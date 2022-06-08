У России нет идеологии, но есть надежда на советское прошлое

Сущность всей человеческой истории можно выразить одной фразой — поиск истины. Найти себя, найти ответы на вечные вопросы, понять этот мир, понять свое место в нем, найти истину. Этому посвящали себя лучшие умы человечества.

"Кто не обладает мужеством рискнуть жизнью для достижения своей свободы, тот заслуживает быть рабом" (Гегель)

Так великий немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель более двух сотен лет тому назад сформулировал законы материалистической диалектики развития природы и общества, главным из которых и обобщающим является "Закон отрицания отрицания". Диалектическая философия Гегеля зиждется на единстве трёх основных моментов:

преодоление старого,

преемственность в развитии,

утверждение нового.

Без отрицания старого невозможно рождение и созревание нового, а, следовательно, и невозможен процесс развития. Развитие есть возникновение логического противоречия и снятие его в дальнейшем; в этом смысле оно есть зарождение внутреннего отрицания предыдущей стадии, а затем и отрицание этого отрицания.

Разрушение Советского Союза началось с отрицания базовых ценностей социализма, отрицания ленинского наследия и всего, что было с ним связано.

Причём, целиком и полностью, без каких-либо изъятий. Коммунизм был виноват во всём. Страна находилась в состоянии растерянности, новой философской идеи обществу предложено не было, да и некому было это сделать. Борис Ельцин был нацелен на власть, лез к ней напролом, не брезгуя ничем. Смысл отрицания для него и его единомышленников-терминаторов был в абсолютном уничтожении старого. Новой власти преемственность была не нужна, она мечтала об американском капитализме, чтобы жить так же свободно, богато и достойно, как США

Но США не смогли бы состояться как государство и на века утвердиться как образец демократии, если бы в их конституции не были заложены прогрессивные философские идеи равноправия, общественного договора, и толерантности в изложении английского философа Джона Локка (1632-1704) — основоположника современной "либеральной" мысли.

В конституции были заложены механизмы обеспечения демократии, система сдержек и ограничений. Баланс между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, которые работают и по сей день. Отцы-основатели американской государственности были едины в том, что ЗАКОН, а не люди, должны быть окончательной инстанцией, и что правительство должно нести ответственность перед людьми.

История учит, что за поступками всегда стоит замысел. Замысел отцов-основателей США был искренним, благородным и высоким: посредством верховенства закона воплотить идеалы демократии, свободы и достоинства человеческой личности. Ничего подобного история не знала до 1848 года, пока не был издан Манифест "Коммунистической Партии" Маркса и Энгельса.

Современные пропагандисты монархического капитализма благоразумно умалчивают, что труды "Капитал. Критика политический экономии" и "Манифест коммунистической партии" в 2013 году были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Давно подмечено, что наделённые властью, но обделённые интеллектом люди не очень хотят видеть интеллектуалов в своём окружении. Разрушив и разграбив старое, новая власть отказалась не только от философии, как инструмента познания мира, но стала отрицать мораль и нравственность, как фактор мотивации поступков, взамен предложив понятное каждому "выгодно-не выгодно".

Замысел прост: уничтожить наследие СССР

Замысел новых властей страны был прост: уничтожить наследие СССР. В стране как не было, так и нет, лидера, интеллект и философское видение мира которого соответствовало бы масштабу и сложности стоящих перед страной задач. В качестве ближайшей перспективы стране была предложена американская модель капитализма, но без её демократических институтов.

Обществу "подсовывают" идеи имперской России, но с капиталистическими отношениями.

Власть очерствела и, по-моему, заигралась, решая политические и экономические задачи через призму собственных интересов.

И даже сейчас, на исходе сорокалетнего цикла, она (власть) не пришла к необходимости создания философской, религиозной, научной системы взглядов и ценностей, помогающей всем нам делать нравственный выбор. Более того, мне представляется, что она пришла к необходимости этого не делать.

Грустно констатировать, но сегодня Россия пожинает плоды собственной приземлённости, отсутствия высоких целей и идеалов, высокомерия, корыстолюбия, прожектёрства, политической близорукости и экономической неграмотности.

