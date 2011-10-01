Истории любви: принц Чарльз и принцесса Диана. Часть третья

Этот вопрос задавали все, включая саму Диану и ее мать. Когда в одной телевизионной передаче, посвященной браку принца Уэльского, соседку Дианы по квартире, на глазах которой и развивался этот роман, спросили — что же между ними общего, она открыла рот и… так и застыла на несколько секунд, не найдя подходящего ответа. Потом этот эпизод из передачи вырезали.
Читайте предыдущие части:
Истории любви: принц Чарльз и принцесса Диана. Часть первая
Истории любви: принц Чарльз и принцесса Диана. Часть вторая
То, что выбирал именно принц Чарльз, ни у кого сомнений не вызывало. На тот момент он был женихом номер один в мире и от девушек из высшего общества, желающих стать принцессой Уэльской, отбоя не было. Правда, принц не спешил жениться. Может быть, он чувствовал, что, в отличие от любовных отношений, в семейных все пойдет не так гладко.
А может, и, скорее всего, так и было, ему просто нравилось жить в свое удовольствие. Он занимался тем, чем хотел — охотой, рыбалкой, живописью, садом. А его многочисленным подругам всегда приходилось подстраиваться под его вкусы и зачастую довольствоваться ролью зрительниц. "Обаятельный эгоист", — сказала о нем одна из них.
Принц, конечно, понимал, что брак наложит ограничения на его вольный образ жизни. "Вступить в брак — дело куда более серьезное, чем просто влюбиться, — рассуждал он, — и голос сердца ни в коем случае не должен заглушать голос рассудка". На самом деле в тот момент голос сердца Чарльза уже сделал свой выбор, но умом он понимал, что на этой женщине ему никогда не разрешат жениться.
В первый раз Диану представила принцу ее сестра Сара, у которой в тот момент был роман с Чарльзом. Вряд ли тогда принц запомнил застенчивую и неловкую девочку-подростка. А главная их встреча состоялась два года спустя. У принца тогда был нелегкий период: незадолго до этого от рук ирландского террориста погиб его близкий родственник и наставник — граф Маунтбеттен. Диана тоже была на похоронах и захотела выразить свое сочувствие.
"У вас был такой печальный вид, — сказала она Чарльзу, — мое сердце разрывалось от боли за вас. Он так одинок, подумала я. Это несправедливо. Кто-то должен быть рядом с ним в эту минуту". Один из английских биографов, описывая принца, употребил слово "sad" — печальный, серьезный. Такой вид часто придает человеку его неаспектированное Солнце. Но в тот момент Чарльз действительно был sad, и Диана очень точно это почувствовала.
Если и существовал ключик от сердца принца, в тот момент он оказался в руках у Дианы. Интуитивно, благодаря своему сильному Нептуну и своей чувствительности, она подобрала самые правильные, самые нужные слова, которые, безусловно, произвели впечатление на тоже тонко чувствующего Чарльза.
Для принца с его Нептуном на Венере такая чувствительность у женщины — большой плюс. К тому же это соединение в гороскопе Чарльза точно попадало на особую точку в гороскопе Дианы — начало 10-го дома, отвечающего за карьеру и социальную реализацию. А у женщин замужество часто и трактуется как смена карьеры. Можно сказать, что они сошлись на своих Нептунах — на своей мечте о романтической возвышенной любви.
Увы, но никаких других хороших аспектов между их личными планетами не было. А значит, не было и того, что говорило бы о любви или хотя бы о сильной привязанности. Когда принц делал предложение, Диана в ответ сказала: "Я очень люблю вас" (вплоть до официальной помолвки она говорила ему "вы" и "сэр"). "Кто знает, что такое любовь?" — заметил в ответ на это пылкое признание Чарльз.
Несколько лет спустя Диана подслушает его телефонный разговор с Камиллой."Чтобы не случилось, я всегда буду любить тебя", — скажет он в трубку. Видимо, тогда он уже знал ответ на вопрос, "что такое любовь".
Могли бы они продержаться и сохранить свой брак, если бы продолжали строить отношения по Нептуну? Первое время Чарльз действительно был для Дианы иконой — человеком, на которого она смотрела снизу вверх и каждое слово которого считала истиной в последней инстанции. Друзья Дианы говорили, что принц оказывал на нее прямо-таки магнетическое влияние, чего никому другому раньше не удавалось.
Она вообще была очень свободолюбивой натурой (Луна в Водолее) и в 16 лет потребовала от родителей предоставить ей полную свободу и независимость — недаром же устроилась на несколько работ сразу. А сильный Нептун делал ее идеалисткой. А уж как не поверить в романтическую любовь, когда тебе делает предложение сам принц?
Если бы он оставался таким же нежным и внимательным, как в дни ухаживания и свиданий…. Но долго ли можно продержаться на романтической иллюзии? К тому же у Чарльза, как мы помним, в браке включались совсем другие аспекты.
Кроме того в их совместном гороскопе обнаружились и другие напряженные моменты. Марс Чарльза попадал точно на асцендент Дианы (точка в гороскопе, отвечающая за внешнее самовыражение человека). Это значит, что он считал, что должен ей руководить — такой суровый "профессор Хиггинс", воспитывающий свою "прекрасную леди". И не просто руководить, а жестко "строить".
Попросту говоря, Марс мужчины на асценденте женщины — это логика кулака под нос. Такой контрастный душ после романтических страстей. Чарльз не хотел и не собирался лучше узнать и понять Диану. Само собой подразумевалось, что ее жизнь теперь полностью подчинена его интересам и интересам королевской "фирмы" (именно так — "фирма" — называет их многочисленный клан супруг королевы герцог Эдинбургский).
