Учёные нашли способ улучшить психическое состояние человека без помощи хирургии

Уже несколько лет учёные разных стран активно проводят эксперименты, связанные с изменением памяти. Продолжаем знакомиться со впечатляющими научными разработками, способными помочь людям в борьбе с различными психическими расстройствами, вызванными стрессовым опытом в прошлом.

Разрешите пересадить вам память?

От интереса человека к возможностям манипулирования памятью страдают не только мыши. Свою долю "интересностей" пришлось пережить на своей шкуре калифорнийским морским зайцам — крупным ядовитым слизням из Тихого океана. Готовьтесь изумляться — ведь в этот раз речь пойдёт о пересадке памяти!

Занялись поистине фантастическим экспериментом специалисты из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе под руководством Дэвида Гланцмэна.

Удобство работы с морскими зайцами состоит в том, что их подобие мозга состоит из небольшого числа нервных клеток довольно большого размера, с которыми легче и комфортнее работать.

Чтобы проверить, насколько вероятна хирургическая "пересадка памяти" от одного живого существа к другому (причём, вполне в буквальном смысле), учёные для начала (традиционно) создали подопытным существам травмирующий опыт. В ход пошло уже проверенное "пыточное средство": электрошок.

Морских зайцев разделили на две группы: одна колония выросла в безопасности, вторую периодически били током. Через двое суток травмированные слизни продемонстрировали, что усвоили неприятный опыт: когда подходило время удара током, они уже заранее съёживались. После этого учёные извлекли из тел моллюсков нервные узлы, выделили из них РНК (рибонуклеиновую кислоту, имеющую большое значение для хранения и передачи генетической информации организма) и ввели эту РНК в нервные клетки "психически здоровых" слизней.

Оказалось, что вместе с извлечённой из нервных клеток РНК "здоровым" слизням удалось в буквальном смысле "пересадить" воспоминания их менее удачливых сородичей.

После укола РНК моллюски начали съёживаться в ожидании удара током так же, как и их подопытные собратья, хотя сами никогда не испытывали неприятных ощущений. Обратная схема также сработала: когда "психически травмированным" подопытным вкалывали РНК "здоровых" животных, слизни перестали заранее бояться удара током и стали вести себя спокойно.

Испытания подтвердили, что как минимум часть памяти живых существ хранится в их нервных клетках в виде генетической информации, что, возможно, позволит в будущем излечивать психические расстройства таким же способом, как тот, который испытали на своей шкуре океанические моллюски: при помощи инъекции.

"Всё это говорит о том, что в будущем мы сможем подавлять старую память или записывать новую информацию в мозг при помощи РНК", — с гордостью заключили специалисты в своей работе.

…И немного о людях

О мышах поговорили, об океанических моллюсках тоже — теперь немножечко о людях. Опыты по коррекции воспоминаний над представителями вида Homo Sapiens тоже ставятся достаточно активно.

Например, учёные уже смогли найти способ частично стирать плохие воспоминания при помощи… общего наркоза.

В ходе эксперимента 50 добровольцам, которых ожидала операция, за неделю до медицинского вмешательства показали два видео, в середине которых случались негативные события: в первом случае — мальчик попадал в автомобильную аварию, во втором — женщина подвергалась нападению преступников. Таким образом у подопытных формировался своеобразный "травмирующий опыт". Перед самой операцией людям ещё раз напомнили один из видеосюжетов, показав кадр из него — и таким образом "активировали", "вытащили на поверхность" конкретное воспоминание. Затем люди проходили запланированную операцию под общим наркозом.

После того, как подопытные очнулись, учёные попробовали выспросить у пациентов детали просмотренных ими ранее видео. И были впечатлены: оказалось, что вещество пропофол, используемое при анестезии, способно частично стирать воспоминания о неприятных событиях! Пациенты, пытавшиеся вспомнить подробности видеосюжета, о котором им напоминали непосредственно перед операцией, через сутки после операции не могли вспомнить подробности неприятного события, произошедшего в середине видео. Гораздо лучше они помнили второе видео, воспоминание о котором не "освежалось" непосредственно перед введением пропофола.

