Science: Совеременное человечество появилось благодаря 1280 человек

Может ли судьба восьми миллиардов ныне живущих на Земле людей зависеть от устойчивости всего 1280 человеческих предков, которые почти вымерли 900 000 лет назад?

Фото: архив Правды.Ру

Этот вопрос стал предметом недавнего исследования, в рамках которого, с использованием генетического моделирования, было выявлено, что наши древние предки находились на грани вымирания на протяжении около 120 000 лет.

Однако ученые, не связанные с этим исследованием, критикуют это утверждение. Один из них передал агентству AFP, что в сообществе популяционных генетиков существует "почти единодушное" мнение о недостаточной убедительности этой гипотезы.

Неоспоримым остается факт, что древние предки человека могли оказаться на грани исчезновения в определенный момент из-за явления, известного как "узкое место" в популяции.

Однако эксперты высказали сомнения относительно точности этого исследования, учитывая чрезвычайно сложную задачу оценки изменений в численности населения, которая возникла так давно. Они также подчеркнули, что аналогичные методы исследования ранее не выявили подобного массового демографического спада.

Сложность извлечения ДНК из немногочисленных окаменелостей человеческих предков, датируемых более чем несколькими сотнями тысяч лет назад, является одной из причин, затрудняющих изучение этого периода.

Однако благодаря прогрессу в секвенировании генома современных людей, ученые теперь способны анализировать генетические мутации в современных популяциях и, используя компьютерную модель пытаются делать выводы о том, как изменялись населенные пункты даже в давние эпохи.

В новом исследовании, опубликованном в научном журнале Science в начале текущего месяца, проводился анализ геномов более чем 3150 современных людей.

Группа исследователей из Китая разработала математическую модель для оценки численности населения, которая позволила утверждать, что популяция предков современного человека значительно сократилась, оставив всего около 1280 человек примерно 930 000 лет назад.

По последнему исследованию, опубликованному в научном журнале Science, около 98,7 процента человеческих предков были утрачены в период "узкого места", - сообщил соавтор исследования, Хайпэн Ли, работающий в Шанхайском институте питания и здоровья при Китайской академии наук.

Он выразил мнение, что "практически все наши предки были на грани вымирания и вынуждены были сотрудничать, чтобы выжить". Этот вывод подкрепляет предположение об "узком месте" в эволюции человека, который, по данным исследования, продолжался до 813 000 лет назад. Считается, что этот период возможно был вызван глобальным похолоданием.

Затем, как предполагают ученые, произошел демографический бум, возможно, обусловленный изменением климата и овладением огнем.

Инбридинг во время этого "узкого места" мог объяснить низкое генетическое разнообразие у человека по сравнению с другими видами. Важно отметить, что уменьшение численности населения также могло способствовать отделению неандертальцев, денисовцев и современных людей, которые, предположительно, разделились от общего предка приблизительно в то же время, как утверждает данное исследование.

Это также может помочь объяснить, почему было обнаружено столь мало окаменелостей, принадлежащих человеческим предкам того периода.

Однако археологи замечают, что несмотря на утверждения исследования, в разных частях мира, таких как Кения, Эфиопия, Европа и Китай, были обнаружены окаменелости, датирующиеся тем временем. Это может свидетельствовать о том, что наши предки были более широко распространены, чем подразумевалось в представлениях об "узком месте".

Николас Эштон из Британского музея, в комментарии для журнала Science, указал на то, что

"гипотеза о глобальной катастрофе не соответствует археологическим данным и окаменелостям человеческих предков."

В ответ на это авторы исследования отметили, что группы гоминид, населявшие Евразию и Восточную Азию в то время, возможно, не сыграли значительной роли в процессе становления современных людей. Они добавили, что

"древняя небольшая популяция является предком всего современного человечества и оставила следы в нашей ДНК."

Стефан Шиффельс, глава группы популяционной генетики в немецком Институте эволюционной антропологии Макса Планка, выразил крайний скептицизм по поводу того, что исследователи учли статистическую неопределенность, связанную с таким видом анализа.

Он подчеркнул, что использование геномного анализа современных людей для получения столь точной цифры, как 1280, для наших древних предков, по его мнению, крайне маловероятно. Он также отметил, что в таких исследованиях обычно имеется широкий диапазон оценок, и поэтому такое узкое число вызывает сомнения.

Профессор Ли, в ответ на это, утверждает, что их оценка варьируется всего на 30 особей, находясь в диапазоне от 1270 до 1300.

Шиффельс также подчеркнул, что данные, использованные в исследовании, существуют уже много лет, и что предыдущие методы, использующие эти данные для определения размеров древних популяций, никогда не выявляли явлений, близких к массовому исчезновению.

Авторы исследования использовали модель, основанную на некоторых предыдущих моделях, чтобы попытаться воссоздать период узкого места, на этот раз фокусируясь на снижении численности населения.

Тем не менее, исследование вызвало сомнения среди экспертов. Понтус Скоглунд из британского Института Фрэнсиса Крика заявил, что результаты исследования могли бы быть более убедительными, если бы моделирование сразу обнаружило "узкое место".

Эйлвин Скалли, исследователь эволюционной генетики человека из Кембриджского университета, подчеркнул, что в сообществе популяционных генетиков сформировалось единодушное мнение, что результаты статьи неубедительны. Он также отметил, что современные геномные данные могут быть недостаточно мощными для того, чтобы сделать окончательные выводы о событиях, произошедших так давно.

Таким образом, вопрос о том, насколько близко наши предки были к исчезновению, остается открытым, и многие эксперты склоняются к тому, что мы, возможно, никогда не сможем точно ответить на него.

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Исчезнувшие люди