И ещё более грустно от того, что примерно в тот же исторический период времени Китай стоял перед выбором путей модернизации страны, имея гораздо худшие стартовые позиции. Китайские коммунисты, в отличие от российских антикоммунистов, более серьёзно и ответственно отнеслись к творческому наследию марксистско-ленинского учения и не скатились к огульному его отрицанию. Сохранив преемственность власти и управления, они поэтапно (циклично) проводили реформы. Экономические успехи Китая, а это самый высокий в мире рост экономики в течение более двадцати лет, явились наглядным примером единства теории и практики марксистско-ленинских законов диалектического развития.

Мы же остановились на отрицании прошлых идеалов и ценностей. В этом мы так перестарались и зашли так далеко, что ни о какой преемственности или использовании прошлого опыта речи быть не могло. В этом я вижу определённую стратегическую задачу: превратить некогда единый народ в общество одиночек-эгоистов, его расчленить и подчинить.

Нас поделили на работодателей и наёмных работников

В отсутствии общепринятой культуры и поведенческих стандартов, отношения между руководителем и подчинёнными больше напоминают отношения барина и холопа.

Стране нужны холопы с психологией раба — это, когда недовольство собой за вынужденное унижение перед начальством выплескивают на подчинённых или семью. Часто это домашние тираны или грубые и высокомерные начальники.

Не имея философской идеи государственности, власть ударилась в идею преемственности Российской империи и монархизму, при этом не забывая повторять о приверженности демократии. Вместо движения вперёд и взгляда в будущее современные "мыслители" и политтехнологи предлагают взгляд в прошлое и движение вспять, называя это "нашим будущим".

Так, в 1993 году с подачи Ельцина двуглавый орёл вернулся на герб Российского государства, став символом "вечности Русской государственности, её преемственности с великими империями древности".

С этого времени не останавливается процесс романтизации российской истории и её царей. Нам ненавязчиво предлагают считать, что это и есть наша идентификация. В главный закон страны были внесены поправки, закрепившие преемственность между российским государством, которое существовало до 1917 года, и современной Россией.

В Конституции впервые появились слова о тысячелетнем российском государстве, что означает возрождение российской империи де-юре.

Более того, впервые с 1905 года депутаты пройдут обряд миропомазания перед вступлением в должность. Каждый народный избранник будет обязан, помимо обычной присяги на верность России, принести клятву защищать православие, церковь Христову и её учение от "гнусных посягательств бесов, еретиков, либералов и иноагентов".

В прошлом году Патриарх Кирилл лично проводил чин миропомазания избранных членов Госдумы на депутатство. Всё это очень напоминает византийство. Не удивился бы, если бы узнал, что президент уже втайне помазан патриархом на императорство.

Чем ещё объяснить благоговейный страх чиновников перед Путиным?

Наверное, они знают, что он — Император, а мы продолжаем думать, что он — всенародно избранный президент. Или уже не продолжаем?

Может быть, именно поэтому все последние годы так активно эксплуатируют идеи самодержавия? Дескать, России нужны крепкая рука, стальная воля и прочее. А, может быть, России больше нужны умная голова и верховенство закона, а не человека?

В одном из недавних интервью В. В. Путин поделился своим видением демократии в России:

"Для такой сложной, большой, многонациональной и многоконфессиональной страны, как Российская Федерация, основная полнота власти должна находиться в руках главы государства"

Мне показалось, что президент сетует на то, что он не добрал власти до всей её полноты. Этот тезис подхватил глава Крыма Аксенов, сказав, что до тех пор, пока у России есть "внешний враг", демократия — "это лишнее", у президента "должно быть больше прав", вплоть до "диктатуры".

"Внешний враг" нам гарантирован, а стало быть и "диктатура" тоже. Как вам такая перспектива? Она мне видится вполне осязаемой.

Через тридцать лет после распада СССР страна переживает расцвет государственного империализма, создаётся мифология величия и воскрешается идея особого имперского пути России: мы — самые великие, самые духовные, самые честные, самые справедливые. Мы встаём с колен и поэтому нам нужна крепкая, как никогда, власть. Просто другой, ещё не проваленной, темы для воздействия на сознание уже не осталось.

Что заставляет власть думать о возможности реализации такого сценария? Почему она не опасается реакции людей? Ответ кроется в длящейся вот уже более сорока лет люмпенизации общества.

Послушайте, что писал об этом бывший Член Политбюро ЦК КПСС А. Н. Яковлев в своей книге "Омут памяти", вышедшей в 2001 году:

"Мне отвратительны продолжающаяся люмпенизация общества, коррупция, наглая самоуверенность и умственная ограниченность многих из тех, кому я объективно помог прийти к власти и богатству."

