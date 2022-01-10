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Автор Ирина Шлионская

Маленьких и беззубых динозавров нашли учёные из Бразилии

Наука » Экология » Природа

Когда речь идёт о динозаврах, нашим глазам обычно представляется устрашающего вида существо с огромным телом, мощными лапами и крепкими, острыми зубами, способными разорвать в клочки даже не самую мелкую жертву. Однако на самом деле на Земле в древние времена обитало множество разновидностей ящеров, и некоторые из них были вполне безобидными.

Маленьких и беззубых динозавров нашли учёные из Бразилии

Так, недавно сотрудники Национального музея Бразилии объявили об обнаружении останков ранее неизвестного вида, у которого вообще не имелось зубов!

Динозавры такие разные!

Животные, которых мы привыкли называть динозаврами, жили на нашей планете много миллионов лет. По мнению экспертов, причиной их вымирания стал некий глобальный катаклизм, возможно, связанный с падением на Землю крупного космического тела. И только много времени спустя после того, как завершилась эра динозавров и зародилась новая фауна, на планете появились отдалённые предки человечества.

По словам учёных, не все ящеры были больших размеров. Многие из них являлись даже не хищниками, а травоядными. Некоторые имели крылья. Считается, что потомками динозавров являются отдельные виды нынешних пернатых, змей и ящериц. Вся эта информация была получена при раскопках. Останки древних ящеров периодически находят в разных районах планеты.

Ящер "с особенностями"

Одной из таких находок стал скелет Berthasaura Leopoldinae (буквально — "беззубого динозавра"), обнаруженный на так называемом "кладбище птерозавров" в окрестностях Крузейру-ду-Уэсти, в 30 километрах от Куритибы (административного центра бразильского штата Парана).

Раскопки в этом месте проводились с 2011-го по 2014 год. Затем в течение семи лет учёные пытались реконструировать облик существа, жившего 70-80 миллионов лет назад.

"У нас есть череп, челюсть, кости таза и плечевого пояса, позвоночник, а также полный набор конечностей Berthasaura Leopoldinae, — прокомментировал директор бразильского Национального музея Алешандри Келлнер. — То есть останки динозавра сохранились в почти полном виде, что позволило нам воссоздать его внешность и особенности".

Келлнер рассказал, что найденный ящер отличался странной формой черепа. Кроме того, у него, как уже говорилось ранее, не было зубов.

"Но это не значит, что он не мог есть мясо, — добавляет директор музея. — Хотя можно предположить, что рацион этого вида был несколько необычным".

Впрочем зубы, как известно, сформировались в процессе эволюции как инструмент для пережёвывания жёсткой и твёрдой пищи. Однако для захвата и поедания некоторых видов добычи динозаврам, возможно, было достаточно развитых челюстных мышц. Растительная пища была мягкой, и для её пережевывания не требовалось каких-либо специальных "приспособлений".

Малыш на задних лапах

По словам Келлнера, динозавр был не только беззубым, но и миниатюрным — его рост составлял около 80 сантиметров, а длина от носа до кончика хвоста равнялась примерно одному метру.

Передвигалось животное на задних лапах (что впрочем было свойственно и другим видам) и весило всего восемь-десять килограммов. Как видите, его параметры совсем не впечатляют и ничего устрашающего в облике Berthasaura Leopoldinae не было.

Данная находка поможет не только больше узнать о жизни доисторических животных, но и развенчать некоторые мифы на эту тему.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
Темы бразилия динозавры
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