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Макар Горшенин

Черная дыра Стрельца А* снова озадачила ученых

4:27
Наука » Экология » Космос

Вблизи Стрельца А*, сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, обнаружена интригующая аномалия: "зона избегания", в которой таинственным образом отсутствуют некоторые S-звезды. Это открытие, изученное с помощью численного моделирования, бросает вызов нашему пониманию галактической динамики и может привести к новым теориям о структуре Вселенной.

Черная дыра Стрельца А* снова озадачила ученых
Фото: Splash/ All Over

Млечный Путь и его загадочная аномалия

Млечный Путь — это огромное скопление звезд, газа и пыли, простирающееся на площади около 100 тыс. световых лет. В его центре находится сверхмассивная черная дыра, известная как Стрелец А*. Вокруг этой черной дыры вращаются миллиарды звезд различной формы. Недавно в этой космической спирали была обнаружена аномалия. Определенный тип звезд, известный как S-звезда, похоже, отсутствует в орбитальном распределении вокруг черной дыры. Это явление привело к идентификации загадочной "зоны избегания". Команда из Мюнхенской университетской обсерватории задалась целью понять ее.

Исследование с помощью численного моделирования

Исследователи использовали передовые численные симуляции для моделирования динамики звезд вокруг Стрельца А*. Их целью было объяснить кажущееся отсутствие некоторых из этих небесных тел. Это исследование, хотя и предварительное, открывает путь к новым теориям о динамике нашей галактики. Оно доступно на платформе arXiv.

Загадка звезд S-типа и "зоны избегания"

Звезды S-типа — астрономическая загадка. S-звезды — это группа из примерно 200 звезд, которые находятся в окрестностях Стрельца А*. Их близость к этой черной дыре и орбитальное поведение делают их интересным объектом изучения для астрономов. Само существование этих звезд представляет собой некую загадку. Учитывая интенсивную гравитационную силу, исходящую от черной дыры, можно было бы ожидать, что эти звезды будут втянуты в Стрельца А*. Однако они сохраняют стабильные орбиты, несмотря на то, что находятся очень близко к черной дыре. Этот факт бросает вызов нашему нынешнему пониманию звездной динамики. Он поднимает вопросы о силах и механизмах, которые позволяют этим звездам противостоять притяжению черной дыры.

Загадочная "зона избегания"

Астрономы обнаружили, что в этой группе есть несколько отсутствующих звезд. Наблюдения показывают, что распределение S-звезд вокруг Стрельца А* не столь случайно, как можно было бы ожидать. Однако именно это предсказывают современные модели галактической динамики, основанные на законах гравитации и взаимодействии звезд друг с другом и со сверхмассивной черной дырой. Это явление привело к идентификации "зоны избегания", которая предполагает, что в центре Млечного Пути могут действовать пока еще неизвестные силы или процессы.

Важность численного моделирования в изучении галактик

Авторы исследования использовали численное моделирование — ценный инструмент в астрономии. Он позволяет исследователям создавать компьютерные модели для имитации динамики звезд, галактик и даже всей Вселенной. Эти модели можно корректировать и манипулировать ими для проверки различных гипотез, создавая виртуальную лабораторию для изучения Вселенной.

Моделирование и результаты исследования

В случае со звездами S-типа и загадочной "зоной избегания" команда смогла создать модели распределения звезд вокруг Стрельца А* и смоделировать их орбитальное поведение. Эти модели позволили проверить различные гипотезы о природе S-звезд и силах, действующих в их непосредственном окружении. Конкретно астрономы смоделировали, как S-звезды могут противостоять сильному гравитационному притяжению черной дыры, а также как на распределение звезд могут влиять различные факторы. Сравнивая результаты этих симуляций с реальными наблюдениями, они смогли оценить достоверность своих гипотез и уточнить свои модели. Это привело к новым открытиям и лучшему пониманию сложных явлений, происходящих в нашей галактике.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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