Да Чарльз и не скрывал этого. Незадолго до свадьбы в одном из интервью он заявил, что, по его мнению, жена должна полностью разделять интересы мужа и это залог успешного брака. Поначалу Диана против этого не возражала. У нее Солнце в 7-м доме — доме брака. Мало того, что это указывает на брак с монархом, так еще говорит о том, что для самого человека очень важен и брак, и его партнер. Диана, пережившая развод родителей в раннем детстве и явно недополучившая любви, стремилась найти эту любовь в своей семье. Да и 7-й дом в знаке Рака, символизирующем дом, семью, говорит сам за себя.
Но, помимо Марса на ее асценденте, Сатурн Чарльза также "наезжал", то есть был в соединении с Марсом и Плутоном в гороскопе Дианы. Само по себе соединение Марса и Плутона называют аспектом воина. Такой человек пойдет до конца и ничто его не остановит. Помните фразу из письма Дианы: "Меня измотали битвы, но я никогда не капитулирую"? Никто и никогда представить себе не мог, что застенчивая и скромная Диана — на самом деле воин, чьей стойкости и силе воле можно только позавидовать. "Мышка" — так называла ее вечная соперница Камилла…
К тому же у Дианы этот аспект еще находился в соединении с Восходящим узлом, то есть ее кармическая задача состояла в том, чтобы быть сильной. Правда, этот аспект включается не сразу — не в ранней молодости, но когда он включится, мало не покажется никому, в том числе и самому его обладателю.
В борьбе с Чарльзом и королевской семьей за право жить своими интересами и быть такой, какая она есть, Диана выиграла. Но вообще этот аспект очень разрушителен для человека — ему трудно вовремя остановиться и не сокрушить "до основания" все вокруг. Конечно, и для семьи, и для личной жизни такая жесткая мужская энергетика у женщины ничего хорошего не сулит.
Но вернемся к Сатурну Чарльза на ее Марсе и Плутоне. Это значит,чтоего раздражало любое проявление инициативы со стороны Дианы, любая демонстрация ее энергии — в том числе и сексуальной. Он стремился всячески подавить, ограничить ее активность. Но его Сатурну это явно было не под силу.
Как известно, все счастливые семьи одинаковы, каждая несчастная семья несчастлива по-своему. Несчастье семьи Чарльза и Дианы заключалось в том, что они жили в полной "противофазе", постоянно попадая "не в такт" своими действиями. Диана могла выбежать в сад и неожиданно обнять его. А Чарльз, занятый своими растениями, лишь досадливо отмахивался. Диана убегала в смущении, а он кричал ей вслед: "Дорогая, куда же ты? Конечно же, я хочу обнять тебя!"
Однажды Диана решила устроить мужу сюрприз в честь его дня рождения и подготовила эффектный танцевальный номер. Она с детства серьезно увлекалась балетом и очень переживала, что из-за высокого роста — 178 см — ей не дано было добиться настоящего успеха в этой сфере. Но в честь дня рождения мужа почему бы и не попробовать! И вот пока ни о чем не подозревающий Чарльз сидел в своей ложе в Ковент-Гардене, Диана быстренько переоделась за кулисами и неожиданно появилась на сцене.
Эффект был потрясающий: ее вызывали на бис 8 раз. Единственное, что смог из себя выдавить журналистам ошарашенный Чарльз по этому поводу, что для него это было полной неожиданностью. А дома он устроил жене суровую выволочку.
С точки зрения рафинированного принца, весьма серьезно относящегося к своей "должности" и правилам приличия, которые она предписывает, было немыслимой фривольностью для принцессы Уэльской прыгать по сцене как простой танцовщице. Диана рассчитывала на восторг или хотя бы на похвалу своим талантам, а ее отчитали как школьницу, укравшую из буфета сладкое.
Когда их отношения окончательно разладились, это давление его Сатурна на ее Марс стало ощущаться буквально во всем. "Если рядом муж, Диана говорит вяло, с неимоверной усталостью, с трудом подбирая слова. В ее глазах появляется испуганно-затравленное выражение", — рассказывали ее друзья журналисту и писателю Эндрю Мортону.
И вообще в бытовой жизни Чарльз оказался самым настоящим педантом — влияние Сатурна, находящегося в строгом и критичном знаке Девы. В английскую прессу как-то попала записка, написанная им горничной (принц предпочитает объясняться с прислугой в письменной форме): "Я не думал, что вы уберете стакан, которым я пользуюсь для зубных щеток, — писал возмущенный принц. — Это очень хороший стакан. Пожалуйста, верните его на место. Если вы опять его уберете, я очень рассержусь".
Видимо, и Диане отводилось в его жизни такое же строго определенное место, как стакану для зубных щеток, и нарушать или выходить за границы которого она не имела права. С точки зрения Чарльза, это был "беспорядок". А беспорядок он ненавидел больше всего. Принцесса Уэльская не может танцевать балет на сцене Ковент-Гардена. И уж тем более она не может быть популярнее своего мужа.
Продолжение следует...
Сокращенный текст к публикации подготовила Светлана Сметанина
Авторы книги "Любовь, брак и судьба": Валерий Ледовских, Светлана Сметанина
Карл III (англ
Диана принцесса Уэльская (англ. Diana, Princess of Wales, урождённая Диана Фрэнсис Спенсер (англ. Diana Frances Spencer), также известная как принцесса Диана, леди Диана или леди Ди; 1 июля 1961 года — 31 августа 1997 года) — член Британской королевской семьи, первая жена Чарльза, принца Уэльского (с 8 сентября 2022 года — короля Великобритании Карла III), мать Уильяма, принца Уэльского и принца Гарри, герцога Сассекского.
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