КПРФ выдвигает на выборы уголовников

Кандидатами от КПРФ на местных выборах-2021 года массово стали ранее судимые граждане. Речь идет о судимостях от мошенничества до педофилии, обратили внимание СМИ.

На днях территориальная избирательная комиссия Невинномысска обнаружила судимости сразу у двух кандидатов в депутаты невинномысской гордумы от КПРФ Вадима Бурачка и первого секретаря городского отделения компартии в Невинномысске Романа Кондратова.

Как уточняется, первый кандидат был осужден в 2004 году на 2,5 года по статьям о присвоении, растрате и мошенничестве, отмечает Newstracker.

Второй в том же году получил условный срок в 1 год и 1 месяц за уклонение от военной службы.

У Кондратова, который баллотируется и в ставропольскую краевую думу, обнаружен поддельный диплом о высшем образовании Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Кроме того, у кандидата в заксобрание Алтайского края от КПРФ Александра Попова есть судимости по нескольким статьям.

Он был судим за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, кражу, угон автомобиля, подделку документов, госнаград, штампов, печатей.

На выборы в искитимский горсовет КПРФ выдвинула Артема Фролова, имеющего судимости за кражу и совращение несовершеннолетнего.

Сам Фролов уже подтвердил журналистам эту информацию.

При этом главный "кадровик" компартии и заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что не в курсе тяжких преступлений, в том числе интимного характера, совершенных кандидатами в местные законодательные органы, отмечает РЕН ТВ.

Между тем лидер КПРФ Геннадий Зюганов в конце августа заявлял, что не видит проблем в отборе кандидатов от партии. Он подчеркнул, что проверяют всех.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.