"Интернациональный" бизнесмен держит в руках стратегические ресурсы России

Поправки в Конституцию РФ — сейчас самая обсуждаемая тема. Основная их цель — укрепить основы безопасности государства. Поэтому одной из самых обсуждаемых поправок является запрет для "государевых людей" иметь гражданство или вид на жительство другой страны. Логично — как может депутат, отвечающий за национальную безопасность страны, иметь обязательства перед другим государством.

В связи с этим возникают большие вопросы относительно российского бизнесмена Сергея Янчукова — зятя экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. Часто в СМИ появляются новости: то он помогает сиротам, делая взносы в благотворительный фонд, то он в качестве эксперта размышляет о судьбе бизнеса в России на фоне эпидемии коронавируса. Идеальная картинка добропорядочного гражданина России. А вот и другая сторона медали. У Янчукова на Украине тоже все складывается неплохо.

Сенсация недели

Сенсацией последней недели является новость о том, что Леонид Черновецкий возвращается в политику, в частности, он намерен поддержать кандидатуру экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на грядущих выборах мэра Одессы.

Давным-давно, спасаясь от возможности преследования тогда еще президента Януковича, Черновецкий сбежал в Грузию. Когда Янукович покинул Украину, Черновецкий попытался вернуться. Чтобы стать своим, он выделил немалую сумму семьям погибших на Майдане, а связанные с ним благотворительные организации помогали бойцам АТО, которые вели военные действия на Донбассе.

Черновецкий фигурировал и в скандале с государственной строительной компанией Украины "Укрбуд", которая возводит дома в Киеве, а также работает в Чернобыльской зоне отчуждения. В капитал компании должен был войти сын Черновецкого Степан, в результате этой схемы могли пострадать вкладчики. Но в последний момент люди из окружения Зеленского отказались от схемы дележки компании, испугавшись скандала.

Когда Михаил Саакашвили стал губернатором Одесской области, Черновецкий активно занялся бизнесом в Одессе, причем при поддержке Янчукова. Созданный им благотворительный фонд "На благо Одессы" (как сообщалось, он был связан с рядом уголовных производств) финансировал, в частности, предвыборную кампанию Саакашвили. Фонд "засветился" и странными схемами на одесской таможне. Как сообщали СМИ, Янчуков, у которого связи в бизнес-среде России, мог курировать потоки российских грузов в портах Одессы.

Янчуков везде свой

Янчуков появился также осенью 2015 года на открытии общественной приемной Михаила Саакашвили. А откуда деньги на это мероприятие? Конечно же, помог фонд "На благо Одессы". Получается, что Янчуков, который активно участвует в политике другого государства и даже финансирует русофобские силы, при этом продолжает оставаться желанным гостем в России.

Фонд "На благо Одессы" помогал деньгами не только АТО, но и многим украинским деятелям, у которых репутация явно не безупречная. В частности, помощь получал Сергей Стерненко, экс-лидер одесского отделения запрещенного в России "Правого сектора" (признана экстремисткой и запрещена в России). Сейчас Стерненко проходит по делу об убийстве. Также он неоднократно срывал концерты российских звезд в Одессе. И ко всему этому косвенно имеет отношение российский бизнесмен Янчуков.

Справка:

Янчуков является собственником группы компаний "Мангазея" (добыча полезных ископаемых в России и девелопмент). А ведь это одно из главных богатств России.

Напомним, что сын у Янчукова родился в США. Об этом с гордостью рассказывал в 2012 году Леонид Черновецкий:

"Родился он в США. Новорожденным в этой великой стране "прямо в пеленках" выдают паспорт гражданина Соединенных Штатов Америки. А уж какое гражданство выбирать, он сам решит, когда подрастет".

Сам Янчуков имеет российское гражданство, с ним он определился еще в 2006 году, ведь так проще вести бизнес в России. Но связь Янчукова с родиной не прерывалась. Получается такая странная схема — родился на Украине, дети — американцы, сам с паспортом РФ. Вот такой "интернациональный" бизнесмен имеет в России ключ к стратегическим ресурсам. Возможно, ему симпатизируют наши чиновники?

Недавно компания Янчукова получила субсидию в 763 млн рублей для разработки золоторудного месторождения в Забайкальском крае. И возникает логичный вопрос — в чьих интересах будет вестись "освоение" недр.