Корпорация "Российская Федерация"

За истекшие двадцать лет власть и собственность страны, говоря словами В. В. Путина, когда-то сказанными в адрес бизнеса, "слились в экстазе".

Россия сегодня больше напоминает транснациональный холдинг, контрольный пакет акций которого принадлежат одному человеку.

Возможно, правда, он управляет по доверенности от акционеров. Те, кто правят Россией одновременно ею и владеют, поэтому их страшит сама мысль о возможном расставании с властью. Иначе как объяснить семейную преемственность во властных структурах; тотальное вмешательство государства, то есть кланов, в разной степени приближенных к первому лицу, в дела общества. Подчинение общественных интересов клановым вкупе с агрессивной нетерпимостью к альтернативной точке зрения являются приметой нашего времени.

Холдинг "Российская Федерация" взял под свой контроль и партии, и молодежные организации типа движения "Наши" и "Молодая Гвардия Единой России", и НКО.

Даже церковь перестала делать вид, что она отделена от государства. Напротив, активно участвует в жизни страны, поддерживая все решения главы государства, оказывает влияние на мировоззрение его руководства посредством модных теперь "духовников", как бы негласно выполняя функции идеологического отдела ЦК КПСС во времена Советского Союза.

Все последние десятилетия страна живет в религиозной лихорадке: строятся новые храмы, идёт постоянная религиозная пропаганда на всех уровнях.

Церковь требует доступа в школы и вузы, и на фоне этого всего мы год за годом наблюдаем стабилизацию воцерковлённого населения на уровне примерно 3%. Это притом, что в стране около 80 % православных верующих. Может быть, виноваты давно утратившие скромность церковные иерархи (все они, заметьте, монахи), которые не чураются роскоши за казённый счёт.

Ходят непроверенные слухи, будто главной фигурой является старец Илий, духовник патриарха Кирилла и многих членов правительства.

Старец этот — фигура весьма противоречивая: антикоммунист, борец с митингами, почитатель Ивана Грозного и апологет нынешнего президента. Для старца борьба с коммунизмом и дьяволом — важные темы. Вернее, тема одна: он их не разделяет. Выходец из раскулаченной семьи, Илий ещё в начале 50-х сжег свой комсомольский билет. Многомиллионные потери в Великую отечественную войну объясняет безбожием. Не по его ли совету в 2016 году в Орле был установлен памятник Ивану Грозному, а годом позже — ещё один в районе станции метро "Китай-город"?

7 мая 2018 года, в день своей инаугурации на четвёртый срок, Путин подходил к Илию на молебне в Благовещенском соборе.

Четыре месяца спустя, в сентябре 2018 года на Восточном Экономическом Форуме он предложил историческую версию, согласно которой соратник Ивана Грозного Малюта Скуратов был не причастен к убийству митрополита Московского и всея Руси Филиппа. Это была попытка новой трактовки истории с целью оправдания опричнины с её невероятной жестокостью. Понятно, что это озарение снизошло не на самого президента, но на кого-то из близкого церковного круга.

О мировоззрении высших иерархов РПЦ можно судить по интервью архиепископа Волоколамского Иллариона (Алфеева), викария патриарха Кирилла, Председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, которое он дал журналу "Эксперт", цитирую:

" Я считаю, что Сталин был чудовищем, духовным уродом, который создал жуткую, античеловеческую систему управления страной, построенную на лжи, насилии и терроре. Он развязал геноцид против народа своей страны и несёт личную ответственность за смерть миллионов безвинных людей. В этом плане Сталин вполне сопоставим с Гитлером… Нет никакой существенной разницы между Бутовским полигоном и Бухенвальдом, между ГУЛАГом и гитлеровской системой лагерей смерти. И количество жертв сталинских репрессий вполне сопоставимо с нашими потерями в Великой Отечественной войне".

Учитывая статус Иллариона, сказанное — не частное мнение, а официальная позиция церкви. При этом сам Илларион умалчивает о скромности образа жизни Сталина. Он был руководителем огромной страны и, при желании, мог бы позволить себе любую роскошь, которая обычно окружает первых лиц государств. Мог бы, но не делал этого.

Творческий потенциал ортодоксального христианства и его философская мысль не развивались вместе с нашими представлениями о мире. Застывшая на протяжении тысячелетия христианская картина мира перестала удовлетворять значительную часть общества. И сама церковь стала объектом критики со стороны священнослужителей.

