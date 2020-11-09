Начало новой рабочей недели ознаменовалось сразу несколькими отставками в правительстве. Да и не только в правительстве. В чем их причина?
Сначала был обнародован указ президента России об освобождении от должности полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Следом появился указ о назначении на эту должность главы Минстроя РФ Владимира Якушева. До того, как стать министром, Якушев 13 лет руководил Тюменской областью (которая входит в состав УрФО).
Следом появилась информация об отставках министров. Покинули свои посты министр транспорта Евгений Дитрих и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Стоит заметить, что на министерских постах все трое проработали по 2,5 года. К слову, ранее в прессе были сообщения, что Евгения Дитриха якобы прочат на пост временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области.
Стоит напомнить, что новые министр, которые заменят ушедших, будут проходить утверждение в Госдуме — в соответствии с изменениями, которые ранее были внесены в Конституцию России.
Председатель правительства Михаил Мишустин уже внес кандидатов на новые должности:
В понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин и главы профильных комитетов проведут встречи с кандидатами на должности министров. Но в общем, нет оснований полагать, что при их утверждении в Госдуме произойдет нечто неожиданное.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, перестановки в правительстве связаны с необходимостью ротации его состава. Речь не идет о невыполнении поручений главы государства. Процесс исполнения которых, подчеркнул Песков, находятся под контролем.
"Он контролируется непосредственно в самом Белом доме, и контролируется также контрольным управлением президента, это одна из основных функций контрольного управления. Статистика поддерживается именно в этом подразделении Администрации президента и регулярно докладывается главе государства", — сказал Песков.
В общем, сейчас можно говорить об "обкатке" новой процедуры утверждения министров. Повторимся, едва ли здесь можно прогнозировать какие-то проблемы — но все же. По сути, если и есть какие-то вопросы, то только в отношении Минприроды (критика реализации "мусорной" реформы и нацпроекта "Экология") и Минтранса. К слову, Дмитрий Кобылкин — единственный из отправленных в отставку министров, которому пресса не "подыскала" какую-либо новую должность.
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