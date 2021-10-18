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Автор Антон Куликов

Движение вниз: Явлинский счёл поддержку Навального уделом слабаков

Политика

В понедельник, 18 октября, на сайте партии "Яблоко" было опубликовано решение политкомитета партии под названием "Состояние и перспективы политической борьбы в России 2021 года". По сути, это своего рода подведение результатов выборов и определение стратегии партии на будущее.

Движение вниз: Явлинский счёл поддержку Навального уделом слабаков

Подписано заявление только Григорием Явлинским. Но в этом, собственно, ничего странного, поскольку именно Явлинский возглавляет политический комитет "Яблока". Да именно он и определяет тактику и стратегию партии.

Но начал Григорий Алексеевич не с критики власти, он обрушился на Алексея Навального и его "умное голосование". По словам Явлинского, "фокусировка "умного голосования" на поддержке коммунистов, прокоммунистическая агитация нишевых СМИ, ориентированных на фрондирующую интеллигенцию и поддерживающих Навального, — это движение вниз, свидетельство осложнения ситуации, в которой находится наша страна".

Сооснователь "Яблока" полагает, что это "очевидное доказательство политической несостоятельности активистского протеста, оперирующего популистскими лозунгами".

"Для нас неприемлемы как режим Путина, так и попытки бороться с ним по принципу "цель оправдывает средства", реализация которого в данный момент привела к призывам поддержать коммунистов и стала одним из факторов формирования Думы, которая, без сомнений, будет использована как инструмент репрессий, причём не только и не столько против отдельных персон, сколько против большинства населения страны, которое рассматривается властью как один из ресурсов", — подчёркивает Явлинский.

По его словам, "нашим оппонентом является не только власть, но и то, что можно обозначить как современный большевизм".

"Большевизм в современных условиях — это реакция на развращённую несменяемостью власть, отгородившуюся от общества силовым щитом, популистская апелляция ко всем слабым и обиженным, призыв объединиться вокруг вождя-харизматика, соединяющего в своих призывах национализм с примитивным уравнительством", — отмечает сооснователь "Яблока".

По его мнению, "такой "протест" на данном этапе не меньшая проблема, чем власть". "При этом мы сталкиваемся не просто с дилетантизмом, недопониманием, неопытностью, а с концепцией, претендующей на аксиоматичность и моральную исключительность", — подчеркнул он.

Власть, конечно, Григорий Явлинский тоже критикует. Но по большей части критикует Григорий Алексеевич Алексея Анатольевича и его сторонников. Причём критикует достаточно резко. По сути, именно Навального и его "умное голосование" Явлинский и обвиняет в провале на выборах.

И почему так происходит, вполне понятно. Ведь электорат "Яблока" — эта та самая "фрондирующая интеллигенция", о которой Явлинский говорит в начале заявления. Таких избирателей не сказать, чтобы очень много. И вот уже на протяжении нескольких выборных циклов "Яблоко" стабильно теряет своего избирателя. Теперь вот из-за Навального, как считают в партии.

Вполне вероятно, что "Яблоко" действительно потеряло какую-то часть избирателей из-за пресловутого "умного голосования". Правда есть большие сомнения, "умное голосование" действительно существенно помогло. По подсчётам соратника Алексея Навального Леонида Волкова, благодаря "умному голосованию" были избраны 15 депутатов Госдумы. Из 225 по одномандатным округам. Но так то по подсчётам Волкова, что, в общем-то, не показатель.

Нынешнее решение политкомитета "Яблока" совершенно очевидно показывает, что ни на какие компромиссы с Алексеем Навальным Григорий Явлинский идти не намерен. Какие тут могут быть компромиссы, если для "Яблока" навальнисты — это большевики, а то и похуже?

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
Темы партия яблоко алексей навальный григорий явлинский
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