Протоирей Всеволод Чаплин, бывший член патриаршего совета по культуре и фаворит патриарха, считает, что церковь перешла на службу Кремля и перестала защищать народ, стала на путь деградации и превратилась в "околобюрократическую секту". За что и был разжалован со всех постов.

В Чувашии местный митрополит запретил проводить службы 31-летнему Роману Степанову, священнику храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске, после опубликованного им видео, в котором заявил, что в РПЦ замалчиваются и забалтываются злоупотребления, и призвал патриарха Кирилла и других высокопоставленных служителей РПЦ задекларировать доходы. Со слов священника, прихожане много раз задавали ему вопросы о том, почему тот, или иной, служитель церкви "ездит на дорогом автомобиле, зачем патриарху яхта и дорогие часы". Он подчеркнул, что раскрытие доходов "позволит вернуть доверие людей" к РПЦ и "победить коррупцию". А ведь в самом деле, почему?

Глупость ХХ века

Более полувека назад великий немецкий писатель, нобелевский лауреат Томас Манн назвал антикоммунизм "величайшей глупостью ХХ века". Антикоммунизм не может претендовать на то, чтобы быть идеологией или философией. Это, скорее, набор ярлыков, который не несёт созидательного посыла, лишь разделяет людей и будоражит неокрепшее сознание молодежи. Как тут не вспомнить давнее испытанное временем оружие "разделяй и властвуй"?

ХХ век ушел в прошлое, но "величайшая глупость" не только не исчезла, но и приняла характер эпидемии. Люди, вовлеченные в орбиту антикоммунизма, принявшего ныне форму антисоветизма, быстро и катастрофически глупеют.

Фактически антикоммунизм можно считать своеобразным вирусом, поражающим мозг и вызывающим слабоумие. Я думаю, трудно не заметить интеллектуальную деградацию нашего общества за последние 20-25 лет, что проявляется как в области образования, культуры, морали и нравственности, так и в низкой общественной значимости созидательного труда как такового. Результат не заставил себя ждать. Попробую это продемонстрировать.

С удивлением узнал, что в стране существует "Экспертный институт социальных исследований" и что не так давно его эксперты обсудили насущные вопросы российской идентичности и справедливости.

Среди выступающих был уникальный эксперт Александр Рудаков — специалист в сфере проведения информационно-психологических операций, направленных на решение оперативных задач системы национальной безопасности, скромно себя именующий политологом, мыслителем (ни много, ни мало) и футурологом.

Мыслитель Рудаков перечислил факторы российской идентичности, такие как общность языка, исторической памяти, культуры и ценностей. Правда список этих самых ценностей он не привёл, но подчеркнул, что мы отличаемся от остальных на ценностном уровне и что справедливость — это российский универсальный идеал, "потому что мы стремимся к ней не только для себя, но и для глобального мира, без двойных стандартов".

Другим выступающим был некто Сергей Баранов — эксперт по русской этнологии и славянской цивилизации, специалист по выборам. У меня словосочетание "специалист по выборам" ассоциируется с манипуляциями или подтасовками, иначе зачем такие эксперты нужны, если выборы организованы открыто и честно?

Эксперт Баранов был солидарен с мыслителем Рудаковым, добавив, при этом что:

"российское восприятие свободы уникально, оно напрямую связано с коллективными свободами, с правом, поэтому в ряду наших ценностей такое важное место занимают сильная власть и сильное государство". А как же иначе? Ведь справедливость — наш идеал.

Я выделил ключевые слова из их выступлений, чтобы был виден смысл сказанного. Сказанное можно резюмировать примерно так:

справедливость — наш идеал, который достижим только в будущем;

мы отличаемся от остальных тем, что мы лучше их;

у нас есть особые традиционные ценности, которых мы не раскрываем;

у нас есть коллективные свободы, поэтому личные свободы нам ни к чему;

наше восприятие свободы связано с правом: кто сильнее и богаче, тот прав.

российское восприятие свободы уникально настолько, что вместо свободы мы выбираем сильную власть и сильное государство.

Меня не покидает ощущение того, что и само мероприятие, и тезисы выступающих где-то и кем-то утверждались; будто я нахожусь на взрослом форуме "Территории Смыслов", курируемого Администрацией Президента.

С ловкостью опытного манипулятора нам подсовывают мысль о нашей уникальности и идентификации, которая, по замыслу ораторов, заключается в том, что ничем мы так не дорожим, как сильной властью и сильным государством.

