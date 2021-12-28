"Встать, нейросуд идёт": в Китае создан цифровой прокурор

Китайские разработчики явили миру искусственный интеллект, который способен разобраться в уголовном праве и по сути заменить собой судебную систему, состоящую из людей. Они считают, что так исчезает коррупционный фактор и человеческая субъективность.

Цифровой прокурор может на основе устного описания проанализировать дело и предъявить по нему обвинение, пишет South China Mourning Post.

Через нейросеть пропустили более чем 17 тысяч дел прошлых лет, и она выдвинула те же обвинения (что и живые прокуроры) с точностью до 97% на основе тысячи параметров.

Дела, возбужденные с 2015-го по 2020 год, стали основой для базы нейросети. Так, тысячи параметров по восьми самым распространённым преступлениям в Шанхае, включая воровство, опасное вождение и мошенничество с кредитными картами, дают возможность ИИ делать выводы по запрашиваемым делам.

По мнению разработчиков, со временем ИИ сможет распознавать менее распространённые правонарушения и предъявлять обвинения по нескольким статьям одному подозреваемому и "сажать" его. Так что точность обвинений будет только расти.

Тестирование проходило в народной прокуратуре района Пудун в Шанхае — самой крупной и загруженной в стране. Учёные считают, что ИИ поможет прокурорам, которые смогут сосредоточиться на более сложных задачах, требующих учёта тончайших нюансов человеческого поведения, а простые правонарушения можно отдать на откуп ИИ.

Эта идея хорошо ложится в систему социального рейтинга, которую после длительного обкатывания решили официально узаконить в масштабах всей страны.

Она довольно проста.

Все жители имеют стартовые 1000 баллов рейтинга (категория А+).

Позже, при росте рейтинга выше 1050 балов, можно попасть в высшую категорию ААА.

Если рейтинг начинает опускаться, люди последовательно перемещаются в категории B, C и D.

Тот, кто опустился в категорию С, может быть уволен из государственных или муниципальных структур по сути с "волчьим билетом". Такому гражданину придётся искать другие, совсем не престижные сферы для самореализации.

С категорией D вообще практически невозможно найти нормальную работу.

Но баллы можно увеличить — за донорство, благотворительность, помощь пожилым. И точно так же растерять из-за протестов против властей, выступлений в соцсетях, распространения слухов и фейков в интернете или участия в сектах.

Такая система позволяет отслеживать все действия человека в течение жизни — и он прозрачен для власти. А теперь — и для приговоров.

Кстати, по некоторым данным, "электронным прокурором" заинтересовались эксперты при правительствах России и Белоруссии.

Кстати, ещё до пандемии власти РФ и РБ отправляли специалистов в Китай поучиться созданию социального рейтинга граждан, а позже о возможном будущем введении такого рейтинга в России заявлял тележурналист Дмитрий Киселёв.

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