Когда речь идёт о динозаврах, нашим глазам обычно представляется устрашающего вида существо с огромным телом, мощными лапами и крепкими, острыми зубами, способными разорвать в клочки даже не самую мелкую жертву. Однако на самом деле на Земле в древние времена обитало множество разновидностей ящеров, и некоторые из них были вполне безобидными.
Так, недавно сотрудники Национального музея Бразилии объявили об обнаружении останков ранее неизвестного вида, у которого вообще не имелось зубов!
Животные, которых мы привыкли называть динозаврами, жили на нашей планете много миллионов лет. По мнению экспертов, причиной их вымирания стал некий глобальный катаклизм, возможно, связанный с падением на Землю крупного космического тела. И только много времени спустя после того, как завершилась эра динозавров и зародилась новая фауна, на планете появились отдалённые предки человечества.
По словам учёных, не все ящеры были больших размеров. Многие из них являлись даже не хищниками, а травоядными. Некоторые имели крылья. Считается, что потомками динозавров являются отдельные виды нынешних пернатых, змей и ящериц. Вся эта информация была получена при раскопках. Останки древних ящеров периодически находят в разных районах планеты.
Одной из таких находок стал скелет Berthasaura Leopoldinae (буквально — "беззубого динозавра"), обнаруженный на так называемом "кладбище птерозавров" в окрестностях Крузейру-ду-Уэсти, в 30 километрах от Куритибы (административного центра бразильского штата Парана).
Раскопки в этом месте проводились с 2011-го по 2014 год. Затем в течение семи лет учёные пытались реконструировать облик существа, жившего 70-80 миллионов лет назад.
"У нас есть череп, челюсть, кости таза и плечевого пояса, позвоночник, а также полный набор конечностей Berthasaura Leopoldinae, — прокомментировал директор бразильского Национального музея Алешандри Келлнер. — То есть останки динозавра сохранились в почти полном виде, что позволило нам воссоздать его внешность и особенности".
Келлнер рассказал, что найденный ящер отличался странной формой черепа. Кроме того, у него, как уже говорилось ранее, не было зубов.
"Но это не значит, что он не мог есть мясо, — добавляет директор музея. — Хотя можно предположить, что рацион этого вида был несколько необычным".
Впрочем зубы, как известно, сформировались в процессе эволюции как инструмент для пережёвывания жёсткой и твёрдой пищи. Однако для захвата и поедания некоторых видов добычи динозаврам, возможно, было достаточно развитых челюстных мышц. Растительная пища была мягкой, и для её пережевывания не требовалось каких-либо специальных "приспособлений".
По словам Келлнера, динозавр был не только беззубым, но и миниатюрным — его рост составлял около 80 сантиметров, а длина от носа до кончика хвоста равнялась примерно одному метру.
Передвигалось животное на задних лапах (что впрочем было свойственно и другим видам) и весило всего восемь-десять килограммов. Как видите, его параметры совсем не впечатляют и ничего устрашающего в облике Berthasaura Leopoldinae не было.
Данная находка поможет не только больше узнать о жизни доисторических животных, но и развенчать некоторые мифы на эту тему.
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