О чем умолчал Дэн Браун в "Коде да Винчи"

Пока искусствоведы гадают над секретами мастерства этого представителя Высокого Возрождения, другие ученые рассматривают его работы через микроскоп и находят там бактерии и грибки. Что может дать молекулярное исследование творений Леонардо да Винчи?

Что дает изучение микробиома?

Все разнообразие микроорганизмов, которые обитают в определенной экосистеме или организме, называется микробиомом. На семи рисунках (среди них: портрет мужчины, нарисованный красным мелом, и Uomo della Bitta) великого флорентийца обнаружены бактерии, грибки и человеческая ДНК!

Междисциплинарная группа исследователей, кураторов и биоинформатиков из двух университетов Вены, а также из итальянского Центрального института патологии архивов и книг (ICPAL) опубликовала на страницах журнала Frontiers in Microbiology следующее заключение: "Согласно результатам исследования, выявлена относительно высокая контаминация ДНК человека и удивительное преобладание бактерий над грибками".

Молекулярное изучение произведений искусства уже не первый раз оказывает помощь при исследованиях. Так, в 2019 году изучение микробиома способствовало определению условий хранения и вероятного географического происхождения трех реквизированных у контрабандистов статуй, а в первой половине нынешнего года нескольких древних пергаментов. Напоминаем нашим читателям, что специалистам не просто важен сам факт приобретения того или иного артефакта, но и то, откуда он был извлечен и каким путем попал в руки ученых.

Новые технологии и Леонардо

Самое примечательное, что в последнем исследовании использовали инновационный геномный подход под названием Nanopore, рассматриваемый как секвенирование третьего поколения, чтобы впервые выявить полный состав микробиома нескольких рисунков да Винчи.

Кандидат наук Гуадалупе Пиньяр (Guadalupe Piñar), используя Nanopore, провела анализ рисунков с тем, чтобы как можно полнее раскрыть состав микробиома. Создатели Oxford Nanopore Technologies отзываются о своем детище как о "единственной технологии, которая предлагает прямое секвенирование нативной ДНК / РНК или секвенирование амплифицированных образцов".

Результаты показали удивительное преобладание бактерий над грибками. До сих пор грибки считались доминирующим сообществом, которое паразитировало на полотнах и прочих произведениях искусства, особенно тех, в составе которых наличествовала бумага. Как правило, они в основном способствовали их уничтожению. В данном случае большая часть этих бактерий либо типична для микробиома человека, попав туда в результате интенсивного обращения с рисунками во время реставрационных работ, либо соответствует микробиомам насекомых, которые могли быть давным-давно занесены мухами и их экскрементами.

Следы самого да Винчи

"К сожалению, — утверждают исследователи, — мы не можем предположить, что эта ДНК принадлежит самому Мастеру, она могла попасть от реставраторов. Тем не менее было обнаружено некоторое сходство, на которое могло повлиять географическое положение рисунков. Некоторые таксоны были обнаружены только на рисунках, хранящихся в Королевской библиотеке Турина, тогда как другие таксоны были обнаружены только на рисунках, хранящихся в Корсинской библиотеке в Риме".

Подобных выводов следовало ожидать, поскольку с этими документами долгое время работали без защитных перчаток в нестерильной среде. При всех своих недостатках Nanopore предлагает одну функцию, которая имеет решающее значение для определения места происхождения древних документов, помогая определить, настоящие они или являются подделками.