Какое жилье можно снять за $1000 в месяц в разных странах мира

Представьте, что у вас есть тысяча долларов из целый свободный месяц. И вот вам приходит в голову идея попробовать месяц пожить в другой стране, получить новые эмоции и впечатления. Замечательно ведь!

А вы никогда не задавались вопросом о том, какие апартаменты можно снять за такую сумму в разных странах мира на целый месяц? Как экономическая ситуация и другие важные аспекты влияют на то, что мы можем себе позволить за определенное количество денег в разных точках планеты? Попробуем вам рассказать о различных вариантах в этой статье.

Для начала о курсе, 1000 долларов приравнивается примерно к 65 тысячам рублей. Довольно внушительная сумма для среднего класса в России. Например, в Японии, в районе Синдзюку Токио вам предложат крохотную квартиру-студию, в которой будет даже что-то наподобие ванной комнаты.

В центре португальской Тавиры будет возможность проживать в однокомнатной квартире, но всего лишь в трех минутах будет находиться океанское побережье.

В азиатском Вьетнаме, в городе Хойан вы уже получите шестикомнатный дом, на небольшом отдалении от пляжа, окруженный рисовыми чеками.

Фешенебельный и яркий Нью-Йорк в районе Бруклинского моста предоставит лишь студию, с отсутствием личных удобств и кухни.

Во французском Леваллуа-Перре постояльцу будет предложена квартира с двумя уровнями, оснащенная только одной спальней, но с наличием искусной мебельной гарнитуры. Интересно? А что же еще сможет предложить нам мир?

Например, во Флоренции за 1000 долларов можно месяц прожить в двухкомнатной квартире, недалеко от исторического центра, в окружении великолепной архитектуры.

В жаркой Мериде, город в Мексике, вы сможете стать владельцем дома, в котором будут три спальни и плавательный бассейн, чтобы охлаждаться в знойные дни.

По-настоящему жарко будет в Каире, столица Египта предлагает арендаторам четырехкомнатную квартиру, к которой прилагается еще и комната для обслуживающего персонала.

Пекин также дает возможность провести месяц в трехкомнатной квартире, в которой также предусматривается два санузла.

В столице прославленной британской короны, один из самых дорогих городов мира, будет возможность жить лишь в студии, в районе Бейсуотер, всего лишь в 10 минут ходьбы будет находиться знаменитый Гайд-парк.

На райском острове Бали, в Индонезии, за 1000 долларов в ваше распоряжение будет предоставлена шикарная вилла, с двумя просторными комнатами и прохладным собственным бассейном.

Далекий австралийский Сидней порадует вас студией с небольшой кухней, но ее размеры вас удивят, очень маленькая.

Вот так за одну и ту же цену в разных местах Земли можно найти такие интересные варианты. Остается выбрать лишь страну и оформить визу.

Фото: orer.am