучше узнать и понять Диану. Само собой подразумевалось, что ее жизнь теперь полностью подчинена его интересам и интересам королевской "фирмы" (именно так — "фирма" — называет их многочисленный клан супруг королевы герцог Эдинбургский).

Да Чарльз и не скрывал этого. Незадолго до свадьбы в одном из интервью он заявил, что, по его мнению, жена должна полностью разделять интересы мужа и это залог успешного брака. Поначалу Диана против этого не возражала. У нее Солнце в 7-м доме — доме брака. Мало того, что это указывает на брак с монархом, так еще говорит о том, что для самого человека очень важен и брак, и его партнер. Диана, пережившая развод родителей в раннем детстве и явно недополучившая любви, стремилась найти эту любовь в своей семье. Да и 7-й дом в знаке Рака, символизирующем дом, семью, говорит сам за себя.

Но, помимо Марса на ее асценденте, Сатурн Чарльза также "наезжал", то есть был в соединении с Марсом и Плутоном в гороскопе Дианы. Само по себе соединение Марса и Плутона называют аспектом воина. Такой человек пойдет до конца и ничто его не остановит. Помните фразу из письма Дианы: "Меня измотали битвы, но я никогда не капитулирую"? Никто и никогда представить себе не мог, что застенчивая и скромная Диана — на самом деле воин, чьей стойкости и силе воле можно только позавидовать. "Мышка" — так называла ее вечная соперница Камилла…

К тому же у Дианы этот аспект еще находился в соединении с Восходящим узлом, то есть ее кармическая задача состояла в том, чтобы быть сильной. Правда, этот аспект включается не сразу — не в ранней молодости, но когда он включится, мало не покажется никому, в том числе и самому его обладателю.

В борьбе с Чарльзом и королевской семьей за право жить своими интересами и быть такой, какая она есть, Диана выиграла. Но вообще этот аспект очень разрушителен для человека — ему трудно вовремя остановиться и не сокрушить "до основания" все вокруг. Конечно, и для семьи, и для личной жизни такая жесткая мужская энергетика у женщины ничего хорошего не сулит.

Но вернемся к Сатурну Чарльза на ее Марсе и Плутоне. Это значит,чтоего раздражало любое проявление инициативы со стороны Дианы, любая демонстрация ее энергии — в том числе и сексуальной. Он стремился всячески подавить, ограничить ее активность. Но его Сатурну это явно было не под силу.

Как известно, все счастливые семьи одинаковы, каждая несчастная семья несчастлива по-своему. Несчастье семьи Чарльза и Дианы заключалось в том, что они жили в полной "противофазе", постоянно попадая "не в такт" своими действиями. Диана могла выбежать в сад и неожиданно обнять его. А Чарльз, занятый своими растениями, лишь досадливо отмахивался. Диана убегала в смущении, а он кричал ей вслед: "Дорогая, куда же ты? Конечно же, я хочу обнять тебя!"

Однажды Диана решила устроить мужу сюрприз в честь его дня рождения и подготовила эффектный танцевальный номер. Она с детства серьезно увлекалась балетом и очень переживала, что из-за высокого роста — 178 см — ей не дано было добиться настоящего успеха в этой сфере. Но в честь дня рождения мужа почему бы и не попробовать! И вот пока ни о чем не подозревающий Чарльз сидел в своей ложе в Ковент-Гардене, Диана быстренько переоделась за кулисами и неожиданно появилась на сцене.

Эффект был потрясающий: ее вызывали на бис 8 раз. Единственное, что смог из себя выдавить журналистам ошарашенный Чарльз по этому поводу, что для него это было полной неожиданностью. А дома он устроил жене суровую выволочку.

С точки зрения рафинированного принца, весьма серьезно относящегося к своей "должности" и правилам приличия, которые она предписывает, было немыслимой фривольностью для принцессы Уэльской прыгать по сцене как простой танцовщице. Диана рассчитывала на восторг или хотя бы на похвалу своим талантам, а ее отчитали как школьницу, укравшую из буфета сладкое.

Когда их отношения окончательно разладились, это давление его Сатурна на ее Марс стало ощущаться буквально во всем. "Если рядом муж, Диана говорит вяло, с неимоверной усталостью, с трудом подбирая слова. В ее глазах появляется испуганно-затравленное выражение", — рассказывали ее друзья журналисту и писателю Эндрю Мортону.

И вообще в бытовой жизни Чарльз оказался самым настоящим педантом — влияние Сатурна, находящегося в строгом и критичном знаке Девы. В английскую прессу как-то попала записка, написанная им горничной (принц предпочитает объясняться с прислугой в письменной форме): "Я не думал, что вы уберете стакан, которым я пользуюсь для зубных щеток, — писал возмущенный принц. — Это очень хороший стакан. Пожалуйста, верните его на место. Если вы опять его уберете, я очень рассержусь".

Видимо, и Диане отводилось в его жизни такое же строго определенное место, как стакану для зубных щеток, и нарушать или выходить за границы которого она не имела права. С точки зрения Чарльза, это был "беспорядок". А беспорядок он ненавидел больше всего. Принцесса Уэльская не может танцевать балет на сцене Ковент-Гардена. И уж тем более она не может быть популярнее своего мужа.

Продолжение следует...

Сокращенный текст к публикации подготовила Светлана Сметанина

Авторы книги "Любовь, брак и судьба": Валерий Ледовских, Светлана Сметанина

Уточнения

Карл III (англ lang="en">Charles III, произношение: /tʃɑːlz/), полное имя Чарльз Фили́пп Арту́р Джордж (англ. Charles Philip Arthur George; род. 14 ноября 1948, Вестминстер, Большой Лондон) — король Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Великобритании, верховный правитель Церкви Англии, глава Содружества наций с 8 сентября 2022 года.



Диана принцесса Уэльская (англ. Diana, Princess of Wales, урождённая Диана Фрэнсис Спенсер (англ. Diana Frances Spencer), также известная как принцесса Диана, леди Диана или леди Ди; 1 июля 1961 года — 31 августа 1997 года) — член Британской королевской семьи, первая жена Чарльза, принца Уэльского (с 8 сентября 2022 года — короля Великобритании Карла III), мать Уильяма, принца Уэльского и принца Гарри, герцога Сассекского.

