Человек похож на свиней, крыс и синиц

Вы думаете, что человечество является верхушкой всех пищевых цепей земных экосистем? Увы, это не так — исследования показали, что наш трофический ранг находится в середине таких цепочек. Мы находимся между травоядными животными и неспециализированными хищниками, как свиньи и крысы. Впрочем, низкий ранг не мешает людям управлять биосферой планеты.

На вершине ли пищевой цепочки находится человек?

Довольно часто мы слышим фразу о том, что в современном мире на верхушке всех пищевых цепей находится человек. Обычно она произносится тогда, когда речь заходит о том, насколько сильно род людской воздействует на окружающую среду — в частности, на

растения

и животных.

Интересно, что для определения нашего ранга в системе пищевых цепей (трофической сети) земных экосистем в этом случае используется достаточно формальный подход, основанный на том, что в природе всегда организмы последующего трофического звена поедают представителей предыдущего и, соответственно, поедаются живыми существами следующего.

Так вот, если применить этот критерий к человечеству, то получится, что мы едим практически все, а вот нас целенаправленно не ест никто — за исключением, пожалуй что, паразитов, которые напрямую в пищевые цепи не встроены.

Ну, а раз так, то из этого делается простой и логичный вывод — мы стоим на самой верхушке пищевых цепей сухопутных экосистем (морские биоценозы не в счет, поскольку постоянно человек в море не обитает). Однако справедливость такого суждения сразу же улетучивается, если мы более внимательно посмотрим на саму вышеупомянутую методику — тут сразу станет ясно, что она не очень-то и корректна.

Для начала следует заметить, что любая пищевая цепь в каждом конкретном случае рассматривается учеными как система направленного переноса вещества и энергии от источника к потребителю. Если говорить о сухопутных экосистемах, то исходным источником вещества и энергии здесь в основном является солнечный свет — именно с помощью него происходит фотосинтез, в процессе которого растения наращивают первичную биомассу. Потом эту биомассу едят травоядные животные, которых, в свою очередь, поедают хищники. Так и функционирует эта цепь переноса вещества, причем при переходе от каждого предыдущего звена к последующему теряется большая часть (до 80-90 процентов) потенциальной энергии, рассеивающейся в виде тепла.

На вершине пищевой цепи находятся хищники, питающиеся мясом

Однако главным является не это, а то, что, согласно данному критерию, на вершине пищевой цепи всегда будет хищник. Причем не просто плотоядное животное, а специализированный хищник, питающийся только мясом, в том числе и плотоядных существ. Именно на нем круг и замыкается: подобное существо передает все накопленное им за время жизни вещество и энергию в почву, где они, благодаря деятельности почвенных деструкторов (грибов и бактерий), в виде минеральных элементов вновь возвращаются в растения.

Совершенно очевидно, что на таких "правителей" пищевых цепей целенаправленно никто не охотится. Однако подобное справедливо и для живых существ, стоящих на более низких трофических уровнях.

Возьмем, например, такое известное всем животное, как слона. Совершенно очевидно, что это существо не может быть верхушкой пищевой пирамиды, поскольку он не хищник. Тем не менее на взрослых слонов целенаправленно не охотятся даже львы — самое высшее звено пищевых цепочек саван (хотя слоненком эти хищники вполне могут закусить). Однако ведь и детеныши львов не чувствуют себя в безопасности: на них вполне успешно могут охотиться

гиены,

леопарды

и даже крупные рептилии,

которые ко взрослому льву не отваживаются приблизиться.

Аналогом человека являются свиньи, крысы и синицы

Как видите, критерий "кто кого ест" в данном случае оказывается не особенно корректным для определения ранга живого существа в пищевой цепи, из этого правила уж слишком много исключений. Куда более правильно определить трофический уровень животного, учитывая и другой фактор: какова доля мясной диеты в его рационе. Соединив оба метода в один, исследователи из НИИ морских ресурсов (Франция), которыми руководил профессор Сильвен Бономо, недавно определили настоящее место человека в пищевых цепях земных сухопутных экосистем.

Используя шкалу с градацией от одного до пяти, где единица соответствует первичному производителю, то есть растению, а пятерка — чистому хищнику верхнего уровня, то есть животному, которое ест только мясо и взрослых особей которого не употребляет в пищу практически никто

львы,

тигры,

крокодилы,

удавы,

белые акулы,

ученые выяснили, что трофический уровень людей соответствует значению 2,21. Это означает, что на самом деле представители рода человеческого занимают место где-то в середине трофических цепочек — между травоядными животными и неспециализированными хищниками

нашими аналогами являются, например,

свиньи,

крысы

и синицы.

И это вполне закономерно, ведь люди с самого начала своей видовой истории были всеядны, а поэтому никак не подходим на роль хищников верхнего уровня.

Более того, согласно выводам группы профессора Бономо, в реальности ранг конкретного человека в пищевой цепи зависит от того, в каком месте на нашей планете он обитает и какой пищевой культуры придерживается.

Самые травоядные люди живут в Бурунди, а люди-хищники — в Исландии

Так, например, у жителей африканской страны Бурунди вышеупомянутый показатель практически приближен к двойке (2,4) — из-за того, что 96,7 процента их рациона приходится на растительные продукты. Ну, а двойка — это показатель, свойственный неспециализированным травоядным животным (тем же козам, например). А самыми "хищными" людьми оказались жители Исландии — у них показатель трофического уровня равен 2,54 (таковой свойственен, например, бурому медведю).

Как видите, люди совсем не восседают на "троне", венчающим собой все пищевые цепочки сухопутных экосистем. Впрочем, наш достаточно скромный трофический ранг совсем не мешает нам оказывать весьма сильное воздействие на вышеупомянутые экосистемы. Таким образом, мы управляем биосферой, совсем не являясь ее "царями" с точки зрения экологии. Но подобное бывает и в человеческих сообществах — иногда государством реально управляет совсем не король (хищник высшего уровня), а группа финансистов, которые, если проводить аналогии с пищевыми цепями, являются чем-то средним между травоядным существом и неспециализированным плотоядным животным…

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