Больше деталей помнили пациенты, опрошенные через час после анестезии. То есть, наиболее заметный эффект пропофол оказывал только через сутки после применения. Авторы работы уже пришли к выводу, что пропофол пригоден для использования в лечении посттравматического стрессового расстройства.

Ещё одно исследование на людях провели специалисты из солнечной Италии. В своих экспериментах учёные попытались улучшить психическое состояние человека без помощи хирургического вмешательства (которое, как мы уже узнали, делает проблематичным применение в лечении людей методов оптогенетики и стимуляции через электроды). И специалистам это удалось — при помощи транскраниальной магнитной стимуляции — технологии стимулирования коры головного мозга человека при помощи коротких магнитных импульсов.

На участки мозга 84 здоровых добровольцев, отвечающие за ощущение страха, воздействовали магнитными сигналами разной частоты. Магнитные сигналы преобразовывались в электрические импульсы, которые изменяли нейронные связи в мозгу подопытных. В ходе самого воздействия испытуемые не ощущали ничего неприятного, но зато после нескольких сеансов облучения их психическое состояние улучшилось. В данном случае проблемой остаётся только сильная громоздкость применяемой для "обработки" пациента техники.

В области коррекции воспоминаний и связанных с ними эмоций можно отметить и работу гарвардского профессора Роджера Питмана и профессора психиатрии Ален Брюне из Университета Макгилла. В ходе экспериментов специалисты обнаружили препарат, способный смягчить стойкие неприятные ощущения, вызываемые травмирующими воспоминаниями.

"Чудодейственным средством" оказался пропранолол — вещество, которое обычно используют в качестве лекарства от гипертонии. Дело в том, что данный препарат блокирует норэпинефрин — гормон стресса, стимулирующий запоминание определённой эмоции. Благодаря этому свойству данное лекарство помогает нарушить процесс сохранения воспоминания, и предотвратить ситуацию, когда человек, вспоминая о травмирующем опыте, будет страдать от тревоги, печали и прочих болезненных ощущений.

Участники экспериментов с пропранололом детально записывали свои плохие воспоминания, а затем принимали пропранолол и, пока лекарство действовало, перечитывали записи, "оживляя" в памяти произошедшие с ними в прошлом события. Постепенно такая "перезапись" воспоминаний под воздействием пропранолола оказала впечатляющий эффект: сама память о неприятных событиях у пациентов сохранилась, но люди перестали связывать воспоминания с болезненными ощущениями. Как следствие, пережитые травмы перестали оказывать на пациентов отрицательное воздействие — они попросту не вызывали у людей никаких эмоций!

Эксперименты с пропранололом проводила и исследователь-психолог Мерел Киндт из Университета Амстердама. В ходе эксперимента препарат помог людям с арахнофобией (боязнью пауков) побороть свой страх. Люди сохранили память о том, что страдают от психического расстройства, но могли дотрагиваться до тарантулов и даже брать их в руки!

Что день грядущий нам готовит?

Развитие технологий изменения памяти может иметь фантастические последствия для науки и медицины. Как мы увидели, вариантов воздействия на память и то, что с ней связано (поведение, эмоции), существует множество, что расширяет возможности учёных и медиков в непростом и тонком искусстве "отладки" работы мозга.

Обсуждаются, правда, и негативные стороны разработок: например, с помощью этих же изобретений можно создать вполне научное "приворотное средство", способное заставить жертву ассоциировать встречи с конкретным человеком с приятными ощущениями и повысить влечение индивида к нужной персоне. Кто знает: вдруг суперсовременной технологией воспользуется какой-нибудь маньяк, желающий стереть своей жертве воспоминания или подменить реальные негативные эмоции ложными позитивными, пока та будет без сознания?

Разумеется, пока всё это остаётся за гранью фантастики. Как мы обсудили ранее, с торчащими из головы электродами и оптоволокном люди по улицам бегать начнут не скоро. Если вообще когда-нибудь начнут. Однако кто знает, каких новых высот достигнут технологии и медицина в грядущие десятилетия?