Александр Ломинский: ради волшебства встречи со зрителем хочется жить

Певец, композитор, поэт, многократный лауреат музыкальной премии "Шансон года” Александр Ломинский рассказал Pravda.Ru, как ему удалось покорить Москву, сколько килограмм он теряет во время концерта, а также о своей встрече с Дэвидом Бекхэмом.

Самурайский путь

— Александр, вы очень ответственно подходите к своей профессии: поёте только вживую, занимаетесь вокалом чуть ли не каждый день. Что для вас зритель?

— Зритель — это вторая семья. Семью нельзя обманывать или подводить, потому что у нас и так страна переживает всегда "весёлые" времена, людям и так непросто, то есть они на концерте на два часа переносятся в мир, который их успокаивает, даёт надежду, радует, вдохновляет. Два часа они пребывают в мире романтики и любви.

— Вы не просто певец, но и автор. Многие ваши песни вы написали сами. Творческое начало помогает вам как певцу?

— Я никогда не задумывался на эту тему. Просто всегда писал музыку, слова. Первую группу я собрал в восьмом классе. Нам нравилось это, мы без этого жить не могли. Меня родители запирали на ключ, чтобы я не ходил на репетиции — хотели, чтобы я больше внимания уделял подготовке к университету.

Но получилось, что получилось, я ни о чём не жалею. Тем более, когда песни вдруг стали популярными. Мне звонят и говорят: мы хотим ваш концерт услышать:

в Казахстане,

на Украине,

в Америке,

Испании,

Италии,

Греции.

Ради этого волшебства хочется жить.

— Вы выкладываетесь на сцене по полной? Рубашка мокрая после концерта?

— После концерта в среднем теряю два килограмма, то есть мокрая не рубашка, а весь костюм. Помню, в 2014-2015 годах в туре у нас было 25-30 концертов, я уезжал в одном весе, приезжал — минус 10-12.

— В 1997 году ваша группа "Lomy e Lom" признана лучшей на Украине. А в 2000 году вы едете в никуда — покорять Москву. Всё бросаете и начинаете сольную карьеру. Как это получилось?

— Стало понятно к тому времени, что бой-бэнды долго не живут: у каждого участника свой характер, у каждого уже была семья, у кого-то были дети. Нам с каждым днём было сосуществовать вместе всё тяжелее. Плюс бешеная популярность, которая на нас свалилась, регулярные изматывающие туры…

Всю музыку и слова писал я, музыкальным продюсированием заведовал я, и у меня начали получаться совсем другие песни, более взрослые, явно не для той аудитории, с которой мы работали. Моим соседом по дому был Костя Меладзе. Он сказал:

"Саш, ты взрослеешь, музыка взрослеет, штанишки бой-бэнда уже тебе жмут, надо ехать в Москву и заниматься нормально творчеством".

Я говорю: "А как я поеду в Москву? У меня нет столько денег, нет продюсеров". Он говорит: "А ты думаешь, мы с Валерой приехали, и у нас сразу всё было?"

Такой самурайский путь, каждый его выбирает себе сам. 21 год назад я переехал в Москву, начал обивать пороги продюсеров, и мне говорили: "Хороший парень, классные песни. Деньги есть? Нет? А что пришёл?" Я пел на свадьбах, юбилеях. Собрал группу, начал писать песни.

На меня обратило внимание радио "Шансон", потом "Русское радио", потом остальные радиостанции. Сначала вышла песня "Украденное счастье", которая была мегаблокбастером, через год вышла "Ты знала", потом "Я просто без ума от тебя", а потом дуэт с Таней Булановой "Никогда не говори никогда". Количество концертов стало расти в геометрической прогрессии.

"Человек года — 2021"

— В этом году вы получили премию "Человек года — 2021". За какие заслуги?

— Премия была за самые романтичные песни. Я благодарен всем организаторам премии за то, что у меня была возможность выступить на этой сцене. Но премии — это только видимые вехи востребованности и успеха. Приятно, что они есть. Но гораздо приятнее то, что людям это нужно, интересно. Сейчас, с учётом того, что происходит, мероприятий мало, люди сконцентрированы на своих проблемах, и каждая встреча с публикой — это подарок.

— Когда-то в Милане вы сидели в баре, и вас хлопнул по плечу сам Дэвид Бекхэм. Что за история?

— Я находился в Милане, пел у кого-то на свадьбе, приехал поздно вечером после свадьбы в отель, ещё много адреналина было после выступления, сидел в баре. Ко мне кто-то подошёл сзади, хлопнул меня по плечу: Hey, Antonio, how are you? Я поворачиваюсь, смотрю — Дэвид Бекхэм. Он: O, sorry, man. Он ошибся: "Я подумал, ты Бандерас". Я ему: "А я думал, ты Дэвид Бекхэм". Он посмеялся, сел, говорит: "Будешь пиво?" Он заказал пиво, мы сидели, общались минут 40, пока он ждал жену на показ Армани. Он оказался весёлый, остроумный собеседник.

— На гастролях бывают технические накладки. Такое было в вашей карьере?

— За мою карьеру было абсолютно всё. Был концерт, когда полностью в городе выключился свет, а в зале тысяча человек. Выкатили рояль, причем не очень хорошо настроенный, и 45 минут мы:

с пианистом,

перкуссионистом

импровизированно пели просто под рояль, бубен и утюг. Когда включили свет, люди сказали: "Не надо, пойте так". Люди зажгли телефоны, было очень классно.

А мы и работаем для того, чтобы нести людям радость, повышать уровень жизни, уровень вибраций. Плюс есть понятие "кучность стрельбы" — это самое главное: неважно, сколько десяток ты выбьешь, важно, чтобы всё было в чёрном круге сконцентрировано.

Когда у артиста есть достаточное количество крепких хороших песен, которые пережили годы, — всё, артист состоялся, у него своя публика, которая никогда ни на кого его не променяет.

— Что бы вы хотели сказать нашим зрителям?

— Зрителям я бы пожелал повышать свои вибрации, слушать хорошую музыку, смотреть старые хорошие добрые фильмы, не смотреть новости, не смотреть телевизор, который раздражает вас. Просто сконцентрируйтесь на себе, на своей семье. Если есть возможность — пойдите, собирайте грибы в лесу, поплавайте, побегайте, сконцентрируйтесь на творчестве, поднимайте себе настроение и, самое главное, верьте в себя. И всё получится.