При этом, наше мнение никого не интересует, как не интересует видение будущей роли государства, изложенное Лениным, смысл которого образно передал Лев Данилкин в своей нашумевшей книге о нём:

"Главная и перспективная на сегодняшний момент ленинская идея состоит в избавлении от иллюзии, будто государство — это высшая ценность. Потому что на практике это означает диктатуру бюрократии, которая продает вам украденную у вас же плитку."

Анализ содержания выступлений "экспертов" может быть хорошим тестом на способность к критическому мышлению. Если вам покажется, что всё сказанное логично и правильно, значит вам нужно работать над собой.

В одном из интервью президент Путин говорил, что был "рядовым, но идейным членом партии" и что ему до сих пор нравятся ценности "левого характера", такие как "равенство" и "братство". Правда, добавил он, эти принципы труднореализуемы в реальной жизни.

То есть, равенство и братство обладают абстрактной привлекательностью, но практически не пригодны в качестве нормы жизни. Очевидно, ни того, ни другого от президента нам ожидать не стоит.

Империя, например, куда проще реализуема и более устойчива. Император Наполеон тоже демонстрировал свою приверженность идеям просвещения, общественного договора и национального примирения пока не провозгласил себя Императором. Если под равенством понимать равенство перед законом и равенство в распределении государственных (народных) благ, то нужно констатировать, что это, суда по всему, не входило в планы президента. То ли по причине трудной реализуемости, или просто в силу ненужности всего этого новым хозяевам страны. Зато прекрасно удалось внедрить многоступенчатое экономическое и социальное неравенство. Вот как оно выглядит.

По состоянию на 2021 год Россия находится в пятерке стран по количеству миллиардеров. Пятерка лидеров выглядит так: США, Китай, Индия, Германия, Россия.

Но при этом, Россия держит абсолютное мировое первенство по удельному весу совокупного состояния миллиардеров к величине Валового Внутреннего Продукта (ВВП). В таблице приведены совокупное богатство миллиардеров из стран пятёрки лидеров относительно объёма ВВП страны.

Сравнительная таблица общего состояния миллиардеров относительно ВВП стран первой пятерки

ВВП

(млрд $) Кол-во

(чел) Общее состояние (млрд $) Отношение к

ВВП (%) США 20 800 (+5.7%) 724 4 400 (+1500) 21.2 Китай 24 160 (+8.1%) 624 2 500 (+1300) 10.3 Индия 8 681 (+8.0%) 140 596 (+283) 6.87 Германия 4 454 (+2.9%) 136 626 (+179) 14.1 Россия 4 021 (+4.7%) 117 584 (+199) 38.9

В последней колонке приведённой таблицы показаны доля совокупного состояния миллиардеров страны к количеству денег, поступающих в государственную казну по итогам за год (ВВП).

Как видно, тут мы впереди планеты всей и хоть в чём-то обогнали Америку.

Справедливости ради, нужно заметить, что свои богатства миллиардеры аккумулировали в течение 245-летней истории страны, инвестируя, в том числе, в используемые во всём мире изделия и технологии. Мы же просто грабим страну ударными темпами. Китай, который начал перестраивать свою экономику примерно в то же самое время, отстаёт от нас, более чем, в 3 раза.

Заключение

Заключить хочу тем, с чего начал: что сущность всей человеческой истории можно выразить одной фразой – поиск истины. Вечные вопросы мироздания вибрируют в нашем сознании: кто я? Homo sapiens или животное? Чего я хочу: высшего счастья для всех или низменного счастья для себя одного? К чему я стремлюсь: к деньгам, сексу, власти, свободе убивать и грабить или к разумному ограничению моих животных инстинктов во имя великого смысла быть Человеком?

Пусть мы пока ещё не доросли до идеологии с большой буквы, пусть нам пока не понятны её постулаты, пусть они ещё не вибрируют в унисон с нашей животной сущностью. Но это пока. Ведь наше пробуждающееся космическое сознание уже научилось чувствовать фальшь на уровне энергий, а не слов.

Тем, кому не привелось жить в СССР, придётся поверить на слово, что более гуманной и нравственной страны, чем Советский Союз не было и нет. Но уверен, что будет опять.

Коммунизм — это будущее просветлённого сознания. Возможно, слишком далекое, слишком эфемерное, но достаточно искреннее и прекрасное. Это компас, который поможет не сбиться с пути. Дорогу осилит только идущий.