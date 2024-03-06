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Антон Бекетов
Можно ли загорать во время солнечных вспышек? Астрофизик разъяснил, нужно ли бояться солнечной активности

Астрофизик Богачев дал долгосрочный прогноз солнечной активности

3:18
Наука » Экология » Космос

Солнечная активность постепенно увеличивается. Правда ли, что облака плазмы идут от Солнца до Земли три дня; когда наблюдается наибольшее ультрафиолетовое излучение при солнечной вспышке; можно ли загорать во время солнечных вспышек, рассказал астрофизик, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Физического института им. Лебедева РАН Сергей Богачев.

Астрофизик Богачев дал долгосрочный прогноз солнечной активности
Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

— Сергей Александрович, недавно жители Подмосковья наблюдали редкое природное явление — северное сияние. Это красивое зрелище таит в себе большую опасность из-за электромагнитного излучения. Учёные говорят, что солнечная активность сильно увеличилась в последнее время. Насколько мощные солнечные вспышки грозят человечеству?

— Мы мало знаем о вспышках, поскольку наблюдаем их с помощью приборов всего лет тридцать-сорок. Сейчас активность Солнца не на пике. Например, в 1960–1970-е годы она была выше. Да, пока солнечная активность самая высокая за последние 11 лет, но она не рекордная, поэтому прятаться от неё не следует, хотя учитывать эти факторы стоит.

У солнечных циклов есть тенденция движения вверх. Например, в середине XX века были очень высокие солнечные циклы. В 2010-х годах были вековые минимумы, и сейчас мы снова находимся на стадии роста циклов, а к середине XXI века выйдем на очень высокие уровни солнечной активности.  Нынешний цикл является средним. Может быть, раза в полтора он ещё вырастет.

— Как солнечная плазма при вспышке воздействует на человека?

— Если вы не космонавт, не летите:

  • на Луну,
  • Марс,

а собираетесь пережить максимум солнечной активности, находясь на поверхности Земли, то облако плазмы сюда не проникнет. Потому что магнитное поле Земли, атмосфера работают как щит. Когда мы видим полярное сияние, значит, атмосфера Земли в этот момент отражает потоки плазмы от Солнца и за счёт этого светится. Но это происходит на высоте 100-150 километров. Дойти до Земли облако не может. Ни разу ещё этот щит не пробивался.

— Какой бы вы дали совет людям, которые летом собрались загорать и вдруг узнали, что произошла солнечная вспышка? Поскольку поток солнечного ветра идёт до Земли три дня, то можно ли ближайшие три дня после вспышки вообще бывать на солнце?

— Атмосферный щит блокирует почти всё, но он пропускает некоторую часть ультрафиолетового излучения, довольно жёсткого, которое и вызывает загар.

Это излучение во время вспышек растёт всего на 10-15%, и растёт оно только во время вспышки. Если вспышка длится час, то примерно час происходит рост излучения. Хотя после этого три дня идут облака плазмы, но ультрафиолетовое излучение наблюдается только во время вспышки.

Поэтому если вам говорят, что вспышка происходит прямо сейчас, в данный момент, и вы её опасаетесь, тогда уйдите на время в тень. Вспышка длится не более часа.

Если она была час назад, то через день-два будут магнитные бури, но излучение от неё прошло, и загорать вы можете спокойно.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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