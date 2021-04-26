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Автор Василий Амирджанов

Зюганова обвинили: КПРФ утратила симпатии общества

Политика

Авторы открытого обращения коммунистов к делегатам XVIII Съезда КПРФ рассказали о кризисе в партии.

Зюганова обвинили: КПРФ утратила симпатии общества

Анонс Жириновского

Ещё 14 апреля 2021 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский, давний партнёр своего коллеги из КПРФ Геннадия Зюганова по медийному спаррингу, первым поделился с журналистами инсайдерской информацией:

"Скоро съезд (КПРФ — ред.), будет избран скоро руководитель, наверное, Юрий Афонин (заместитель председателя ЦК КПРФ — ред.). Хотя Геннадия Андреевича (Зюганова — ред.) будут рекомендовать. Я с ним поговорил, он возьмёт самоотвод".

Как это и принято в заочном диалоге двух политиков, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов назвал заявление Владимира Жириновского байками и подчеркнул, что домыслы лидера ЛДПР не имеют ничего общего с реальной процедурой избрания руководства партии:

"Жириновские могут всякие сплетни распускать, но это ничего общего не имеет ни с нашей позицией, ни с нашей работой, ни с реальными порядками, которые существуют в нашей партии".

Более того, Зюганов сообщил, что вообще не встречался с Жириновским и не обсуждал с ним внутрипартийную тематику.

Сохранение традиций предков

Накануне очередного съезда КПРФ появилось обращение членов партии к своим товарищам с признанием кризиса в политической организации и призывами к переменам:

"КПРФ подвержена тем же болезням, которые привели к гибели КПСС. Это, прежде всего, огромный отрыв партийных верхов от низов. Верха живут в своём очень комфортном мире с зарплатами в полмиллиона рублей в месяц, не интересуясь острейшими проблемами внизу".

При отсутствии реальной политической конкуренции партийная номенклатура любое, даже самое прогрессивное на определённый исторический момент дело может трансформировать в прототип элитарного клуба с раскрученным брендом, жизнеутверждающими лозунгами и отличающейся от публичных деклараций сутью.

Немудрено, что хронические заболевания КПСС передались КПРФ по наследству. Собственно, и правящая в стране партия "Единая Россия", возможно, недалеко ушла от советских партийных традиций, хотя у единороссов значительно мощнее ресурсная база, которая позволяет избегать внутрипартийных конфузов и какой-либо несогласованной партизанщины.

Члены КПРФ в основной массе лишены номенклатурного лоска, а кто-то даже ещё и всерьёз верит в победу коммунизма. Партийцы, подчиняясь современным трендам квазипатриотического свойства с налётом ложного гуманизма, сетуют:

"Сейчас будет формироваться центральный список на выборы в Госдуму. Опять там будет верхушка партии да несколько бизнесменов. Их во фракции КПРФ в Госдуме уже чуть ли не половина. Но ни одного рабочего в руководстве нашей "партии трудящихся" или в числе депутатов нет. Ни одного! Так чем она отличается от "Единой России"?

Ну как же чем? Названием и возможностями. Некоторые рядовые коммунисты, которые ещё искренне полагают, что партия борется с капиталистами за счастье народное, а не соревнуются в престижности наручных часов и марках люксовых автомобилей, надеются на возвращение ленинских партийных принципов и целей. Авторы обращения к однопартийцам фактически призвали к чистке партийных рядов от оппортунистов и перерожденцев:

"Борьба против антинародного режима выродилась в борьбу за деп. мандаты… Причём мандаты зачастую уходят к людям с сомнительной репутацией, которые на другой же день перебегают в "Единую Россию"… Региональное руководство загнивает. Верх берут соглашатели и откровенные карьеристы. Они погрязли в финансовых злоупотреблениях, в постоянных грубых нарушениях Устава для сохранения своей власти, окружают себя подхалимами и выталкивают из партии честных коммунистов. Первые секретари превратились в ханов, которые бесчинствуют безнаказанно".

Геннадий Зюганов
 

Фигуранты политического кордебалета

Собственно, борьба за заветные мандаты — основная цель партийной номенклатуры любого декларируемого политического окраса вне зависимости от названия политической организации. Когда, по мнению большинства неангажированных экспертов, усилиями правящей политической элиты парламент превратился в "бешеный принтер", который штампует законы, отвечающие интересам власти, депутатам приходится искать себе занятие, которое могло бы стать генератором информационных поводов, чтобы хоть как-то зацепить внимание избирателей и показать, что народные избранники всё-таки заняты каким-то делом:

  • побороться с ЛГБТ сообществом;
  • отметиться в популярных спекуляциях по теме Великой Отечественной войны;
  • дать советы американским президентам и другим лидерам иностранных государств;
  • найти более или менее оригинальный способ выказать полную поддержку действующей власти.

Подобные поиски "куда себя приложить" в условиях, когда несогласованные "наверху" инициативы вызывают у властей страх раскачивания пресловутой "лодки", стали трендом во всех парламентских партиях. Тем не менее на публике партийные бонзы стараются сохранять лицо, старательно изображая реальную оппозицию.

Правда, когда дело касается знаковых законопроектов, вдруг возникает феерическая солидарность и материализуется экстаз советского времени "в едином порыве". В этих условиях говорить о существовании какой-либо политической конкуренции было бы недальновидно.

На примере же истории с Алексеем Навальным, которому вовсе необязательно симпатизировать как политику, можно составить впечатление, каково это заявить о своей альтернативной политической позиции. Выходит, что только те политические объединения и партии, которые вписываются в общую концепцию правящей политической элиты, имеют право не называться:

  • экстремистами;
  • марионетками западных кукловодов;
  • врагами народа и предателями Родины;
  • фигурантами и хулиганствующими блогерами.

К слову, фигурант — это не только гражданин, который проходит по уголовному делу в качестве обвиняемого, свидетеля или подозреваемого, но и танцовщик, статист, который выступает в кордебалете.

В этом смысле председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, который возглавляет партию с 1993 года, равно как и остальные так называемые системные оппозиционеры, включая и лидера ЛДПР Владимира Жириновского, вполне вписывается в общую картину и вроде бы не заходит за идеологические "флажки". Немудрено, что Геннадий Андреевич был снова переизбран председателем ЦК КПРФ, причём единогласно.

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Редактор: Ирина Гусакова
Темы кпрф геннадий зюганов владимир жириновский
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