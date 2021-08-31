"Ждут вас железный занавес, репрессии и война": Явлинский предрек России незавидное будущее

Один из основателей партии "Яблока" Григорий Явлинский отреагировал на заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о роли И. В.Сталина в отечественной и мировой истории. Впрочем, это был только повод.

С чего всё началось и как продолжилось

В понедельник в ходе встречи с ветеранами в Волгоградской области Сергей Лавров заявил, что нападки на Сталина как на "главного злодея" в контексте его деятельности до, во время и после Великой Отечественной войны, это часть атаки на прошлое страны и на итоги Второй мировой.

Разумеется, либеральная оппозиция не могла не обратить внимание на заявление главы МИД. В числе таковых был и Григорий Явлинский.

"Министр Лавров приравнял критику Сталина к атаке на итоги Второй мировой войны. Зачем? Привлекает к "Единой России" избирателей-коммунистов и заодно дает понять, что негативная оценка диктатора, повинного в гибели миллионов людей, может скоро стать в России уголовно наказуемым деянием, так как будет считаться "пересмотром итогов Второй мировой войны". Для рассказывающих правду об истории нашей страны теперь даже не надо будет специально фабриковать дела, они и так будут подпадать под уголовные статьи и получать реальные тюремные сроки", — счел Григорий Алексеевич.

На критику — разумеется, не только со стороны Явлинского — министр отреагировал. И назвал подлой интерпретацию его слов о Сталине.

"По сути дела, я сказал следующее: "Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу, а мы эту Европу спасли — от завоевания, от уничтожения, и спасли многие народы", — сказал Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений.

"И я сказал вот в этом смысле, что вот эта линия используется теми, кто хочет нашу страну сдерживать и кто хочет нас ослабить, видеть всегда слабыми… некоторые деятели в нашей оппозиции, оппозиционных СМИ… стали затем говорить, что "Лавров оправдывает преступления сталинизма". Это подло. И никогда такого рода люди не достигнут результата. Потому что наш народ умнее и богаче", — заявил он.

Дело не только в Сталине

Понятно, что рассматривать этот обмен "любезностями" стоит еще и в рамках предвыборной борьбы. Причем Явлинский использовал заявление Лаврова скорее как повод для того, чтобы еще раз раскритиковать сторонников так называемого Умного голосования. В рамках него предлагается голосовать за любых кандидатов, лишь бы не от "Единой России".

Но во-первых, в "Яблоке" продвигают тезис, что в нынешней Госдуме нет оппозиционных партий, подразумевая, что таковой является только "Яблоко". А Умное голосование отнимает у оппозиции голоса избирателей, которые почему-то (интересно, почему?) предпочитают голосовать за коммунистов-сталинистов, но не за "яблочников".

Во-вторых, этим активно пользуется власть. "В 1999-м хотели сильной руки? Получите Вторую чеченскую и "возрождение российской армии в Чечне"! Оправдываете русские марши? Получите Крым и Донбасс! Говорите, что теперь настоящая оппозиция — это коммунисты, что когда-то доверенное лицо Путина и член "Единой России", а теперь сталинист Грудинин — это то, что вам нужно? Пожалуйста, вот вам такой же Лавров под красными флагами и с портретами Сталина — ждите новые репрессии, железный занавес и войну", — мрачно предрекает Григорий Явлинский.

Разумеется, подразумевая, что избежать всего этого можно, только проголосовав за "Яблоко".

Проблема в том, что подобную пластинку в партии крутят уже много лет. Она всем знакома и ни на кого особого впечатления не производит. Явлинский и его соратники ведут борьбу с фантомом. Ну какое Умное голосование, сколько голосов оно добавило тем же коммунистам за последние годы?

Пугать избирателей репрессиями и войнами — стратегия тоже так себе. Трудно понять, сколько голосов избирателей рассчитывает привлечь "Яблоко" таким образом. Судя по тому, как партия ведет предвыборную кампанию, эти голоса ей не очень-то и нужны.