Ноябрьский "министропад": что бы это значило

Начало новой рабочей недели ознаменовалось сразу несколькими отставками в правительстве. Да и не только в правительстве. В чем их причина?

Полпред и министры

Сначала был обнародован указ президента России об освобождении от должности полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Следом появился указ о назначении на эту должность главы Минстроя РФ Владимира Якушева. До того, как стать министром, Якушев 13 лет руководил Тюменской областью (которая входит в состав УрФО).

Следом появилась информация об отставках министров. Покинули свои посты министр транспорта Евгений Дитрих и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Стоит заметить, что на министерских постах все трое проработали по 2,5 года. К слову, ранее в прессе были сообщения, что Евгения Дитриха якобы прочат на пост временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области.

Стоит напомнить, что новые министр, которые заменят ушедших, будут проходить утверждение в Госдуме — в соответствии с изменениями, которые ранее были внесены в Конституцию России.

Председатель правительства Михаил Мишустин уже внес кандидатов на новые должности:

Александра Новака предложено назначить заместителем премьер-министра;

предложено назначить заместителем премьер-министра; на пост министра энергетики (ведомством сейчас руководит Новак) предложено назначить Николая Шульгинова (главу "РусГидро");

(главу "РусГидро"); на пост министра строительства и ЖКХ — Ирека Файзуллина (сейчас замглавы этого ведомства);

(сейчас замглавы этого ведомства); на пост министра природных ресурсов и экологии — Александра Козлова (сейчас возглавляет Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики);

(сейчас возглавляет Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики); на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики — Алексея Чекункова (гендиректор Фонда развития Дальнего Востока);

(гендиректор Фонда развития Дальнего Востока); на пост министр транспорта — Виталия Савельева (ныне гендиректор "Аэрофлота").

Отставки в рамках ротации

В понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин и главы профильных комитетов проведут встречи с кандидатами на должности министров. Но в общем, нет оснований полагать, что при их утверждении в Госдуме произойдет нечто неожиданное.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, перестановки в правительстве связаны с необходимостью ротации его состава. Речь не идет о невыполнении поручений главы государства. Процесс исполнения которых, подчеркнул Песков, находятся под контролем.

"Он контролируется непосредственно в самом Белом доме, и контролируется также контрольным управлением президента, это одна из основных функций контрольного управления. Статистика поддерживается именно в этом подразделении Администрации президента и регулярно докладывается главе государства", — сказал Песков.

В общем, сейчас можно говорить об "обкатке" новой процедуры утверждения министров. Повторимся, едва ли здесь можно прогнозировать какие-то проблемы — но все же. По сути, если и есть какие-то вопросы, то только в отношении Минприроды (критика реализации "мусорной" реформы и нацпроекта "Экология") и Минтранса. К слову, Дмитрий Кобылкин — единственный из отправленных в отставку министров, которому пресса не "подыскала" какую-либо новую должность.