"Бурану" - хана: космолёт СССР обменяют на голову Кенесары?

"Буран-2", вернее, то, что от него осталось, вдруг понадобился руководителю Роскосмоса Дмитрию Рогозину. Момент и объект был выбран весьма странно и однозначно напоминает пиар-ход, а не практическую задачу.

Вокруг "Бурана-2", догнивающего свой век на Байконуре, вновь развернулась инфосуета.

"Суета неочевидных целей, но вполне знакомого свойства — Дмитрию Рогозину захотелось животворящего пиара", — ехидно пишут в соцмедиа.

О чём речь? Начнём издалека.

Как пишут в проекте "Методичка", в реальной космонавтике новости каждый раз "на грани".

Модуль "Наука" долетел, но не сразу понял куда.

Ракеты как бы есть, но ракетная программа "Atlas" свернута, а вместе с ней иссякли и платежи за двигатели РД-180.

В модуле "Звезда" сработала сигнализация о пожаре.

Самое время начать отбирать у проштрафившихся соседей каркас погибшего по безалаберности "Бурана".

"На фоне активности блогеров-нацистов и блюстителей чистоты казахского языка и крови попытка взять своё хотя бы натурой в виде старых "Буранов" (орбитер и полноразмерный макет) выглядит своеобразно", — считают авторы.

"Ведь мало кто вспомнит о том, что ещë десять лет назад почти такой же "Буран" был перевезён с причала НПО "Молния" в Жуковский, показан на МАКСе, после чего оказался позабыт и позаброшен даже ещë в более худших условиях, чем его казахский собрат. На Байконуре есть хотя бы крыша над головой, а пустыня вокруг обеспечивает куда более лучшие условия хранения, чем смена времён года в Подмосковье", — отмечают сетевые эксперты.

Во многом это попытки ведомства заткнуть дыры чем угодно.

"Сначала в космос запустили построенный 26 лет назад модуль "Наука", который после стыковки чуть не уничтожил МКС вместе с экипажем. А теперь понадобился этот советский металлолом, брошенный 33 года назад в степях Казахстана", — напоминают авторы проекта Russian Business.

Только проблема в том, что "Буран" находится в частной собственности и принадлежит казахстанскому бизнесмену Даурену Мусе, генеральному директору и основному акционеру АО "РКК "Байконур". И отбить его бесплатно не получится. Хотя Рогозин уже предъявил собственнику корабля претензии о "неэффективном использовании и ненадлежащем хранении чужого имущества".

Муса, мягко говоря, не понял, по какому поводу активность, и тут же указал Рогозину на "имитацию его бурной деятельности на фоне скандалов с отмыванием многомиллиардных денег чиновниками Роскосмоса в банках Сингапура и Гонконга".

Рогозин пригрозил судом. Фактически власти Казахстана по просьбе российских коллег могут добиться отмены передачи челнока "Буран" казахстанскому частному АО "РКК "Байконур". Только в феврале 2021 года суд Алма-Аты уже отказался вернуть "Буран" государству

Короче говоря, начался какой-то сюр, то есть торг.

По некоторым сведениям, Муса готов обменять корабль на… голову хана Кенесары, которая якобы хранится в Эрмитаже.

"Вывозить имущество ДРУГОЙ страны, которое пока ещё никаким легитимным образом не передано России, — это что-то из разряда "спасения" золотого рояля Саддама", — считает бизнесмен.

Остаётся пока наблюдать на процессом и вспоминать горькую присказку "Юра, мы всё — приехали"…

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