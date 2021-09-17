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Автор Ирина Гусакова

КПРФ выдвигает на выборы уголовников

Политика » Партии

Кандидатами от КПРФ на местных выборах-2021 года массово стали ранее судимые граждане. Речь идет о судимостях от мошенничества до педофилии, обратили внимание СМИ.

КПРФ выдвигает на выборы уголовников

На днях территориальная избирательная комиссия Невинномысска обнаружила судимости сразу у двух кандидатов в депутаты невинномысской гордумы от КПРФ Вадима Бурачка и первого секретаря городского отделения компартии в Невинномысске Романа Кондратова.

  • Как уточняется, первый кандидат был осужден в 2004 году на 2,5 года по статьям о присвоении, растрате и мошенничестве, отмечает Newstracker.
  • Второй в том же году получил условный срок в 1 год и 1 месяц за уклонение от военной службы.
  • У Кондратова, который баллотируется и в ставропольскую краевую думу, обнаружен поддельный диплом о высшем образовании Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
  • Кроме того, у кандидата в заксобрание Алтайского края от КПРФ Александра Попова есть судимости по нескольким статьям.

Он был судим за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, кражу, угон автомобиля, подделку документов, госнаград, штампов, печатей.

  • На выборы в искитимский горсовет КПРФ выдвинула Артема Фролова, имеющего судимости за кражу и совращение несовершеннолетнего.

Сам Фролов уже подтвердил журналистам эту информацию.

При этом главный "кадровик" компартии и заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что не в курсе тяжких преступлений, в том числе интимного характера, совершенных кандидатами в местные законодательные органы, отмечает РЕН ТВ.

Между тем лидер КПРФ Геннадий Зюганов в конце августа заявлял, что не видит проблем в отборе кандидатов от партии. Он подчеркнул, что проверяют всех.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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Куратор: Олег Артюков
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