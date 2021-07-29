COVID — подарок с древнего Марса?

COVID-19 стал активно мутировать. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, прошло не так много времени, чтобы полностью изучить вирус, тем более он последние шесть месяцев так интенсивно мутирует.

"Он стал гораздо более изменчив, чем то, что мы наблюдали еще год назад», — уточнила глава Роспотребнадзора.

В связи с этим вызывает интерес недавно переведённая на русский язык книга планетолога Эрика Асфога "Когда у Земли было две Луны: Планеты-каннибалы, ледяные гиганты, грязевые кометы и другие светила ночного неба".

Автор излагает гипотезу, согласно которой на заре образования Солнечной системы между планетами в облаках породы после столкновения с астероидами могли путешествовать вирусы и какие-то другие примитивные организмы.

Вокруг этой теории разгорелись жаркие споры, подогреваемые тем, что второй год учёные не могут разобраться в происхождении вируса, гуляющего по планете.

Своим пониманием вопроса с Игорем Букером в эфире программы "Точка зрения" поделился главный научный сотрудник лаборатории сравнительной планетологии Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН, профессор Александр Базилевский.

— Между Марсом и Юпитером есть пояс астероидов, и оттуда прилетает много твердых обломков, которые могут, могли и наверняка переносили нечто, чего на Земле никогда не было.

Второй источник попадания к нам "космических организмов" — кометы, которые залетают во внутреннюю часть Солнечной системы с гораздо больших расстояний из так называемого пояса Койпера, из облака Оорта. Это все очень далеко.

И если мы хотим обсуждать перенос чего-то — вирусов, бактерий, каких-то микроорганизмов — то нас, землян, конечно, интересует, откуда мы могли бы (хотя бы теоретически) получить "подарок-сюрприз".

Если не вдаваться в долгие наукоемкие объяснения, то при ударах по планетному телу — по Земле или ближайшей к ней планете — Марсу — большими космическими объектами большая часть "выбрасываемого" при столкновении вещества полетит в сторону Солнца, а что-то полетит от Солнца. Значит, с Земли полететь в сторону Марса шансов меньше, чем с Марса полететь в сторону Земли. И это позволяет думать, что что-то вполне могло прилететь с Марса на Землю.

— Но ведь при входе в атмосферу небесное тело раскаляется колоссально. Неужели что-то живое на нем может остаться?

— Нагрев при входе в атмосферу очень поверхностный, там даже идет плавление. Но это все сдувается набегающим потоком газа, и метеорит падает на Землю теплым, если это сравнительно небольшой метеорит.

Кроме того, он при ударе об атмосферу разрушается, и падают уже отдельные куски.

Где мы собираем метеориты? Везде они падают. Но больше всего обломков находят в двух районах на Земле: это Антарктида и пустыни. И там сюрпризы не редкость.

Антарктида

Лед в Антарктиде скрывает много тайн. В том числе и космических.

Представьте: упал метеорит. На разлетевшиеся в ледяной пустыне обломки падает снег, как бы захоранивая их, пряча. До тех пор, пока не начинается движение ледника:

его нижние поверхности поднимаются, лед начинает испаряться;

в процессе испарения все, что было в толще льда, постепенно выходит на поверхность.

Можно кататься на аэросанях и собирать метеориты. Что и делают американцы и японцы. У них громадная коллекция антарктических метеоритов самых разных — в ней сейчас десятки тысяч образцов.

Каменистые пустыни

Если каменистая пустыня сложена из светлых горных пород, из горных пород типа известняков, тогда можно кататься на машине и высматривать черные камни — это и есть метеориты.

Откуда прилетают "гости"

Кстати, большинство метеоритов прилетело к нам из Пояса астероидов. Это так называемые хондриты, в которых есть такие шарики, первоначально образованные, и ахондриты, возникшие в результате остывания магматического расплава. Им примерно 4,3 миллиарда лет.

А недавно мы стали находить ахондриты с абсолютным возрастом 100-200 миллионов лет. Такие не могут быть из Пояса астероидов. Возникло предположение: а не с Марса ли они прилетели?

И тогда стали вот эти молодые ахондриты детально изучать. Что же обнаружили? Действительно, есть целый класс метеоритов молодых — до миллиарда лет — которые прилетели не оттуда. У них в порах можно было определить состав газа. Оказалось, соответствует составу атмосферы Марса.

Вот они могли принести что-то оттуда. Дело в том, что на Марсе 4 миллиарда лет тому назад был довольно мягкий климат, и вполне могла зародиться жизнь. И кусочек ее переносом мог попасть на Землю и оттаять только теперь.