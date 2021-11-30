"Юра, мы всё": РФ потеряет космос с затоплением старой МКС

Международная космическая станция практически выработала свой ресурс, и скоро её придётся сводить с орбиты, как станцию "Мир". Что должно прийти ей на смену — пока непонятно.

Не так давно российский стыковочный модуль "Причал" был успешно пристыкован к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" МКС. По данным СМИ, "русский сегмент станции наконец-то был достроен".

Проблема в том, что уже через пару лет МКС захлестнёт волна поломок, связанная с износом оборудования, так что продолжать её эксплуатацию в долгосрочной перспективе нецелесообразно. Достроить станцию за несколько лет до её ликвидации — это, конечно, очень по-российски, но делать что-то действительно надо.

Данный модуль, по идее, можно использовать при строительстве уже новой, национальной Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

Как напоминает "Царьград", плановое строительство МКС должно было завершиться в 2007 году. Сытое время нефтедолларов никак не помогло достроить "Науку". Её собрали в 2012-м и сразу же отправили из Центра им. Хруничева в РКК "Энергия" для проведения проверки и предполётной подготовки.

Итоги проверки оказались неутешительными, и ещё пять лет её доводили до ума. На отладку топливной системы ушло несколько лет, и только в 2017 году "Роскосмос" заставил производителя заменить систему на более старую. Пока решали эти вопросы, вышли гарантийные сроки многих узлов и агрегатов.

В итоге модуль пересобрали заново. Многострадальный модуль не смогли запустить и в 2020 году из-за пандемии. Из-за того, что пуск "Науки" откладывался десятки раз, бессмысленна оказалась и отправка "Причала" и достройка Научно-энергетического модуля (НЭМ).

Что делать с модулями? На МКС сейчас 6 из 15 являются российскими. "Заря" — самый старый элемент станции, на орбите с 1998 года. Используется в качестве хранилища топлива. Модуль хоть и включён в русский сегмент, но принадлежит НАСА, так как именно американцы оплачивали его постройку.

Какие именно модули на МКС — наши?

Модуль "Звезда" включает в себя жилой отсек, медоборудование, системы управления и жизнеобеспечения станции (водопровод, регенерация воздуха), система управления двигателями коррекции положения МКС. Именно в нём были найдены трещины в корпусе.

Стыковочно-грузовой модуль "Рассвет" создан путём перестройки научно-энергетического модуля, так что в нём можно проводить некоторые исследовательские работы, но такая возможность очень ограничена из-за малого свободного объёма.

Многофункциональный модуль "Поиск", который можно использовать под научное оборудование, целиком не задействован.

И, наконец, "Наука" и "Причал", о которых мы говорили выше.

Западные модули — это американский "Дестини", европейский "Коламбус" и японский "Кибо". В них расположены стандартные стойки полезной нагрузки (ISPR), каждая из которых может принять до 540 килограммов оборудования. В "Дестини" смонтировано 23 ISPR, то есть американский модуль может принять свыше 12 тонн оборудования. "Коламбус" и "Кибо" несут ещё по 10 стоек каждый — суммарно это ещё почти 11 тонн оборудования.

Российские модули столько не вмещают, так как заняты системами жизнеобеспечения, складами и стыковочными узлами. Лабораторное оборудование в нём размещается по остаточному принципу.

Получается, что МКС попросту обеспечивает развитие американской науки. Чтобы ситуация не выглядела как сервис для "западных партнёров", нужно срочно присоединять к МКС собственные научные модули. А пока, как пишут в соцмедиа, актуальна надпись, сделанная вандалом на остатках "Бурана": "Юра, мы приехали, всё!".

Ведь вышеупомянутый РОСС только будут строить.

Решение об этом принято 12 апреля 2021 года.

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, "на переработку НЭМ в базовый модуль новой станции потребуется около четырёх лет. Затем к нему нужно будет добавить новый модуль-причал и модуль с гироскопами, и только после этого можно будет присоединить научные и жилые модули".

Теоретически, с учётом фактора ограниченных возможностей производственных мощностей, на РОСС возможно рассчитывать не ранее 2027 года.

Рогозин сообщил, что идёт разработка универсального многоразового космического корабля для новой орбитальной станции, для того чтобы Россия смогла сохранить свой статус в космосе и не выпасть из тройки лидеров. А новую орбитальную российскую станцию к Венере Рогозин призвал запустить до 2030 года. Правда до этого речь шла о запуске людей на Луну и освоении Марса…

По словам Рогозина, "Роскосмос" обсуждает с НАСА совместную реализацию этого проекта, но в США для его запуска потребуются ещё политические согласования. Кроме того, на сроки может повлиять масса факторов, будь то отсутствие электроники или неудача на испытаниях, пояснил гендиректор госкорпорации.

Как писали российские СМИ, в марте 2021 года научный руководитель Института космических исследований РАН, академик Лев Зелёный рассказал, что в России приступили к проектированию межпланетной автоматической станции "Венера-Д". Она должна стать первым аппаратом, который РФ запустит на Венеру.

Планируются три миссии.

Первая, "Венера-Д", в 2029 году предполагает изучение поверхности и атмосферы Венеры. Вторая, намеченная на июнь 2031 года, должна продолжить эти исследования. Третья миссия должна состояться в июне 2034 года и доставить на Землю образцы атмосферы, аэрозолей и грунта с Венеры.

Как план — выглядит, как минимум, любопытно. Как проект — очень странно и с претензиями по своевременности. Но вектор пока, как минимум, понятен.

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