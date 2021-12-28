Китайские разработчики явили миру искусственный интеллект, который способен разобраться в уголовном праве и по сути заменить собой судебную систему, состоящую из людей. Они считают, что так исчезает коррупционный фактор и человеческая субъективность.
Цифровой прокурор может на основе устного описания проанализировать дело и предъявить по нему обвинение, пишет South China Mourning Post.
Через нейросеть пропустили более чем 17 тысяч дел прошлых лет, и она выдвинула те же обвинения (что и живые прокуроры) с точностью до 97% на основе тысячи параметров.
Дела, возбужденные с 2015-го по 2020 год, стали основой для базы нейросети. Так, тысячи параметров по восьми самым распространённым преступлениям в Шанхае, включая воровство, опасное вождение и мошенничество с кредитными картами, дают возможность ИИ делать выводы по запрашиваемым делам.
По мнению разработчиков, со временем ИИ сможет распознавать менее распространённые правонарушения и предъявлять обвинения по нескольким статьям одному подозреваемому и "сажать" его. Так что точность обвинений будет только расти.
Тестирование проходило в народной прокуратуре района Пудун в Шанхае — самой крупной и загруженной в стране. Учёные считают, что ИИ поможет прокурорам, которые смогут сосредоточиться на более сложных задачах, требующих учёта тончайших нюансов человеческого поведения, а простые правонарушения можно отдать на откуп ИИ.
Эта идея хорошо ложится в систему социального рейтинга, которую после длительного обкатывания решили официально узаконить в масштабах всей страны.
Она довольно проста.
Но баллы можно увеличить — за донорство, благотворительность, помощь пожилым. И точно так же растерять из-за протестов против властей, выступлений в соцсетях, распространения слухов и фейков в интернете или участия в сектах.
Такая система позволяет отслеживать все действия человека в течение жизни — и он прозрачен для власти. А теперь — и для приговоров.
Кстати, по некоторым данным, "электронным прокурором" заинтересовались эксперты при правительствах России и Белоруссии.
Кстати, ещё до пандемии власти РФ и РБ отправляли специалистов в Китай поучиться созданию социального рейтинга граждан, а позже о возможном будущем введении такого рейтинга в России заявлял тележурналист Дмитрий Киселёв.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Эксперты рассказали, кем будет работать Александр Лукашенко при новой Конституции Белоруссии, проект которой опубликован и будет вынесен на референдум в феврале.