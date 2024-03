Можно ли загорать во время солнечных вспышек? Астрофизик разъяснил, нужно ли бояться солнечной активности

Your browser does not support the audio element.

Солнечная активность постепенно увеличивается. Правда ли, что облака плазмы идут от Солнца до Земли три дня; когда наблюдается наибольшее ультрафиолетовое излучение при солнечной вспышке; можно ли загорать во время солнечных вспышек, рассказал астрофизик, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Физического института им. Лебедева РАН Сергей Богачев.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0