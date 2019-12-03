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Россия пустеет: жители провинции бегут в Москву

Политика

Последняя аналитика по строительству жилья в России наводит на очень грустные мысли о том, что страна в буквальном смысле пустеет. Дело в том, что более 75% строящегося жилья в стране фактически приходится на 20 ведущих городских агломераций.

Россия пустеет:. 404773.jpeg

Например, "Московской (27,8 млн кв. м) Петербургской (17,7 млн), Краснодарской (6,9 млн), Екатеринбургской (3,7 млн), Уфимской (3,5 млн), Новосибирской (3,2 млн), Ростовской (3 млн), Сочинской (2,7 млн), Красноярской (2,5 млн) и Самаро-Тольяттинской (2 млн), здесь же Тюмень, Воронеж, Казань, Калининград, Челябинск, Пермь, Саратов, Нижний Новгород, Владивосток и Волгоград".

Остальные проценты и квадратные метры приходятся на всю остальную страну, то есть сотни и тысячи городов и поселков. Фактически, в России сейчас пустеют уже даже не деревни и сёла, а целые провинциальные городски. Подтверждает это и статистика по внутренней миграции. Можно посмотреть, практически на любой регион в РФ, чтобы увидеть что отток населения там составляет до нескольких тысяч человек в год.

Куда едут все эти люди? Нет, не за границу, как было в девяностые. Это внутренние миграционные потоки, которые устремляются в пресловутые города-миллионники. Потому, что именно там уровень жизни и её качество значительно выше. Потому, что именно там есть качественное здравоохранение и образование. И, несмотря на дороговизну, в том числе есть и достойная зарплата. Да, и в целом, куда больше возможностей.

При этом, по мнению экспертов, даже среднестатистические города-миллионники отстали от Москвы и Питера по уровню экономического развития примерно на сто лет . Впрочем, можно и не обращаться к экспертам, достаточно посмотреть на цифры. Москва и Питер в совокупности дают 32% ВВП России. Двадцать городских агломераций, о которых речь шла выше в совокупности дают 40% ВВП.

И эти цифры ясно говорят о том, где в стране действительно идет жизнь и развитие. Фактически, при развитии текущей миграционной и экономической ситуации, уже лет через 50 в России только и останутся эти 20 мега-городов.

А вся остальная стран рискует превратиться в самые масштабные в мире декорации к фильму в жанре пост-апокалипсис. Но, кажется, кое-кто в правительстве не только понимает эти перспективы, но и рад им.

Дело в том, что в эти самые 20 "городов будущего" по линии национальных проектов и программ вольют в ближайшие годы порядка триллиона рублей. А вот остальные населенные пункты в плане национальных проектов будут, судя по всему, финансироваться по остаточному принципу.

Вообще, похоже, если город не миллионник, то в прекрасной России будущего, у такого города будущего нет. Что же касается производств и ресурсов, которые добываются у нас по всей стране, то в итоге, есть мнение, решать будет вахтовый метод.

К слову, из города Нефтеюганск в свое время вахтовый поселок, без постоянных жителей и с минимальной инфраструктурой хотел сделать Михаил Ходорковский. Закончилось это тогда весьма печально. Голодовкой, а потом и убийством тогдашнего мэра Нефтеюганска. Город, правда, тогда, к счастью, не уничтожили.

Но сейчас речь идет не об одном провинциальном городе, а практически обо всей стране, которая пустеет. То есть не совсем пустеет, а сосредотачивается всего по двадцати ключевым точкам.

Эти тенденции, кстати, означают, что в ближайшие годы в провинциальных малых городах все больше будут сворачиваться или "оптимизироваться" не только национальные проекты, но в принципе стратегические социальные отрасли. А зачем медицина там, где все равно некого лечить? Или жилье там, где все равно никто не живет?

На этом фоне, кстати, особенно цинично выглядят заявления разного рода региональных чиновников, которые "не хотели бы, чтобы жители и особенно молодежь уезжали из города или региона".

Может быть, и не хотели бы. Но ничего сделать, чтобы переломить миграционные тенденции либо не могут, либо действительно не хотят.

И если в ближайшие годы не возникнет эффективная с социальной и экономической точек зрения программа развития провинции, при том, действительно эффективная, чтобы люди не стремились в топ-агломерации, то судьба провинции будет предрешена и весьма печальна.

Темы кризис миграция провинция вымирание демография агломерации
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