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Автор Игорь Буккер

COVID — подарок с древнего Марса?

Наука

COVID-19 стал активно мутировать. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, прошло не так много времени, чтобы полностью изучить вирус, тем более он последние шесть месяцев так интенсивно мутирует.

COVID — подарок с древнего Марса?

"Он стал гораздо более изменчив, чем то, что мы наблюдали еще год назад», — уточнила глава Роспотребнадзора.

В связи с этим вызывает интерес недавно переведённая на русский язык книга планетолога Эрика Асфога "Когда у Земли было две Луны: Планеты-каннибалы, ледяные гиганты, грязевые кометы и другие светила ночного неба".

Автор излагает гипотезу, согласно которой на заре образования Солнечной системы между планетами в облаках породы после столкновения с астероидами могли путешествовать вирусы и какие-то другие примитивные организмы.

Вокруг этой теории разгорелись жаркие споры, подогреваемые тем, что второй год учёные не могут разобраться в происхождении вируса, гуляющего по планете.

Своим пониманием вопроса с Игорем Букером в эфире программы "Точка зрения" поделился главный научный сотрудник лаборатории сравнительной планетологии Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН, профессор Александр Базилевский.

— Между Марсом и Юпитером есть пояс астероидов, и оттуда прилетает много твердых обломков, которые могут, могли и наверняка переносили нечто, чего на Земле никогда не было.

Второй источник попадания к нам "космических организмов" — кометы, которые залетают во внутреннюю часть Солнечной системы с гораздо больших расстояний из так называемого пояса Койпера, из облака Оорта. Это все очень далеко.

И если мы хотим обсуждать перенос чего-то — вирусов, бактерий, каких-то микроорганизмов — то нас, землян, конечно, интересует, откуда мы могли бы (хотя бы теоретически) получить "подарок-сюрприз".

Если не вдаваться в долгие наукоемкие объяснения, то при ударах по планетному телу — по Земле или ближайшей к ней планете — Марсу — большими космическими объектами большая часть "выбрасываемого" при столкновении вещества полетит в сторону Солнца, а что-то полетит от Солнца. Значит, с Земли полететь в сторону Марса шансов меньше, чем с Марса полететь в сторону Земли. И это позволяет думать, что что-то вполне могло прилететь с Марса на Землю.

— Но ведь при входе в атмосферу небесное тело раскаляется колоссально. Неужели что-то живое на нем может остаться?

— Нагрев при входе в атмосферу очень поверхностный, там даже идет плавление. Но это все сдувается набегающим потоком газа, и метеорит падает на Землю теплым, если это сравнительно небольшой метеорит.

Кроме того, он при ударе об атмосферу разрушается, и падают уже отдельные куски.

Где мы собираем метеориты? Везде они падают. Но больше всего обломков находят в двух районах на Земле: это Антарктида и пустыни. И там сюрпризы не редкость.

Антарктида

Лед в Антарктиде скрывает много тайн. В том числе и космических.

Представьте: упал метеорит. На разлетевшиеся в ледяной пустыне обломки падает снег, как бы захоранивая их, пряча. До тех пор, пока не начинается движение ледника:

  • его нижние поверхности поднимаются, лед начинает испаряться;
  • в процессе испарения все, что было в толще льда, постепенно выходит на поверхность.

Можно кататься на аэросанях и собирать метеориты. Что и делают американцы и японцы. У них громадная коллекция антарктических метеоритов самых разных — в ней сейчас десятки тысяч образцов.

Каменистые пустыни

Если каменистая пустыня сложена из светлых горных пород, из горных пород типа известняков, тогда можно кататься на машине и высматривать черные камни — это и есть метеориты.

Метеорит

Откуда прилетают "гости"

Кстати, большинство метеоритов прилетело к нам из Пояса астероидов. Это так называемые хондриты, в которых есть такие шарики, первоначально образованные, и ахондриты, возникшие в результате остывания магматического расплава. Им примерно 4,3 миллиарда лет.

А недавно мы стали находить ахондриты с абсолютным возрастом 100-200 миллионов лет. Такие не могут быть из Пояса астероидов. Возникло предположение: а не с Марса ли они прилетели?

И тогда стали вот эти молодые ахондриты детально изучать. Что же обнаружили? Действительно, есть целый класс метеоритов молодых — до миллиарда лет — которые прилетели не оттуда. У них в порах можно было определить состав газа. Оказалось, соответствует составу атмосферы Марса.

Вот они могли принести что-то оттуда. Дело в том, что на Марсе 4 миллиарда лет тому назад был довольно мягкий климат, и вполне могла зародиться жизнь. И кусочек ее переносом мог попасть на Землю и оттаять только теперь.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
Темы марс ковид александр базилевский
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