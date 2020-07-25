Папка замедленного действия: почему Фургала "пустили" в губернаторы спецслужбы

Есть ли на каждого начальника "папка" в Федеральной службе безопасности? Почему она не сработала "вовремя" в деле Фургала? Объясняет генерал ФСБ Александр Михайлов.

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— Считаю, что с хабаровским губернатором Фургалом ситуация просто запущена. Люди выходят на митинги, достаточно большие. Политическая напряженность. Человек, которого подозревают в преступлениях — его держали в губернаторах, он мог обеспечить любовь народа. Жириновский все же правильно отметил: нельзя главу региона так демонстративно в камеру. Все-таки это народный избранник.

— Этот губернатор, отметим, был для ЛДПР некой иконой — вот как мы снесли единоросса на выборах, набрали 70%. Произошел удар по престижу самой партии, которая его продвигала и выдвигала. Потому Жириновский и возмущается.

Все, что связано с публичностью ареста, играет на маргинальную среду. Те говорят: "Вот, правильно, так их". В 1937 году, кстати, после каждого ареста "большого" чиновника были митинги с лозунгом: "Оторвать их собачьи головы". Публичность должна корректироваться не потому что губернатор, а потому что бывает, что сначала излупят, и на допрос приводят с оторванным ухом.

Доверие к правоохранителям тогда будет, когда действия будут корректными и проводиться обоснованно. А маски-шоу, пазлы из гастарбайтеров на земле — не очень красиво. Мы понимаем, что будет возмущение, народ на фоне падения доверия к "Единой России" увидит здесь укрепление ее позиций. И все равно мы несем существенные политические потери. Все надо решать заранее, а не доводить до них.

— Жириновский сказал, что как так, губернатора по голове. Но это сама технология задержания: когда сажают в машину, голову пригибают, чтобы не ударился, то есть это некая забота.

— В известной степени да. Но когда мы только начинали развивать гласность в КГБ — я был начальником пресс-службы московского управления. Мы пытались на монтаж вырезать жестокости. Журналисты говорили: "Оставь, народу понравится", а опера: "Оставь. Это может быть единственным, что мы можем сделать, его все равно выпустят". Так что степень корректности не соблюдается. Да и какая разница: простой гражданин, гастарбайтер или губернатор с точки зрения закона? Права у всех одинаковые.

Папки в картотеках спецслужб

— Сейчас самые разные обозреватели, политологи говорят: на каждого человека во власти есть свои папки ФСБ до того политического момента, когда можно будет человека задержать. Несмотря на их наличие, люди работают. Что у нас тогда за система кукловодов? В начале 90-х вы в КГБ даже говорили, наверное, об очищении власти.

— Вот насчет папок хотел бы пояснить. Человек при назначении на высокую должность однозначно проходит спецпроверку, делаются запросы. Наверняка на кого-то есть непроверенные материалы. Помните, как Руцкой говорил про 11 чемоданов на всех чиновников?

Непроверенная информация живет в виде изложенных на бумаге слухов, версий, которые нет возможности проверить. Мы немножко завышаем возможности этих папок: серьезные, доказанные вещи реализуются сразу, а непроверенные… И когда возникает ситуация, как с этим Фургалом, начинают проверять уже другие люди, используя весь комплекс оперативно-розыскных материалов. И тогда все скелеты в шкафу приобретают свою плоть.

Мы сталкивались с этими вещами и в Советском Союзе, когда материал не до конца проверен, но сохранен. Кстати, там мы не могли хранить материалы не подтвержденные или опровергнутые. В памяти у кого-то оставались, потом человек становился большим начальником, я знаю министров, на которых столько грязи выливали — а бывало, что и материалов не было, в чьих-то мозгах были чисто сплетни, слухи.

Поэтому завышать наличие таких папок не надо. Да, бывают нарушения. Начальник управления материалы имеет, но он в неких отношениях с этим персонажем и может придержать их до поры до времени. А другой, пришедший на его место, папочку из сейфа достанет и скажет: "Ну как же так". У нас сейчас по многим управлениям пришедшие руководители возвращаются к старым материалам, которые не нашли своей реализации и начинают раскручивать их по новой. Но, извините меня, 14 лет прошло…

— В 2004 году дело было. Даже по УК 15 лет для особо тяжких преступлений — исковая давность… В любом случае, когда выбираем губернаторов, мы понимает, что на них "стоит знак качества" от спецслужб, они проверены, ничего за ними нет. И в данной ситуации народ думает: он не обеспечил нужного голосования по Конституции, его за это взяли, Москва забрала. Это ведь разрушает доверие и к спецслужбам, и к государству.

— Да. Что касается этих выборов — я исключаю возможность, что это связано с невысоким процентом голосования, но все произошло буквально через несколько дней после него. Сегодня этот элемент будет педалироваться, многие поверят. Но что же власть жевала сопли шестнадцать лет, неужели повод с голосованием настолько существенен?

— Тут наш зритель уточняет информацию, что за последние пять лет "закрыли" 12 губернаторов.

— Процент довольно высокий, больше 10%. Это не военные учения, где допускались потери в 1%.

— Это свидетельство общей болезни в организме власти.

— И люди это видят и по таким эпизодам судят в целом. А если муниципальный уровень взять? В Клину арестовали бывшего руководителя, у которого 1800 объектов недвижимости. Можете себе представить? И люди, которые будут протестовать в Хабаровске в связи с арестом, будут защищать не Фургала, а будут протестовать против власти.

— Будут защищать свой выбор, который был растоптан.

— Конечно. Они чувствуют себя обманутыми. Зачем вы нас подставляете, предлагая таких персонажей? А то, что выбрали Фургала — это было протестное голосование. Была бы партия любителей пива — и от них бы кандидат прошел. Сегодня голосуют не за, а против, не благодаря, а вопреки. Если мы будем вытаскивать полузабытые фигуры типа Медведева-лидера партии… Партия от него отказалась, когда он уходил с поста премьера. Даже вслед не сказала доброго слова.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Михаил Закурдаев